Yaklaşık 11 Ay Önce Hasidik Yahudiler Belgeselinden Bahseden Ruhi Çenet İçeriye Nasıl Girdiğini Anlatmış

YouTube Türkiye'nin en çok konuşulan ve en çok izlenen ismi Ruhi Çenet son dönemde çektiği belgesellerle sık sık adından söz ettiriyordu. Bu sefer ise ismi ABD'de de duyuldu, hatta ABD'yi birbirine kattı diyebiliriz. Brooklyn’deki kapalı Hasidik Yahudiler cemaatine giren Çenet, aldığı bilgilerle deyim yerindeyse Hristiyan ABD'lilerin gözünü açtı.

Çenet'in bu kadar kapalı bir cemaate girmeyi nasıl başardığı ise merak konusuydu. Yaklaşık 11 ay önce yakın arkadaşı YouTuber Orkun Işıtmak'ın programına konuk olan Ruhi Çenet'in, Hasidik Yahudiler belgeseli ile ilgili verdiği bilgiler yeniden hatırlandı. Videoyu aslında Aralık ayı gibi yayınlamayı planlayan Çenet, cemaate nasıl girdiğini de bu videoda anlatmış.