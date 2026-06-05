2025-2026 Sezonundaki Yerli Dizilerin Enlerini Seçiyoruz!

Uzak Şehir, Taşacak Bu Deniz, Halef: Köklerin Çağrısı, Yeraltı, Sevdiğim Sensin, Çirkin, A.B.İ., Kızılcık Şerbeti ve niceleri... 2025-2026 sezonunda televizyon ekranlarında pek çok dizi izledik ve koca bir sezonu daha geride bıraktık. Reyting rekorlarından erken finallerine, dizilerdeki kaoslardan magazine yansıyan set arkası olaylarına kadar her konuyu didik didik ettik. Ve sezonun sonunda en iyi diziyi seçme zamanımız geldi.

2025-2026 sezonunda yayınlanan dizilerden en iyi oyuncuları, en iyi diziyi, en itici karakteri ve diziden ayrılışıyla şoke eden ismi seçiyoruz!