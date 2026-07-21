Cildin Dile Gelse Sana Ne Söylerdi?
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Cildine düzenli olarak bakıyor ama ani hava değişimi, uyku düzeni, beslenme derken yeteri kadar dikkat etmiyor olabilirsin. Ya da tüm bunlara dikkat ettiğin bir rutinin de olabilir. Peki ya cildin konuşabilseydi, sana ilk hangi mesajı verirdi? Gel, birlikte öğrenelim. 👇
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1. Sabah aynaya baktığında ilk dikkatini çeken şey ne oluyor?
2. Gün içinde en çok hangisini yapıyorsun?
3. Cildin seni en çok hangi konuda zorluyor?
4. Yoğun bir günün ardından cildine nasıl bir bakım uyguluyorsun?
5. Hafta sonlarını genelde nasıl değerlendirirsin?
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6. Bu içeceklerden hangisini daha sık tüketiyorsun?
7. Cildin için tek bir ürün seçme hakkın olsa hangisini seçerdin?
8. Bunlardan hangisini asla yapmazsın?
"Benim için biraz su içsen..." 🙄
"Biraz dinlenmeye ne dersin?"
"Böyle devam et!"
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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