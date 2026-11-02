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Ne Hırsız Girdi Ne Elektrik Kesildi: Marketlerin Dondurucuları Bir Gecede 50 Dereceye Çıktı

Ne Hırsız Girdi Ne Elektrik Kesildi: Marketlerin Dondurucuları Bir Gecede 50 Dereceye Çıktı

Fransa
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
02.11.2026 - 12:50
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İsveç'te birçok market, sabah kapılarını açtığında beklenmedik bir tabloyla karşılaştı. Gece boyunca soğutucu ve dondurucuların sıcaklığı uzaktan değiştirilmiş, dolapların içi 50 dereceye kadar ısınmıştı.

Market zinciri ICA'ya bağlı mağazalara göre bu bir siber saldırı. Benzer bir saldırı yalnızca üç hafta önce Fransa'da yüzlerce markete yapılmıştı.

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Yüz binlerce kronluk gıda çöpe gitti

Yüz binlerce kronluk gıda çöpe gitti

Saldırıdan en çok etkilenen yerlerden biri, ülkenin güneyindeki Sjöbo kasabasında bulunan Ica Kvantum oldu. Market müdürü Rickard Nilsson, Expressen'e birinin dondurucuların sıcaklık kontrolüne erişip ayarı artı 50 dereceye çektiğini anlattı. Nilsson'a göre çöpe giden donmuş ürünlerin değeri yüz binlerce İsveç kronunu buluyor.

Market sabah saatlerinde kapalı kaldı ve ancak saat 09.00'da açılabildi. Facebook'tan yapılan açıklamada 'Çok üzgünüz, her şeyi atıp sistemi yeniden çalıştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz' denildi. Tomelilla, Böda ve Sankt Olof'taki ICA marketleri de benzer sorun yaşadıklarını duyurdu.

Rakip zincir Coop da etkilendi

Rakip zincir Coop da etkilendi

Sorun yalnızca ICA ile sınırlı kalmadı. Rakip market zinciri Coop'un basın sözcüsü Carlos Cancino, orta İsveç'teki altı mağazalarında benzer arızalar yaşandığını doğruladı. Bazı mağazalarda yalnızca bir soğuk oda etkilenirken, bazılarında bütün dolaplar devre dışı kaldı.

Cancino, DN'ye yaptığı açıklamada Fransa'daki saldırının ardından kendi ekipmanlarının da benzer olduğunu fark ettiklerini ve yeni sistemleri zaten sipariş ettiklerini söyledi. ICA ise 'sınırlı sayıda' mağazanın etkilendiğini açıkladı. İki şirket de sorunun arkasında hackerların olup olmadığını henüz resmen doğrulamadı.

Fransa'da yüzlerce market aynı saldırıyı yaşamıştı

Fransa'da yüzlerce market aynı saldırıyı yaşamıştı

BBC'nin 12 Ekim tarihli haberine göre Fransa'da Intermarché, Coopérative U, Carrefour, Monoprix ve E.Leclerc gibi büyük zincirlere ait yaklaşık 400 market aynı gece saldırıya uğradı. Hackerlar, soğutma ünitelerini uzaktan yönetmeye yarayan Danimarkalı Danfoss şirketinin yazılımını ele geçirmiş ve dolapları ısınmaya zorlamıştı.

Intermarché'ye göre dolaplar altı saat boyunca 50 derecede kaldı, bazı marketlerde küçük yangınlar çıktı. Alsace bölgesindeki yalnızca iki marketin zararı 270 bin euroyu (yaklaşık 15 milyon lira) buldu. Danfoss, etkilenen cihazların güvenlik yazılımı güncellenemeyen eski modeller olduğunu açıkladı.

Expressen'in aktardığına göre Danfoss ve iş ortağı, İskandinav ülkelerinde 1.700'den fazla marketle çalışıyor.

İsveç'teki saldırıların Fransa'dakiyle bağlantılı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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