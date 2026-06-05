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Erdemli Bir Sofra: Kayseri Mutfağı

etiket Erdemli Bir Sofra: Kayseri Mutfağı

Hüsamettin Oğuz
Hüsamettin Oğuz - yazio
05.06.2026 - 16:24
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Pastırmanın dumanı, mantının ince hamuru ve tahin helvasının kadifemsi dokusuyla Anadolu'nun en köklü mutfak geleneğine bir yolculuk.

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Erciyes'in Gölgesinde Olgunlaşan Bir Medeniyet Sofrası

Erciyes'in Gölgesinde Olgunlaşan Bir Medeniyet Sofrası

Kayseri'ye ilk adım attığınızda sizi karşılayan şey salt bir şehir değil; binlerce yıllık medeniyetin katman katman biriktiği, çarşılarında hâlâ pastırma asılı duran, fırınlarında ekmeğin sabah ezanıyla buluştuğu canlı bir mutfak müzesidir. Erciyes Dağı'nın karlı zirvesi, şehre hem coğrafi bir karakter hem de iklimsel bir cömertlik bahşetmiştir. Bu sert kara iklimi, Kayseri'nin en gözde ürünleri olan pastırma ve sucuğun olgunlaşmasını mümkün kılan soğuk ve kuru rüzgarları doğurmuştur.

Bir gastronomi gezgini olarak onlarca Anadolu şehrini dolaştım. Kayseri'nin özel konumu şurada yatıyor: Bu şehirde mutfak, sıradan bir geçim meselesi değil, bir kimlik ve onur meselesidir. Kayserililer yemeklerinden söz ederken gözlerinde o tanıdık ışıltı beliriyor — dedelerinin tarifini en ince ayrıntısına dek korumuş, kendini ispat etmiş bir ustanın emin bakışı.

'Kayseri mutfağı, coğrafyanın kaderine teslim olmak yerine onu bir ustalık aracına dönüştürmenin en parlak örneğidir.'

Hititlerden Selçuklulara, İpek Yolu'ndan Günümüze

Kayseri mutfağını anlamak, şehrin coğrafi ve tarihi konumunu kavramakla başlar. Doğu-Batı ve Kuzey-Güney ticaret güzergahlarının kesişiminde yer alan Kayseri, yüzyıllar boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve her birinden damak zevkine katkılar almıştır.

M.Ö. 2000 · Hitit Dönemi

Mazaka (bugünkü Kayseri), başkent Hattuşa ile aynı ovada kurulmuş önemli bir Hitit yerleşimiydi. Buğday kültürü, hayvancılık ve tahıl depolama teknikleri bu çağdan devralınmıştır.

M.S. 1. Yüzyıl · Roma & Bizans

Caesarea adını alan şehir, Roma'nın Anadolu üzerindeki ticaret güzergahlarının kavşağındaydı. Et kurutma ve tuzlama pratikleri bu dönemde gelişmiş, pastırmanın ilk nüveleri atılmıştır.

11. – 13. Yüzyıl · Selçuklu

Anadolu Selçukluları döneminde Kayseri, ilim ve ticaretin merkezi oldu. Kervansaraylar çevresinde gelişen mutfak kültürü, Orta Asya ve Orta Doğu lezzetlerini harmanlayarak Kayseri mutfağının çok katmanlı karakterini yarattı.

15. – 19. Yüzyıl · Osmanlı

İpek Yolu'nun canlanmasıyla pastırma ve sucuk, İstanbul sarayından Kahire çarşılarına değin ticareti yapılan kıymetli mallar hâline geldi. Ermeni ve Rum ustaların katkıları, tat profiline yeni katmanlar ekledi.

20. Yüzyıl – Günümüz · Modern Kayseri

Sanayi şehrine dönüşen Kayseri, mutfak geleneğini kesintisiz sürdürdü. Mantı ve pastırma bugün uluslararası gastronomi rehberlerinde yerini almış, coğrafi işaret tescilleriyle korunmaktadır.

Bir Şehrin Kimliği Tabağında Gizlidir

Bir Şehrin Kimliği Tabağında Gizlidir

Gastronomi tarihçileri sık sık şunu sorar: Bir şehri dünya mutfak haritasına taşıyan nedir? Kayseri bu soruya çok boyutlu bir yanıt sunuyor. Önce coğrafya var; Erciyes'in soğuğu, et kurutma için doğal bir laboratuvar yaratmış. Ardından ticaret geliyor; İpek Yolu üzerindeki konumu, şehre yüzyıllar boyunca farklı mutfak kültürlerini taşımış. Son olarak zanaatkarlık geleneği var; pastırma ustası evlat evlada mesleğini aktarmış, tarifi asla ucuzlatmamış.

