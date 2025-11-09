O Sana Gerçekten Aşık mıydı?
Bazı aşklar vardır ki, kalbimizde silinmez izler bırakır ve ardında bir sürü soru işareti bırakır. Bu soruların en büyüğü ise genellikle şu olur: 'Acaba o beni gerçekten seviyor muydu?' Bu test, aşkın karmaşık dünyasında belki de bir pusula görevi görecek. İçtenlikle yanıt ver, belki de geçmişte yaşadığın o ilişkiye dair kafanda dönüp duran, belki de hala kalbinde yer etmiş olan sorulara küçük ipuçları bulacaksın. Bu test, belki de aşkın gizemli dünyasında sana bir rehber olacak ve belki de bir sonraki ilişkine dair ipuçları verecek. Kim bilir?
O bu davranışlardan hangilerine sahipti?
Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
Sonucu görmek için yandaki butona tıkla!
Belki sevdi ama aşık değildi!
Sana gerçekten aşıktı!
