Görünüşün Hangi Osmanlı Kadın Sultanını Hatırlatıyor?
Tarih kitaplarını karıştırmana gerek yok! Bu test, görünüşün ve tarzın üzerinden sana Osmanlı sarayının güçlü ve etkileyici sultanlarından hangisiyle en çok benzedığını gösterecek. Hazırsan, kendi saray yolculuğuna başlayalım!
1. Yüz şeklini seçer misin?
2. Kaş şeklini de seç.
3. Göz şeklin bunlardan hangisi?
4. Peki burnun?
5. Kulak şeklini seç desek...
6. Şimdi de dudak şeklini seç.
7. Göz rengini de seçer misin?
8. Son olarak ten rengini de seçer misin?
Hürrem Sultan
Kösem Sultan
Mihrimah Sultan
Nurbanu Sultan
