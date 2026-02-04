onedio
Beyin Kanaması Geçirdikten Sonra Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Settar Tanrıöğen'in Yeni Dizisi Belli Oldu!

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
04.02.2026 - 16:59

Kızılcık Şerbeti'nde 3 sezon Abdullah karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz sene beyin kanaması geçirmiş ve uzun bir tedavi sürecine girmişti. Tanrıöğen'in beyin kanaması geçirmesinin ardından yerine dizide Ahmet Mümtaz Taylan gelmişti. 

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Settar Tanrıöğen'in yeni dizisi belli oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah (Apo) karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanaması sonrası diziden ayrılmıştı.

Uzun bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan Settar Tanrıöğen'in yeni projesi merak ediliyordu. Tanrıöğen, bir süre ekranlardan uzak kalmayı tercih etmişti.

Sağlığına kavuşan ve oyunculuğa geri dönen Settar Tanrıöğen'in yeni dizisi belli oldu.

Settar Tanrıöğen, TRT Tabii’nin yeni iddialı projesi “Eve Dönemezsin”le anlaştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre çekimleri Rize'de yapılacak dizi ay ortasında sete çıkacak. Tanrıöğen dizide “Kut Süleyman” rolüne hayat verecek.

