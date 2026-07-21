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Cildin Dile Gelse Sana Ne Söylerdi?

etiket Cildin Dile Gelse Sana Ne Söylerdi?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
21.07.2026 - 17:01
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Cildine düzenli olarak bakıyor ama ani hava değişimi, uyku düzeni, beslenme derken yeteri kadar dikkat etmiyor olabilirsin. Ya da tüm bunlara dikkat ettiğin bir rutinin de olabilir. Peki ya cildin konuşabilseydi, sana ilk hangi mesajı verirdi? Gel, birlikte öğrenelim. 👇

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1. Sabah aynaya baktığında ilk dikkatini çeken şey ne oluyor?

2. Gün içinde en çok hangisini yapıyorsun?

3. Cildin seni en çok hangi konuda zorluyor?

4. Yoğun bir günün ardından cildine nasıl bir bakım uyguluyorsun?

5. Hafta sonlarını genelde nasıl değerlendirirsin?

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6. Bu içeceklerden hangisini daha sık tüketiyorsun?

7. Cildin için tek bir ürün seçme hakkın olsa hangisini seçerdin?

8. Bunlardan hangisini asla yapmazsın?

"Benim için biraz su içsen..." 🙄

Cildin sana ilk olarak biraz daha özen göstermen gerektiğini söylüyor. Günlük koşuşturma içinde su tüketimini ihmal ettiğin ya da kendine yeterince vakit ayırmadığın anlar oluyor gibi görünüyor. Cildin aslında senden mucizeler beklemiyor, sadece küçük ama düzenli alışkanlıklar istiyor. Birkaç basit dokunuşla çok daha canlı ve sağlıklı görünebileceğini biliyor. Sen kendine zaman ayırdıkça cildin de bunu hemen yansıtacak. Kısacası cildinin mesajı net: 'Bol su iç ben de ışıl ışıl görüneyim!'

"Biraz dinlenmeye ne dersin?"

Cildin sana son zamanlarda biraz fazla yorulduğunu anlatmaya çalışıyor. Uykusuzluk, stres ya da günlük yaşamın yoğun temposu ilk olarak cildine yansımış olabilir. Oysa bazen en iyi bakım, kaliteli bir uyku, düzgün beslenme veya stressiz bir yaşam olabiliyor. Kendine nefes alacak küçük molalar verdiğinde cildindeki değişimi sen de fark edeceksin. Mükemmel bir rutine ihtiyacın yok, biraz denge bile büyük fark yaratabilir. Cildin sana 'Biraz yavaşla, ben gerisini hallederim.' diyor.

"Böyle devam et!"

Tebrikler! Cildin seninle gayet iyi anlaşıyor gibi görünüyor. Çünkü sen kendine vakit ayırıyor, bakımını ihmal etmiyor ve ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılıyorsun. Elbette herkesin ara sıra tembellik yaptığı günler oluyor ama sen genel olarak doğru bir denge kurmuşsun. Cildin bunun karşılığını daha canlı ve sağlıklı görünerek veriyor. Şimdi yapman gereken tek şey bu düzeni korumak ve kendini fazla strese sokmamak. Cildinin sana mesajı oldukça net: 'Harika gidiyoruz, sakın bozma!'

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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