Arka Sokaklar'ın Şoke Eden Sonundan Ozan Akbaba'nın İtirafına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
6 Haziran Cumartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, sezon finalinde peş peşe yaşanan ayrılıklarla izleyicileri şaşırttı.
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Arka Sokaklar, 20. kez sezon finali yaparak ekran arası verdi.
Taşacak Bu Deniz dizisinde birlikte rol alan Ali Öner ve Zeynep Atılgan, son dönemde magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.
Taşacak Bu Deniz enfes bir sezon finali bölümüyle ekran arası verdi.
Arka Sokaklar, 20. kez sezon finali yaparak ekran arası verdi. Fakat dizinin yeni sezonda devam edip etmeyeceği henüz netleşmiş değil.
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5 Haziran Cuma reyting sonuçları belli oldu.
TRT 1'in sevilen Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz'in dün akşam (5 Haziran) yayınlanan yeni bölümü yine heyecan yarattı.
Fenomen dizi Arka Sokaklar, 20. kez sezon finali yaparak ekran arası verdi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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