Hayatını Kuracağın Şehir Neresi?
Eğer bir sabah uyandığında, hayatının geri kalanını hangi şehirde geçireceğini seçme şansın olsa, hangi şehiri seçerdin? Belki deniz kenarında, hafif tuzlu havanın saçlarını okşadığı, dalgaların melodisinin kulaklarını doldurduğu bir sahil şehri mi? Ya da belki de tarih kokan dar sokaklarda, eski taş binaların arasında, geçmişin izlerini taşıyan bir şehir mi? Yoksa göz kamaştırıcı ışıkların, yüksek binaların ve hızlı yaşamın olduğu modern bir metropol mü?
1. Güne nasıl başlamayı seversin?
2. Hangi ortam seni daha çok mutlu eder?
3. Bir şehirde senin için en önemli şey nedir?
4. Hangi tat seni en çok anlatır?
5. Hangi iklim sana daha uygun?
6. Yaşadığın şehrin neyinden sıkıldın?
7. Sen aslında neyden kaçıyorsun?
8. Son olarak insan ilişkilerinde neye önem verirsin?
Ankara
Tekirdağ
Yalova
Bursa
Eskişehir
Antalya
