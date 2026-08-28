Bensu Soral 18 Yıllık Kedisi Sütlaç'a Gözyaşları İçinde Veda Etti: "Seni Çok Özleyeceğiz"

Sütlaç’ın ailesinin sahiplendiği ilk kedi olduğunu belirten Soral, 18 yıl boyunca onunla birlikte büyüdüklerini ifade etti. Ünlü oyuncu, vedanın kendisi için oldukça zor olduğunu söyledi. Soral, paylaşımında, “Şu an bu vedayı yapıyor olmak bile inandırıcı gelmiyor, çok zor” ifadelerine yer verdi.

Oyuncu, paylaşımının sonunda yer verdiği videonun Sütlaç’ın hastalığının ciddiyetini öğrendiği ilk gün çekildiğini açıkladı. Soral, bu görüntülerin birlikte çektikleri son video olduğunu belirtti. Duygusal mesajında Soral, “Sen şimdi huzura erdin, biliyoruz; ama biz seni çok özleyeceğiz! Seni her zaman çok güzel hatırlayacağız. Varlığına teşekkür ederim Sütlaç'ım” sözleriyle kedisine veda etti.