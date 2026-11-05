Donald Trump Kaybetti, Altın Kazandı: 5 Kasım Perşembe Altın Fiyatları
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ABD ara seçimlerini Demokratların kazanması, Donald Trump cephesinde yenilgi olarak kayda geçerken altın piyasasında yükselişe dönüştü. Ons altın 4.100 doların üzerine çıktı, gram altın 6.600 lirayı aştı; yatırımcılar düşen dolara, gerileyen tahvil faizlerine ve petroldeki sert düşüşe odaklandı.
Donald Trump, Cumhuriyetçilerin yenilgisini savaşa ve benzin fiyatlarına bağladı, piyasa altına yöneldi.
Brent petrol Ekim başından beri ilk kez 100 doların altına indi, İran'la çatışmanın bitmesi umudu güçlendi.
Gram altın 6.621 liradan, çeyrek altın 10.745 liradan işlem gördü; Cumhuriyet altınında artış yüzde 2'yi aştı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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