Bu Testte Yalnızca Gerçek Cilt Bakım Gurmeleri 10/10 Yapabilecek!
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Cilt bakım rutininin sadece temizleyici ve nemlendiriciden ibaret olmadığını düşünüyorsan, aktif içeriklerden güneş koruyucuya kadar her detaya hakim olduğunu iddia ediyorsan doğru yerdesin! Bakalım cilt bakım dünyasının popüler içeriklerini, doğru kullanım sıralarını ve sık yapılan hataları ne kadar biliyorsun. Hazırsan başlayalım!
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1. Cilt bakımında SPF kısaltması neyi ifade eder?
2. Hangi içerik ciltteki ince çizgileri ve yaşlanma belirtilerini azaltmada "altın standart" olarak kabul edilir?
3. Kendi ağırlığının 1000 katı kadar su tutma kapasitesine sahip, cildin neme doymasını sağlayan popüler içerik hangisidir?
4. Siyah noktalar en çok hangi bölgede görülür?
5. Kan dolaşımını hızlandırmak için kullanılan Gua Sha taşı ile masaj yaparken hareketlerin yönü nasıl olmalıdır?
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6. Niacinamide hangi B vitaminiyle ilişkilidir?
7. Son yılların en popüler trendlerinden olan çift aşamalı temizliğin ilk adımı hangi ürünle yapılmalıdır?
8. Sheet maskelerin temel amacı nedir?
9. Cilt bariyerinin en önemli yapı taşlarından biri olan ve cildi dış etkenlere karşı koruyan lipid grubu hangisidir?
10. Cilt bakımında tonik uygulamasının asıl ve geleneksel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Cilt bakımına yeni adım atıyorsun!
Cilt bakımında sağlam bir bilgi birikimine sahipsin!
Sen tam anlamıyla bir cilt bakım gurususun!
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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