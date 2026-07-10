Az Bilinen Ama Cilt Bakımında Büyük Fark Yaratan 10 Detay
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İnternette her gün binlerce mucizevi cilt bakım rutini, adını bile telaffuz edemediğimiz asitler, maskeler havada uçuşuyor. Ama dürüst olalım; bazen dünyanın en pahalı serumunu da kullansan o cildin bir türlü istediğin gibi parlamamasının sebebi, tamamen gözden kaçırdığın ufacık detaylar oluyor.
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1. Banyo havlularını yüzünden uzaklaştırıyorsun!
2. Nemlendiriciyi kupkuru bir cilde sürmek mi?
3. Yanaklardaki o bitmeyen sivilcelerin gizli suçlusu: Telefon ekranı!
4. Sadece yüzümüze odaklanıp yaşımızı ele veren o iki bölgeyi unutuyoruz.
5. Pamuklu yastık kılıflarına veda vakti, lüksümüzden ödün vermiyoruz.
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6. Sıcak suyla vedalaşmak.
7. Banyoda sıralamayı değiştiriyoruz.
8. Ürünleri kafana göre üst üste sürme.
9. Kulak arkaları ve çene altı adeta birer kir biriktirme noktasıdır!
10. İçerik çılgınlığını bir kenara bırakalım.
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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