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Arka Sokaklar'ın Şoke Eden Sonundan Ozan Akbaba'nın İtirafına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Arka Sokaklar'ın Şoke Eden Sonundan Ozan Akbaba'nın İtirafına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Uzak Şehir Reyting Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.06.2026 - 16:02
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

6 Haziran Cumartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, sezon finalinde peş peşe yaşanan ayrılıklarla izleyicileri şaşırttı.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, sezon finalinde peş peşe yaşanan ayrılıklarla izleyicileri şaşırttı.

Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'in sezon finalinde bomba ayrılıklar yaşandı. Alper Çankaya, Ferit Kaya ve Burç Kümbetlioğlu'nun diziden ayrılığı seyirciyi şoke ederken dizi oyuncuları şimdi de katıldıkları söyleşiyle gündem oldu. Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba, diziye veda eden Ferit Kaya ile beraber bir üniversite söyleşisine katılırken Akbaba, dizinin Demir'i Ferit Kaya'nın setteki hallerini katılımcılara şikayet etti.

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Arka Sokaklar, 20. kez sezon finali yaparak ekran arası verdi.

Arka Sokaklar, 20. kez sezon finali yaparak ekran arası verdi.

Ekranların fenomen dizisi Arka Sokaklar, 5 Haziran Cuma akşamı yayınlanan bölümüyle sezon finali yaptı. Reyting gidişatına göre final yapıp yapmayacağı netleşecek olan dizinin akıbeti merak edilirken dizinin Hakan'ı Ozan Çobanoğlu'nun yaptığı paylaşım akıllara bir de ayrılık ihtimalini getirdi.

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Taşacak Bu Deniz dizisinde birlikte rol alan Ali Öner ve Zeynep Atılgan, son dönemde magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Taşacak Bu Deniz dizisinde birlikte rol alan Ali Öner ve Zeynep Atılgan, son dönemde magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Taşacak Bu Deniz'de rol alan Ali Öner ve Zeynep Atılgan bir süredir gündemden düşmüyor. İkili hakkında sık sık aşk iddiası çıksa da Ali Öner'in Livanur Aydın'la nişanlı olmasından dolayı bu iddialar asılsızdı. Taşacak Bu Deniz'in sezon finali partisinde Zeynep Atılgan'la yakınlaşan Ali Öner'in görüntüleri gündemde bomba etkisi yaratırken eski nişanlı Livanur Aydın yaptığı açıklamalarla şoke etti.

Ali Öner'in kendisini aldattığını ima eden Livanur Aydın'ın bu sözlerinin ardından Ali Öner'den ilk açıklama geldi. Ali Öner, Zeynep Atılgan'la ilişkisini doğrularken bu ilişkinin nişanlısından ayrıldıktan sonra başladığını duyurdu.

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Taşacak Bu Deniz enfes bir sezon finali bölümüyle ekran arası verdi.

Taşacak Bu Deniz enfes bir sezon finali bölümüyle ekran arası verdi.

TRT 1 yapımı Taşacak Bu Deniz'in sezon finali nefes kesti. Fenomen dizi sezonu reyting lideri olarak kapatırken dizinin final sahnesinde Adil'in Fadime, Eleni ve Esme arasında seçim yapmaya zorlanması büyük heyecan yarattı. Adil'in seçimi bölüm sonunda gösterilmezken Taşacak Bu Deniz seyircisinden teoriler gecikmedi.

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Arka Sokaklar, 20. kez sezon finali yaparak ekran arası verdi. Fakat dizinin yeni sezonda devam edip etmeyeceği henüz netleşmiş değil.

Arka Sokaklar, 20. kez sezon finali yaparak ekran arası verdi. Fakat dizinin yeni sezonda devam edip etmeyeceği henüz netleşmiş değil.

Kanal D ekranlarında 20 sezondur ekrana gelen Arka Sokaklar'ın final yapıp yapmayacağı konusu bir süredir kafa karıştırıyor. Öncesinde finali duyurulan dizi hakkında daha sonra sezon finali kararı alındı. Dün akşam (5 Haziran) yayınlanan yeni bölümünün sezon finali olarak ekrana gelmesinin ardından seyirci yeni sezon için umutlanırken dizinin Zeki'si Burak Satıbol'un paylaşımı kafaları karıştırdı.

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5 Haziran Cuma reyting sonuçları belli oldu.

5 Haziran Cuma reyting sonuçları belli oldu.

Taşacak Bu Deniz ve Arka Sokaklar'ın sezon finali yaptığı 5 Haziran Cuma günü reyting sonuçları açıklandı. TRT'nin lider dizisi Taşacak Bu Deniz, geçtiğimiz haftaya nazaran ufak yükselişler yaşarken Kanal D'nin final yapıp yapmayacağı netleşmeyen efsane dizisi Arka Sokaklar'dan da artış geldi.

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TRT 1'in sevilen Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz'in dün akşam (5 Haziran) yayınlanan yeni bölümü yine heyecan yarattı.

TRT 1'in sevilen Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz'in dün akşam (5 Haziran) yayınlanan yeni bölümü yine heyecan yarattı.

Sezon finaliyle ekrana gelen Taşacak Bu Deniz'de haftalardır beklenen Esme ve Adil evliliği gerçekleşirken nikahı kıymak için diziye gerçek belediye başkanının konuk olması herkesi şaşırttı.

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Fenomen dizi Arka Sokaklar, 20. kez sezon finali yaparak ekran arası verdi.

Fenomen dizi Arka Sokaklar, 20. kez sezon finali yaparak ekran arası verdi.

Kanal D ekranlarında 20 sezondur yayınlanan Arka Sokaklar'ın merakla beklenen sezon finali yayınlandı. İlk önce final yapacağı açıklanan Arka Sokaklar için ardından sezon finali kararının alındığı duyuruldu. 21. sezon onayı alması reytinglerine bağlı olan Arka Sokaklar'ın sezon finalinde beklenmedik bir şey oldu ve tüm ekibin şehit olduğu açıklandı. Akıllara ise 'Arka Sokaklar devam edecek mi?' sorusu geldi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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