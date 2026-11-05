article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Altın Fiyatları
Donald Trump Kaybetti, Altın Kazandı: 5 Kasım Perşembe Altın Fiyatları

Donald Trump Kaybetti, Altın Kazandı: 5 Kasım Perşembe Altın Fiyatları

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.11.2026 - 09:45 Son Güncelleme: 05.11.2026 - 09:52
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

ABD ara seçimlerini Demokratların kazanması, Donald Trump cephesinde yenilgi olarak kayda geçerken altın piyasasında yükselişe dönüştü. Ons altın 4.100 doların üzerine çıktı, gram altın 6.600 lirayı aştı; yatırımcılar düşen dolara, gerileyen tahvil faizlerine ve petroldeki sert düşüşe odaklandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Donald Trump, Cumhuriyetçilerin yenilgisini savaşa ve benzin fiyatlarına bağladı, piyasa altına yöneldi.

Donald Trump, Cumhuriyetçilerin yenilgisini savaşa ve benzin fiyatlarına bağladı, piyasa altına yöneldi.

Trump, Cumhuriyetçilerin seçimi kaybetmesinde İran savaşının etkili olduğunu kabul etti. Benzin fiyatlarını da yenilginin nedenleri arasında gösteren Trump, İran'a yönelik saldırıları artırmak için acil bir planı olmadığı izlenimi verdi. 

Demokratların zaferi ABD tahvil faizlerinde ve dolarda geniş çaplı bir düşüşü tetikledi. Faizi olmayan bir varlık olan altın, bu ortamda yeniden cazip hale geldi. Dolar endeksi yüzde 0,3 gerileyerek 101,27 seviyesine indi; bir önceki seansta da yüzde 0,4 değer kaybetmişti. ANZ analistleri, yeni siyasi dengenin Trump'ın vergi indirimi ve harcama planlarını sınırlayacağı beklentisinin tahvilleri desteklediğini belirtti.

Ons altın bu hareketle Ağustos'tan bu yana en sert yükselişlerinden birini kaydetti. Gün içinde 4.064 dolardan açılan metal, 4.147 dolara kadar çıktı; Investing.com verilerine göre spot altın yüzde 1,9 artışla 4.138 dolar civarında işlem gördü.

Brent petrol Ekim başından beri ilk kez 100 doların altına indi, İran'la çatışmanın bitmesi umudu güçlendi.

Brent petrol Ekim başından beri ilk kez 100 doların altına indi, İran'la çatışmanın bitmesi umudu güçlendi.

Brent ham petrol Çarşamba günü Ekim başından bu yana ilk kez varil başına 100 doların altına indi, perşembe günü de sert düşüş sürdü. Yatırımcılar, Trump'ın İran'a yeni saldırı ihtimalini küçümsemesini enerji arzı kesintisi endişelerini azaltan bir gelişme olarak değerlendirdi.

Petrol ile altın arasındaki bağ bu kez tersine çalıştı. ABD-İran savaşı Şubat sonunda başladığından beri enerji maliyetleri yükselmiş, enflasyon körüklenmiş, bu da getirisi olmayan altın üzerinde baskı yaratan daha sıkı bir para politikasının önünü açmıştı. Petroldeki gerileme enflasyon baskısını hafifletebilir ve kısa vadede faiz artırımı kaygılarını azaltabilir.

Toparlanmaya rağmen altın hâlâ geride. Savaşın patlak vermesinden önceki seviyelerin yüzde 20'den fazla altında seyrediyor. Ekonomist Robin Brooks'un petrol yükselirse altın ve gümüşün ne olacağını hesapladığı analiz de bu ters ilişkiyi ele alıyordu.

Gram altın 6.621 liradan, çeyrek altın 10.745 liradan işlem gördü; Cumhuriyet altınında artış yüzde 2'yi aştı.

Gram altın 6.621 liradan, çeyrek altın 10.745 liradan işlem gördü; Cumhuriyet altınında artış yüzde 2'yi aştı.

Türkiye'de gram altın sabah 6.535 liradan açıldı, gün içinde 6.672 liraya kadar çıktı. NTV'nin fiyat tablosunda gram altın 6.621,12 lira ile yüzde 1,31 yükselişte yer aldı. Gram altın 4 Kasım'da 6.500 lirayı aşmıştı; bir günde bu eşiğin 100 liradan fazla üzerine çıkıldı.

Diğer altın türlerinde tablo şöyle: Çeyrek altın 10.745,29 lira, yarım altın 21.490,58 lira, tam altın 42.914,84 lira. Cumhuriyet altını 43.617,18 liraya yükselirken yüzde 2,04'lük artışla günün en çok değer kazanan kalemlerinden biri oldu. Reşat altını 44.936,95 lira, ata altın 44.511,68 lira, has altın ise 6.588,23 lirayla işlem gördü. 14 ayar altının gramı 3.859,72 lira, 18 ayarın gramı 4.945,80 lira.

Gözler yarın açıklanacak ABD tarım dışı istihdam raporunda. Enflasyonun yavaşladığına dair işaretler Fed'e para politikasını gevşetme alanı tanıyabilir. CME FedWatch verisine göre yatırımcılar Aralık ayında Fed'in faiz artırma olasılığını yüzde 79 görüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın