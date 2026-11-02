Ne Hırsız Girdi Ne Elektrik Kesildi: Marketlerin Dondurucuları Bir Gecede 50 Dereceye Çıktı

Saldırıdan en çok etkilenen yerlerden biri, ülkenin güneyindeki Sjöbo kasabasında bulunan Ica Kvantum oldu. Market müdürü Rickard Nilsson, Expressen'e birinin dondurucuların sıcaklık kontrolüne erişip ayarı artı 50 dereceye çektiğini anlattı. Nilsson'a göre çöpe giden donmuş ürünlerin değeri yüz binlerce İsveç kronunu buluyor.

Market sabah saatlerinde kapalı kaldı ve ancak saat 09.00'da açılabildi. Facebook'tan yapılan açıklamada 'Çok üzgünüz, her şeyi atıp sistemi yeniden çalıştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz' denildi. Tomelilla, Böda ve Sankt Olof'taki ICA marketleri de benzer sorun yaşadıklarını duyurdu.