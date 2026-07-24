article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Güzellik
Cilt & Vücut Bakımı
Bu Testte Yalnızca Gerçek Cilt Bakım Gurmeleri 10/10 Yapabilecek!

etiket Bu Testte Yalnızca Gerçek Cilt Bakım Gurmeleri 10/10 Yapabilecek!

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
24.07.2026 - 17:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Cilt bakım rutininin sadece temizleyici ve nemlendiriciden ibaret olmadığını düşünüyorsan, aktif içeriklerden güneş koruyucuya kadar her detaya hakim olduğunu iddia ediyorsan doğru yerdesin! Bakalım cilt bakım dünyasının popüler içeriklerini, doğru kullanım sıralarını ve sık yapılan hataları ne kadar biliyorsun. Hazırsan başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Cilt bakımında SPF kısaltması neyi ifade eder?

2. Hangi içerik ciltteki ince çizgileri ve yaşlanma belirtilerini azaltmada "altın standart" olarak kabul edilir?

3. Kendi ağırlığının 1000 katı kadar su tutma kapasitesine sahip, cildin neme doymasını sağlayan popüler içerik hangisidir?

4. Siyah noktalar en çok hangi bölgede görülür?

5. Kan dolaşımını hızlandırmak için kullanılan Gua Sha taşı ile masaj yaparken hareketlerin yönü nasıl olmalıdır?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Niacinamide hangi B vitaminiyle ilişkilidir?

7. Son yılların en popüler trendlerinden olan çift aşamalı temizliğin ilk adımı hangi ürünle yapılmalıdır?

8. Sheet maskelerin temel amacı nedir?

9. Cilt bariyerinin en önemli yapı taşlarından biri olan ve cildi dış etkenlere karşı koruyan lipid grubu hangisidir?

10. Cilt bakımında tonik uygulamasının asıl ve geleneksel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Cilt bakımına yeni adım atıyorsun!

Cilt bakım dünyası ilk bakışta biraz karmaşık görünebilir ama harika bir başlangıç yapmış durumdasın. Birkaç temel içerik ve doğru kullanım sırasını öğrendikçe bu test sana çok daha kolay gelecek. Unutma, iyi bir rutin onlarca üründen ziyade doğru ürünlerden oluşur. Bir sonraki denemende çok daha yüksek bir puan alabilirsin.

Cilt bakımında sağlam bir bilgi birikimine sahipsin!

Aktif içeriklerin büyük kısmını biliyor, temel cilt bakım kurallarına da oldukça hâkimsin. Zaman zaman kafa karıştıran teknik detaylar seni zorlamış olabilir ama genel performansın oldukça başarılı. Birkaç yeni içerik ve güncel bakım trendini takip ederek bu alandaki bilgini kolayca bir üst seviyeye taşıyabilirsin. Gerçek bir skincare tutkunu olma yolundasın!

Sen tam anlamıyla bir cilt bakım gurususun!

Aktif içerikler, ürün sıralaması, güneş koruması ve cilt bariyeri... Hepsi senin uzmanlık alanın olmuş. Büyük ihtimalle ürün etiketlerini dakikalarca inceleyen ve içerik listelerini ezbere bilen o kişisin. Arkadaşların yeni bir serum alacaklarında fikrine danışıyorsa hiç şaşırmayız. Bu testte gösterdiğin performans, cilt bakımına ne kadar hakim olduğunu fazlasıyla kanıtlıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın