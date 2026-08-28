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Bensu Soral 18 Yıllık Kedisi Sütlaç'a Gözyaşları İçinde Veda Etti: "Seni Çok Özleyeceğiz"

Bensu Soral 18 Yıllık Kedisi Sütlaç'a Gözyaşları İçinde Veda Etti: "Seni Çok Özleyeceğiz"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.08.2026 - 07:35
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Oyuncu Bensu Soral, ailesinin sahiplendiği ilk kedi olan ve 18 yıldır hayatında bulunan Sütlaç’ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Duygusal bir paylaşım yapan Soral, “Şu an bu vedayı yapıyor olmak bile inandırıcı gelmiyor, çok zor” sözleriyle yaşadığı üzüntüyü dile getirdi

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Oyuncu Bensu Soral, 18 yıldır birlikte olduğu kedisi Sütlaç’ı kaybetmenin acısını yaşadı. Soral, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla takipçilerine duyurdu.

Oyuncu Bensu Soral, 18 yıldır birlikte olduğu kedisi Sütlaç’ı kaybetmenin acısını yaşadı. Soral, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla takipçilerine duyurdu.

Sütlaç’ın ailesinin sahiplendiği ilk kedi olduğunu belirten Soral, 18 yıl boyunca onunla birlikte büyüdüklerini ifade etti. Ünlü oyuncu, vedanın kendisi için oldukça zor olduğunu söyledi. Soral, paylaşımında, “Şu an bu vedayı yapıyor olmak bile inandırıcı gelmiyor, çok zor” ifadelerine yer verdi.

Oyuncu, paylaşımının sonunda yer verdiği videonun Sütlaç’ın hastalığının ciddiyetini öğrendiği ilk gün çekildiğini açıkladı. Soral, bu görüntülerin birlikte çektikleri son video olduğunu belirtti. Duygusal mesajında Soral, “Sen şimdi huzura erdin, biliyoruz; ama biz seni çok özleyeceğiz! Seni her zaman çok güzel hatırlayacağız. Varlığına teşekkür ederim Sütlaç'ım” sözleriyle kedisine veda etti.

Bensu Soral paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Sen bizim sahiplendiğimiz ilk kedimizdin. 18 yıl boyunca hep beraberdik, birlikte büyüdük. En güzel anılarımızda hep sen varsın… Senin sayende hayvansever olduk. Bize o kadar güzel duygular yaşattın ve o kadar güzel bir arkadaş oldun ki… Yerin her zaman ayrı olacak. En sona eklediğim video, hastalığının ciddiyetini öğrendiğim ilk günden… Beraber son videomuzmuş. Hayat maalesef böyle işte… Sen şimdi huzura erdin, biliyoruz; ama biz seni çok özleyeceğiz! Seni her zaman çok güzel hatırlayacağız. Varlığına teşekkür ederim Sütlaç’ım. Şu an bu vedayı yapıyor olmak bile inandırıcı gelmiyor, çok zor. Huzur içinde uyu güzel kızımız...'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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