Hayatını Kuracağın Şehir Neresi?

09.11.2025 - 14:01

Eğer bir sabah uyandığında, hayatının geri kalanını hangi şehirde geçireceğini seçme şansın olsa, hangi şehiri seçerdin? Belki deniz kenarında, hafif tuzlu havanın saçlarını okşadığı, dalgaların melodisinin kulaklarını doldurduğu bir sahil şehri mi? Ya da belki de tarih kokan dar sokaklarda, eski taş binaların arasında, geçmişin izlerini taşıyan bir şehir mi? Yoksa göz kamaştırıcı ışıkların, yüksek binaların ve hızlı yaşamın olduğu modern bir metropol mü?

1. Güne nasıl başlamayı seversin?

2. Hangi ortam seni daha çok mutlu eder?

3. Bir şehirde senin için en önemli şey nedir?

4. Hangi tat seni en çok anlatır?

5. Hangi iklim sana daha uygun?

6. Yaşadığın şehrin neyinden sıkıldın?

7. Sen aslında neyden kaçıyorsun?

8. Son olarak insan ilişkilerinde neye önem verirsin?

Ankara

Sen planlı, kararlı ve istikrarlı birisin. Gürültüden uzak ama imkanları bol bir şehir istiyorsun. Ankara, senin gibi düşünen, sakin ama hedefi olan insanlarla dolu. Burada güvenli ve düzenli bir hayat kurabilirsin.

Tekirdağ

Sen sade, doğal ve sakin bir yaşam arıyorsun. Kalabalıktan uzak, ama İstanbul’a da yakın olmak istiyorsun. Tekirdağ, deniz havası ve samimi insanlarıyla tam sana göre bir şehir.

Yalova

Sen doğa, deniz ve huzurdan yanısın. Kalabalıktan kaçarken şehir konforundan da vazgeçmek istemiyorsun. Yalova, senin için sade ama konforlu bir yaşamın adresi olabilir.

Bursa

Sen köklü, dengeli ve kültürüne bağlı bir insansın. Bursa, hem tarihî ruhu hem de modern yaşamı bir arada sunuyor. Dağ havası, lezzetli yemekler ve sıcak insanlar tam senlik!

Eskişehir

Sen enerjik, özgür ve üretken bir insansın. Eskişehir’de kültür, sanat ve eğlence iç içe. Hayal gücün geniş, hayatı dolu dolu yaşamak istiyorsun. İşte burası tam senlik!

Antalya

Sen hayatı keyifle yaşayan, pozitif ve enerjik birisin. Denizi, sıcağı ve sosyalliği seviyorsun. Antalya’da hem çalışır hem tatil havasında yaşarsın. Her gün biraz yaz gibi!

2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
