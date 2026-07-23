Bakım Rutinini 10 Üzerinden Puanlıyoruz!
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Cilt bakımını aksatmadan yapanlardan mısın, yoksa 'Bugünlük de geçsin.' diyenlerden mi? 😅 Hepimizin bakım alışkanlıkları farklı ama bazen küçük rutinler bile kendimizi çok daha iyi hissetmemizi sağlayabiliyor. Haydi soruları cevapla, bakım rutinini birlikte 10 üzerinden puanlayalım! ✨👇🏻
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1. İlk sorumuzla değerlendirmemize başlıyoruz! Cilt bakımın için günde ne kadar zaman harcıyorsun?
2. Günün sonunda eve geldin, yüzünde tüm günün yorgunluğu var. Ne yaparsın?
3. Cilt bakımı konusunda kendine ne kadar güveniyorsun? Puanlar mısın?
4. Söyle bakalım, bakım rutinin seni en çok hangi cilt derdinden kurtarsın isterdin?
5. Güneş koruyucuyu bakım rutinimin önemli bir parçası olarak görüyor musun?
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6. Çift aşamalı temizlik yapıyor musun?
7. Yüzünü yıkadıktan sonra neyle kuruluyorsun?
8. Son olarak, şu an sahip olduğun cilt bakım rutininden ne kadar memnunsun?
10 Puan!
7 puan
5 Puan!
1 Puan!
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