Kayseri'nin bu başarısının arka planında bir de ekonomik bilinç yatıyor. Şehir, ticaret kültürüyle özdeşleşmiş bir kimliğe sahip. Pastırmanın pazarlanması, sucuğun ihracatı,

mantının turizme dönüştürülmesi — bunların hepsi gastronomiyi bir kalkınma aracına dönüştüren bilinçli seçimler. Kayseri, İspanya'nın Haro'sunun şarap turizmiyle, İtalya'nın Parma'sının jambonuyla yaptığını uzun yıllar önce pastırmasıyla yapmıştır.

'Kayseri mantısının küçüklüğü bir övünç meselesidir — kasede ne kadar çok mantı sığarsa, o ustanın elinin o kadar ince olduğunun işareti.'

Bugün Kayseri, gastronomi şehirciliğinin de iyi bir örneği sayılabilir. Kapalı Çarşı'daki pastırmacılar, kurulan mutfak akademileri, uluslararası festivallerdeki temsiller — hepsi şehrin yemeği salt bir besin değil, bir miras ve bir strateji olarak gördüğünü kanıtlıyor. 3'ten fazla coğrafi işaret tesciliyle ve 40'tan fazla geleneksel üreticisiyle bu mirası koruma altına almış olan Kayseri, yaklaşık 3000 yıllık bir mutfak derinliğine sahiptir.

Uluslararası Gastronomi Arenasındaki Haklı Yeri

Uluslararası gastronomi platformları Kayseri'yi son yıllarda giderek daha fazla mercek altına alıyor. Bunun birkaç nedeni var. Birincisi, fermente ve kurutulmuş etlere duyulan küresel ilgi: pastırma, Batılı charcuterie ustaları için yeni bir referans noktası hâline geldi. İkincisi, mantı gibi hamur işlerinin 'dünyanın en ince mantısı' unvanı etrafında şekillenen hikâyesiyle sosyal medyada viral bir gastronomi fenomenine dönüşmesi.

Daha önemlisi, Kayseri mutfağı temsil ettiği bütünsel yaklaşımla öne çıkıyor: burada bir ürün üretilmez, bir sistem kurulur. Hayvanın tamamından yararlanılır, hiçbir parça ziyan olmaz; bağırsak sucuğa, kalın et pastırmaya, kemik çorbanın temeline dönüşür. Bu 'burun-kuyruk' felsefesi, günümüzün sürdürülebilir mutfak hareketleriyle örtüşen köklü bir bilgeliktir.

Kayseri, dünyada kendine karşılık bulabilecek mutfak şehirlerinin yanı sıra kendi özgün sesini de taşıyor. Bolonya ne kadar Parmigiano ve mortadellasıyla özdeşleşmişse, Kayseri de o denli pastırma ve mantısıyla var. Bu özdeşleşme, şehrin gastronomi kimliğini güçlendirirken yeni nesil şeflere de köklü bir ilham kaynağı sunuyor.

Geleneği Geleceğe Taşıyan Köprü: KAYÜ Gastronomi Bölümü

Geleneği Geleceğe Taşıyan Köprü: KAYÜ Gastronomi Bölümü

Bir mutfak geleneğinin ölümsüzleşmesi için yalnızca ustadan çırağa geçen sözlü aktarım yetmez; o mirası araştıran, belgeleyen ve dünyaya tanıtan akademik bir zemine de ihtiyaç vardır. Kayseri, bu köprüyü sonunda kurdu. 2025-2026 eğitim-öğretim yılında Kayseri Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi çatısı altında hayata geçen Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, şehrin yüzyıllık lezzet mirasını bilimsel bir çerçeveye taşıma misyonunu üstlendi.

Bölümün kuruluşunda iki ismin emeği özellikle öne çıkıyor: Kayseri Üniversitesi'nin kurucu rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve bölüm başkanı Doç. Dr. Reha Kılıçhan. Bu iki akademisyenin yollarının kesişmesi tesadüf değil; Karamustafa, doktora danışmanlığını yaptığı Kılıçhan’ın yıllar sonra kendi kurduğu üniversitede bu bölümün başına geçirmesiyle hem bir güven hem de bir vizyon ilişkisini somutlaştırdı.

'Rektörümüz Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa bu alandan gelen duayen bir akademisyen; bu noktadaki desteği ve gayreti çok büyük oldu.'

