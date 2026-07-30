Haritada Kırmızı Alarm: 9 İlde Yaşayanların Telefonlarına Mesaj Gönderildi

Yüksek sıcaklık ve rüzgar orman yangınlarının şiddetini artırdı. Türkiye'nin cennet köşeleri orman yangınlarına teslim olurken Tarım ve Orman Bakanlığı vatandaşları bir kez daha uyardı. Bakanlık, 9 ilde yaşayan vatandaşların cep telefonuna uyarı mesajı gönderdi.

Bakanlık tarafından devreye alınan hücresel yayın ve konum tabanlı uyarı sistemiyle, riskli bölgelerde bulunan ve baz istasyonlarından sinyal veren tüm cep telefonlarına SMS düştü. Yapılan resmi açıklamada, kritik hava koşulları nedeniyle orman yangını ihtimalinin çok yüksek olduğu iller tek tek sıralandı.

Bakanlığın kırmızı alarm verdiği 9 il:

Çanakkale

Balıkesir

İzmir

Manisa

Aydın

Muğla

Antalya

Mersin

Adana