Bakım Rutinini 10 Üzerinden Puanlıyoruz!

Sen bakım konusunda gayet iyi gidiyorsun. Cildinin neye ihtiyaç duyduğunu fark ediyor, temel adımları çoğu zaman atlamıyor ve kendine zaman ayırmaya çalışıyorsun. Elbette senin de yorgunluktan rutini kısa tuttuğun ya da bazı ürünleri unuttuğun günler olabilir. Ama genel olarak bakım senin için sadece “güzel görünmek” değil, iyi hissetmekle de ilgili. Bu yüzden rutinin sağlam bir temele oturmuş diyebiliriz. Biraz daha düzen ve doğru ürün seçimleriyle bu işi 10 üzerinden 10’a taşıman hiç zor değil.