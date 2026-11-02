Ne Hırsız Girdi Ne Elektrik Kesildi: Marketlerin Dondurucuları Bir Gecede 50 Dereceye Çıktı
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İsveç'te birçok market, sabah kapılarını açtığında beklenmedik bir tabloyla karşılaştı. Gece boyunca soğutucu ve dondurucuların sıcaklığı uzaktan değiştirilmiş, dolapların içi 50 dereceye kadar ısınmıştı.
Market zinciri ICA'ya bağlı mağazalara göre bu bir siber saldırı. Benzer bir saldırı yalnızca üç hafta önce Fransa'da yüzlerce markete yapılmıştı.
Yüz binlerce kronluk gıda çöpe gitti
Rakip zincir Coop da etkilendi
Fransa'da yüzlerce market aynı saldırıyı yaşamıştı
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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