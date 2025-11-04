Bir bakışta, huzur veren sakin bir ifade taşıyorsun. Ancak bu sakinlik, sadece yüzünde değil, kalbinde de yankılanıyor. Bilgelik dolu bir kalp, tıpkı tarihin en güçlü kadınlarından biri olan Kösem Sultan gibi. Her adımını özenle ve düşünerek atıyorsun, sanki hayatın karmaşık labirentinde yolunu kaybetme korkusu yokmuş gibi. Bir insanın ne düşündüğünü, ne hissettiğini anlamak için onunla aynı dili konuşman gerekmiyor. Sen, insanları sadece bir bakışta çözebilen nadir kişilerden birisin. Olayların gidişatını, henüz başlamadan sezebiliyorsun. Bu, sana özgü bir yetenek. Belki de bu yüzden, sessiz ve derin bir güç taşıyorsun. Dikkat çekmek için gürültü yapman, etrafına ışık saçman gerekmiyor. Senin gücün sessiz. Fark edilmeden, adeta bir gölge gibi hareket ediyorsun. Ancak bu sessizlik, senin etkini azaltmıyor. Aksine, kimse fark etmeden oyunun yönünü değiştirebiliyorsun. Sanki bir satranç ustası gibi, her hamleni önceden planlıyorsun ve sonuç, her zaman senin lehine oluyor.