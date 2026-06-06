Arka Sokaklar'ın Şoke Eden Sonundan Ozan Akbaba'nın İtirafına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Taşacak Bu Deniz'de rol alan Ali Öner ve Zeynep Atılgan bir süredir gündemden düşmüyor. İkili hakkında sık sık aşk iddiası çıksa da Ali Öner'in Livanur Aydın'la nişanlı olmasından dolayı bu iddialar asılsızdı. Taşacak Bu Deniz'in sezon finali partisinde Zeynep Atılgan'la yakınlaşan Ali Öner'in görüntüleri gündemde bomba etkisi yaratırken eski nişanlı Livanur Aydın yaptığı açıklamalarla şoke etti.

Ali Öner'in kendisini aldattığını ima eden Livanur Aydın'ın bu sözlerinin ardından Ali Öner'den ilk açıklama geldi. Ali Öner, Zeynep Atılgan'la ilişkisini doğrularken bu ilişkinin nişanlısından ayrıldıktan sonra başladığını duyurdu.