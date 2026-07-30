Haritada Kırmızı Alarm: 9 İlde Yaşayanların Telefonlarına Mesaj Gönderildi
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Türkiye’de yaz aylarının gelmesiyle birlikte kavurucu sıcaklar ve şiddetli rüzgarlar, orman yangını riskini en üst seviyeye çıkardı. Pek çok kentte art arda orman yangını meydana geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı, risk haritasında kırmızı alarm veren 9 kentte yaşayanların cep telefonuna uyarı mesajı gönderdi.
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9 ilde yaşayanların telefonlarına uyarı mesajı gönderildi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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