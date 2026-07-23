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Bakım Rutinini 10 Üzerinden Puanlıyoruz!

etiket Bakım Rutinini 10 Üzerinden Puanlıyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
23.07.2026 - 17:01
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Cilt bakımını aksatmadan yapanlardan mısın, yoksa 'Bugünlük de geçsin.' diyenlerden mi? 😅 Hepimizin bakım alışkanlıkları farklı ama bazen küçük rutinler bile kendimizi çok daha iyi hissetmemizi sağlayabiliyor. Haydi soruları cevapla, bakım rutinini birlikte 10 üzerinden puanlayalım! ✨👇🏻

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1. İlk sorumuzla değerlendirmemize başlıyoruz! Cilt bakımın için günde ne kadar zaman harcıyorsun?

2. Günün sonunda eve geldin, yüzünde tüm günün yorgunluğu var. Ne yaparsın?

3. Cilt bakımı konusunda kendine ne kadar güveniyorsun? Puanlar mısın?

4. Söyle bakalım, bakım rutinin seni en çok hangi cilt derdinden kurtarsın isterdin?

5. Güneş koruyucuyu bakım rutinimin önemli bir parçası olarak görüyor musun?

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6. Çift aşamalı temizlik yapıyor musun?

7. Yüzünü yıkadıktan sonra neyle kuruluyorsun?

8. Son olarak, şu an sahip olduğun cilt bakım rutininden ne kadar memnunsun?

10 Puan!

Sen bu işin hakkını veriyorsun! Cilt bakımını, saç bakımını, ürün içeriklerini ve kendine ayırdığın zamanı gerçekten önemsiyorsun. Makyajını temizlemeden uyumak senin için küçük çaplı bir kriz sebebi olabilir; güneş kremi ise muhtemelen çantanda kendi köşesine sahip. En güzeli de bakım rutinini bir zorunluluk gibi değil, kendine iyi davranmanın keyifli bir yolu gibi görmen. Cildini dinliyor, ihtiyaçlarını fark ediyor ve kendine özen göstermeyi ihmal etmiyorsun. Kısacası cildin de senden çok memnun gibi görünüyor.

7 puan

Sen bakım konusunda gayet iyi gidiyorsun. Cildinin neye ihtiyaç duyduğunu fark ediyor, temel adımları çoğu zaman atlamıyor ve kendine zaman ayırmaya çalışıyorsun. Elbette senin de yorgunluktan rutini kısa tuttuğun ya da bazı ürünleri unuttuğun günler olabilir. Ama genel olarak bakım senin için sadece “güzel görünmek” değil, iyi hissetmekle de ilgili. Bu yüzden rutinin sağlam bir temele oturmuş diyebiliriz. Biraz daha düzen ve doğru ürün seçimleriyle bu işi 10 üzerinden 10’a taşıman hiç zor değil.

5 Puan!

Senin bakım rutinin var ama bazen ortadan kayboluyor. Bir dönem çok düzenli ilerleyip sonra bir anda “Bugünlük boş ver” moduna geçebiliyorsun. Aslında cildine ve kendine iyi bakmak istiyorsun, sadece rutini sürdürülebilir hale getirmekte zorlanıyorsun. Bu yüzden sana en iyi gelecek şey karmaşık adımlar değil, kolayca devam ettirebileceğin pratik bir düzen. Her gün mükemmel olmak zorunda değilsin; önemli olan kendine tekrar dönebilmek. Küçük ama istikrarlı bakım alışkanlıklarıyla bu puanı rahatlıkla yukarı taşırsın.

1 Puan!

1 Puan!

Senin bakım rutinin biraz “başlayacağım ama doğru zamanı bekliyorum” enerjisinde. Ürünlerin var olabilir, niyetin de var ama düzen kısmı biraz havada kalmış gibi. Bazen yüzünü temizlemek bile gözünde koca bir görev gibi büyüyebiliyor, özellikle gün yorgun geçtiyse cildinle pazarlığa oturuyorsun. Ama güzel haber şu: Bakım rutini kurmak için saatler ayırmana gerek yok. Temizleme, nemlendirme ve güneş koruması gibi küçük adımlarla bile cildine “Seni unutmadım” diyebilirsin. Biraz düzen, biraz sabır, biraz da üşengeçlikle tatlı mücadele seni kısa sürede toparlar.

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miray soysal
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