Doç. Dr. Reha Kılıçhan, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa: Turizmden Gastronomiye Köklü Bir Vizyon

Kayseri Üniversitesi'nin 2018'den bu yana kurucu rektörü olan Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Bolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nden mezun olup ardından Çukurova Üniversitesi ve İskoçya'nın Glasgow Strathclyde Üniversitesi'nde turizm işletmeciliği üzerine doktora yapmış bir akademisyen. Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi'nin kurucu dekanı olarak çizdiği yolun son halkası Kayseri Üniversitesi'ndeki rektörlük görevi oldu.

Karamustafa için gastronomi, salt bir lezzet meselesi değil; şehrin kimliğini dünyaya taşıyan stratejik bir kaldıraç. Kayseri'nin 32 coğrafi işaretli ürünüyle Türkiye'nin en zengin gastronomi kentlerinden biri olduğunu her fırsatta vurgulayan Karamustafa, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı Turizm Master Planı'nda da gastronomiye merkezi bir yer ayrılması için yoğun çaba gösterdi. Yüksek lisans ve doktora programlarının da yakın zamanda açılacağını duyuran rektör, Kayseri'nin salt pastırma üretimiyle değil, pastırma araştırmacılığıyla da anılacağı bir geleceği hedefliyor.

Doç. Dr. Reha Kılıçhan: Sahanın İçinden Akademiye

Doç. Dr. Reha Kılıçhan: Sahanın İçinden Akademiye

Bölüm başkanı Doç. Dr. Reha Kılıçhan ise hem akademik hem de sektörel kimliğiyle bu misyon için biçilmiş kaftan bir isim. Türkiye Aşçılar Federasyonu yönetiminde yer alan ve Federasyon bünyesinde Akademik Kurul Başkanlığı görevini yürüten Kılıçhan, teorik bilgiyi sahada sınamayı işinin özüne yerleştirmiş bir akademisyen. Kayseri Gastronomi ve Mutfak Sanatları Derneği, Kayseri Lokantacılar Pastacılar Odası ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla kurduğu köklü paydaş ilişkileri, bölümün öğrencilerini sektörle doğrudan buluşturma kapasitesini güçlendiriyor.

Kılıçhan'ın liderliğinde hayata geçen uygulama merkezi, bir üniversite bölümünün çok ötesinde bir altyapıya sahip: bin metrekarelik alan içinde sıcak ve soğuk mutfaklar, pastane, uygulama restoranı, soğuk hava depoları ve kuru erzak bölümleri yer alıyor. Bu merkez, hayırsever Hasan Çıkrıkçıoğlu'nun eşi adına üniversiteye kazandırdığı bir bağışla inşa edildi; şehrin sivil dayanışma ruhunun akademiye yansıması bakımından da anlamlı bir hikâye.

'Uygulamalı eğitim alanında Türkiye'nin en önde gelen bölümlerinden biri olacağız; Kayseri'ye özgü yemekler eğitim programımıza alınarak dünyaya tanıtılacak.'

Doç. Dr. Reha Kılıçhan

9. Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi

Yeni bölümün ilk büyük sınav tahtası, Ekim 2025'te Kayseri Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 9. Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi oldu. İlk kez 2017'de düzenlenen bu prestijli kongre, sekizinci yılında Kayseri'ye taşınarak hem şehrin hem de üniversitenin uluslararası gastronomi camiasındaki yerini tescil etti. Doç. Dr. Kılıçhan'ın 'Genç ve dinamik akademik ekibimizle böylesine prestijli bir kongreyi Kayseri'de gerçekleştirmek hem şehir hem üniversite adına büyük bir gurur' sözleri, bu kilometre taşının anlamını özetliyor.

Kayseri Üniversitesi'nin Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü; geleneği koruyan ustaların, coğrafi işaretlerle belgelenen tariflerin ve Erciyes rüzgarının olgunlaştırdığı pastırmaların yanına artık bir akademik ses de ekledi. Bu ses, Kayseri mutfağının yalnızca yaşanacak değil, aynı zamanda araştırılacak, öğretilecek ve dünyayla paylaşılacak bir miras olduğunu haykırıyor.

Kayseri sofrası, bir şehrin tüm karakterini, zarafetini ve direncini bir tabakta toplamayı bilen nadir örneklerden. Erciyes'in rüzgarında olgunlaşmış pastırmayı, biberli yağla pırıl pırıl aydınlanmış mantıyı, tahin helvasının o kadifemsi dilimini tattıktan sonra anlıyorsunuz: burada yemek pişirmek bir zanaat; sofra açmak ise bir felsefe. Bu şehrin mutfağı, geçmişin bilgeliğini bugünün sofralarında yaşatmaya devam ettiği sürece, Kayseri dünya gastronomi haritasındaki yerini kimseye kaptırmayacak.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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