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Haritada Kırmızı Alarm: 9 İlde Yaşayanların Telefonlarına Mesaj Gönderildi

Haritada Kırmızı Alarm: 9 İlde Yaşayanların Telefonlarına Mesaj Gönderildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
30.07.2026 - 13:56
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Türkiye’de yaz aylarının gelmesiyle birlikte kavurucu sıcaklar ve şiddetli rüzgarlar, orman yangını riskini en üst seviyeye çıkardı. Pek çok kentte art arda orman yangını meydana geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı, risk haritasında kırmızı alarm veren 9 kentte yaşayanların cep telefonuna uyarı mesajı gönderdi.

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9 ilde yaşayanların telefonlarına uyarı mesajı gönderildi.

9 ilde yaşayanların telefonlarına uyarı mesajı gönderildi.

Yüksek sıcaklık ve rüzgar orman yangınlarının şiddetini artırdı. Türkiye'nin cennet köşeleri orman yangınlarına teslim olurken Tarım ve Orman Bakanlığı vatandaşları bir kez daha uyardı. Bakanlık, 9 ilde yaşayan vatandaşların cep telefonuna uyarı mesajı gönderdi. 

Bakanlık tarafından devreye alınan hücresel yayın ve konum tabanlı uyarı sistemiyle, riskli bölgelerde bulunan ve baz istasyonlarından sinyal veren tüm cep telefonlarına SMS düştü. Yapılan resmi açıklamada, kritik hava koşulları nedeniyle orman yangını ihtimalinin çok yüksek olduğu iller tek tek sıralandı.

Bakanlığın kırmızı alarm verdiği 9 il:

Çanakkale

Balıkesir

İzmir

Manisa

Aydın

Muğla

Antalya

Mersin

Adana

"En küçük dumanı bile ihbar edin."

"En küçük dumanı bile ihbar edin."

Bakanlığın gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı:

'Dikkat, bulunduğunuz alanda orman yangını riski çok yüksektir. Yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınalım. Açık alanda ateş yakmayalım. En küçük duman veya alev gördüğünüzde, 112'yi derhal arayalım. Hassasiyetiniz için teşekkür ederiz.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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