Donald Trump Kaybetti, Altın Kazandı: 5 Kasım Perşembe Altın Fiyatları

Trump, Cumhuriyetçilerin seçimi kaybetmesinde İran savaşının etkili olduğunu kabul etti. Benzin fiyatlarını da yenilginin nedenleri arasında gösteren Trump, İran'a yönelik saldırıları artırmak için acil bir planı olmadığı izlenimi verdi.

Demokratların zaferi ABD tahvil faizlerinde ve dolarda geniş çaplı bir düşüşü tetikledi. Faizi olmayan bir varlık olan altın, bu ortamda yeniden cazip hale geldi. Dolar endeksi yüzde 0,3 gerileyerek 101,27 seviyesine indi; bir önceki seansta da yüzde 0,4 değer kaybetmişti. ANZ analistleri, yeni siyasi dengenin Trump'ın vergi indirimi ve harcama planlarını sınırlayacağı beklentisinin tahvilleri desteklediğini belirtti.

Ons altın bu hareketle Ağustos'tan bu yana en sert yükselişlerinden birini kaydetti. Gün içinde 4.064 dolardan açılan metal, 4.147 dolara kadar çıktı; Investing.com verilerine göre spot altın yüzde 1,9 artışla 4.138 dolar civarında işlem gördü.