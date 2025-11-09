O Sana Gerçekten Aşık mıydı?

Her şeyin bir anlamı var ve tüm işaretler, onun kalbinin seninle olduğunu gösteriyor. Gözlerindeki o ışıltı, sesindeki titrek heyecan ve ellerindeki sıcaklık, bu sadece bir hoşlanma değil, gerçekten aşkın en saf hali. O, seninle olduğunda kendini daha iyi hissediyor, seninle gülerken daha çok neşe buluyor ve seninle ağlarken daha az acı çekiyor. Bu, aşkın en belirgin işaretlerinden biri. Sadece seninle olmak ona huzur veriyor ve bu da onun seni ne kadar çok sevdiğinin açık bir göstergesi. Ayrıca, onun samimiyeti de göz ardı edilemez bir gerçek. O, seninle olduğunda kendini saklamıyor, duygularını ve düşüncelerini açıkça paylaşıyor. Bu, onun seninle olan ilişkisini ne kadar ciddiye aldığının bir başka kanıtı. Ve en önemlisi, onun tutarlılığı. O, sadece iyi günlerinde değil, kötü günlerinde de seninle olmayı tercih ediyor. Bu, aşkın en güçlü işaretlerinden biri. Çünkü aşk, sadece güzel günlerde değil, zorlu zamanlarda da yanında olan birini sevmektir.