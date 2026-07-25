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Kendini Şımartmanın En Güzel Yolunu Keşfetmeni Sağlıyoruz!

etiket Kendini Şımartmanın En Güzel Yolunu Keşfetmeni Sağlıyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
25.07.2026 - 17:01
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Herkesin kendini mutlu etme şekli farklı. Kimisi uzun bir bakım rutiniyle rahatlıyor, kimisi sevdiği bir şeyi yaparak ya da kendine küçücük bir mola vererek... Peki seni gerçekten en çok ne şımartır?

Haydi soruları cevapla, kendini şımartmanın en güzel yolunu birlikte keşfedelim! 💖👇🏻

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1. Hadi başlayalım! Kendini şımartmak denince aklına ilk ne geliyor?

2. Gün biraz fazla üstüne geldi diyelim… Kendini toparlamak için ilk ne yaparsın?

3. Cilt bakım rutinini uygularken genellikle hangi ruh hali içindesin?

4. Kendine öncelik vermeyi bencillik gibi gördüğün oluyor mu?

5. Söyle bakalım, kendine ne kadar vakit ayırıyorsun?

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6. Güzellik ve bakım trendlerini takip eder misin?

7. Cilt bakım rutinin kaç adımdan oluşuyor?

8. Son olarak, sadece kendini şımartmak için haftada kaç gün makyaj yapıyorsun?

Kendine vakit ayırmak!

Senin kendini şımartma şeklin çok net: Kendine vakit ayırmak. Günün telaşından biraz uzaklaşıp cildinle ilgilenmek, sevdiğin bakım ürünlerini kullanmak ve aynaya baktığında o canlı görünümü görmek sana gerçekten iyi geliyor. Bu anlar senin için sadece bakım yapmak değil, aynı zamanda kendine 'İyi ki varsın.' demenin de bir yolu. Küçük gibi görünen bu rutinler, gününün en keyifli molasına dönüşüyor. Kendine bu zamanı ayırmaktan vazgeçme; çünkü en güzel yatırım bazen kendine yaptığın o birkaç dakika. 💛

İhtiyacın olan şey biraz durmak!

Senin kendini şımartmak için aslında çok büyük şeylere ihtiyacın yok. Biraz durmak, biraz nefes almak ve sadece kendine ait birkaç dakika ayırmak bile sana iyi geliyor. Günün koşturmacasında kendini çoğu zaman ikinci plana atıyorsun ama küçük bir bakım molası bile bütün modunu değiştirebilir. Cildine göstereceğin minicik bir özen, aslında kendine de 'Ben de önemliyim.' demenin en güzel yollarından biri.

Yeni bakım ürünü denemek!

Senin için kendini şımartmak, bazen yeni bir bakım ürünü denemek, bazen mis gibi kokan bir krem sürmek, bazen de kendine 'Bunu hak ettim.' diyerek küçük bir jest yapmak demek. Büyük sürprizlere ihtiyacın yok; seni mutlu eden o küçük anların kıymetini biliyorsun. Kendine iyi gelecek şeyleri seçmeyi seviyor, özellikle günün yorgunluğunu unutturacak bakım anlarından keyif alıyorsun. Çünkü senin için kendini şımartmanın en güzel hali, kendine iyi hissettiren o küçük detaylarda saklı. ✨

Keyif odaklı anlar!

Senin kendini şımartma şeklin tamamen keyif odaklı. Bir fincan kahve, sevdiğin bir dizi, mis gibi kokan bir bakım ürünü ya da aynada kendine gülümseten küçücük bir rutin... Seni mutlu eden şeyler aslında sandığından çok daha basit. Kendine iyi gelen anların kıymetini biliyor ve fırsat buldukça onları hayatına katmaya çalışıyorsun. Çünkü kendini şımartmak her zaman büyük harcamalar ya da uzun planlar gerektirmez; bazen sadece 'Bugün biraz da ben.' diyebilmek bile yeter. ✨

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miray soysal
miray soysal
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