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Yaklaşık 11 Ay Önce Hasidik Yahudiler Belgeselinden Bahseden Ruhi Çenet İçeriye Nasıl Girdiğini Anlatmış

Yaklaşık 11 Ay Önce Hasidik Yahudiler Belgeselinden Bahseden Ruhi Çenet İçeriye Nasıl Girdiğini Anlatmış

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.09.2026 - 14:28 Son Güncelleme: 06.09.2026 - 14:53

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YouTube Türkiye'nin en çok konuşulan ve en çok izlenen ismi Ruhi Çenet son dönemde çektiği belgesellerle sık sık adından söz ettiriyordu. Bu sefer ise ismi ABD'de de duyuldu, hatta ABD'yi birbirine kattı diyebiliriz. Brooklyn’deki kapalı Hasidik Yahudiler cemaatine giren Çenet, aldığı bilgilerle deyim yerindeyse Hristiyan ABD'lilerin gözünü açtı.

Çenet'in bu kadar kapalı bir cemaate girmeyi nasıl başardığı ise merak konusuydu. Yaklaşık 11 ay önce yakın arkadaşı YouTuber Orkun Işıtmak'ın programına konuk olan Ruhi Çenet'in, Hasidik Yahudiler belgeseli ile ilgili verdiği bilgiler yeniden hatırlandı. Videoyu aslında Aralık ayı gibi yayınlamayı planlayan Çenet, cemaate nasıl girdiğini de bu videoda anlatmış.

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"Bazıları, topluluğun daha dışa dönük olmasını savunuyor"

"Bazıları, topluluğun daha dışa dönük olmasını savunuyor"

Girdikleri sinagogda bir anda etraflarını onlarca Hasidik Yahudinin sarmasıyla büyük bir gerginlik yaşadıklarını belirten Çenet, gizlice ve küçük kameralarla çekim yapmanın ne kadar riskli olduğunun altını çizdi. Zaten videoda da sık sık tepkilerle karşılaştığı ve 'Yahudi misin?' sorusuna maruz kaldığı görülüyor. 

Çenet'in söylediğine göre topluluktan bazıları, daha dışa dönük olmaları gerektiğini savunuyor. Topluluk içinde bu kapalı yapının biraz daha dışa dönük olması gerektiğini düşünen ve değişim savunan bazı kişiler aracılığıyla özel izin alarak içeri girebilmişler. Dış dünyadan insanlara ve kameralara karşı oldukça temkinli ve tepkili oldukları için büyük ekipmanlar yerine fark edilmeyecek küçük kameralar kullanarak sinagoglarına (770 numaralı merkez sinagog) ve yaşam alanlarına girip çekim yapabilmişler.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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