Görünüşün Hangi Osmanlı Kadın Sultanını Hatırlatıyor?

Görünüşün Hangi Osmanlı Kadın Sultanını Hatırlatıyor?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
04.11.2025 - 14:01

Tarih kitaplarını karıştırmana gerek yok!  Bu test, görünüşün ve tarzın üzerinden sana Osmanlı sarayının güçlü ve etkileyici sultanlarından hangisiyle en çok benzedığını gösterecek. Hazırsan, kendi saray yolculuğuna başlayalım!

1. Yüz şeklini seçer misin?

2. Kaş şeklini de seç.

3. Göz şeklin bunlardan hangisi?

4. Peki burnun?

5. Kulak şeklini seç desek...

6. Şimdi de dudak şeklini seç.

7. Göz rengini de seçer misin?

8. Son olarak ten rengini de seçer misin?

Hürrem Sultan

Hürrem Sultan

Senin bakışlarında parıldayan bir ateş, duruşunda ise Hürrem Sultan'ın kudretini andıran bir asalet var. Tıpkı onun gibi, girdiğin her ortamda dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyorsun. Kararlı, zeki ve hırslı bir kadınsın; hedeflerine ulaşmak için hiçbir zaman pes etmezsin. Etrafına yaydığın enerjiyle, herkesin seni fark etmesi kaçınılmaz oluyor. Aşkı da hayatı da sonuna kadar yaşamayı bilen biri olarak, her anını dolu dolu geçiriyorsun. Seninle aynı mekanda bulunan herkes, bu enerjini hissedebiliyor ve ister istemez seninle aynı frekansı yakalamak için çabalıyor. Seninle geçirilen her an, bir sonraki anı iple çekmek için yeterli bir sebep oluyor.

Kösem Sultan

Kösem Sultan

Bir bakışta, huzur veren sakin bir ifade taşıyorsun. Ancak bu sakinlik, sadece yüzünde değil, kalbinde de yankılanıyor. Bilgelik dolu bir kalp, tıpkı tarihin en güçlü kadınlarından biri olan Kösem Sultan gibi. Her adımını özenle ve düşünerek atıyorsun, sanki hayatın karmaşık labirentinde yolunu kaybetme korkusu yokmuş gibi. Bir insanın ne düşündüğünü, ne hissettiğini anlamak için onunla aynı dili konuşman gerekmiyor. Sen, insanları sadece bir bakışta çözebilen nadir kişilerden birisin. Olayların gidişatını, henüz başlamadan sezebiliyorsun. Bu, sana özgü bir yetenek. Belki de bu yüzden, sessiz ve derin bir güç taşıyorsun. Dikkat çekmek için gürültü yapman, etrafına ışık saçman gerekmiyor. Senin gücün sessiz. Fark edilmeden, adeta bir gölge gibi hareket ediyorsun. Ancak bu sessizlik, senin etkini azaltmıyor. Aksine, kimse fark etmeden oyunun yönünü değiştirebiliyorsun. Sanki bir satranç ustası gibi, her hamleni önceden planlıyorsun ve sonuç, her zaman senin lehine oluyor.

Mihrimah Sultan

Mihrimah Sultan

Seninle karşılaştığımızda, zarafetin ve gençlik dolu enerjinin etkisine kapılıyoruz. Mihrimah Sultan'ın büyüleyici güzelliğini anımsatan bir çekiciliğin var. Hem güzelliğinle hem de zarafetinle çevrendekileri büyülüyorsun, adeta bir peri kızı gibi. Kalbinde taşıdığın o saf iyilik, seni daha da özel kılıyor. Ancak bu senin saf ve naif olduğun anlamına gelmiyor. Çünkü sen, ne istediğini çok iyi bilen, hedeflerine odaklanmış bir kadınsın. Hayallerin, çevrendeki herkes için bir ilham kaynağı. Onları anlattığın zaman, insanların gözlerinde bir ışık yanıyor. Seninle aynı hayalleri paylaşanlar olduğu gibi, senin hayallerin sayesinde kendi hayallerini keşfedenler de var. Hayat, seninle daha anlamlı ve renkli hale geliyor. Seninle geçirilen her an, bir peri masalının içindeymiş gibi hissettiriyor. Seninle birlikteyken, herkes kendi masalının kahramanı oluyor.

Nurbanu Sultan

Nurbanu Sultan

Seninle tanışan herkes, senin olağanüstü zekanın ve çekici kişiliğinin etkisinde kalıyor. Bu etkileyici ikili, seni adeta Osmanlı'nın en güçlü kadınlarından biri olan Nurbanu Sultan'a benzetiyor. Göz alıcı güzelliğin ve zarif duruşun, herkesi büyülüyor. Kendine güvenen tavırların ve kararlı bakışların, insanların sana olan güvenini pekiştiriyor. Bir yandan kalbinin sesini dinleyip duygusal kararlar alabiliyorken, diğer yandan zekanı kullanarak mantıklı ve stratejik hamleler yapabiliyorsun. Bu dengeli yaklaşımın, senin içinde barındırdığın huzuru yansıtıyor ve bu huzur, çevrendeki herkesi sakinleştiriyor. Her hareketinle, her sözünle etrafındaki insanları etkileyerek, onlara ilham veriyorsun. Seninle geçirilen her an, bir öğrenme ve keşif süreci oluyor. İnsanlar, seninle tanıştıktan sonra hayata bakış açılarının değiştiğini ve daha pozitif bir enerjiye büründüklerini söylüyorlar.

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
