2025-2026 Sezonundaki Yerli Dizilerin Enlerini Seçiyoruz!
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Uzak Şehir, Taşacak Bu Deniz, Halef: Köklerin Çağrısı, Yeraltı, Sevdiğim Sensin, Çirkin, A.B.İ., Kızılcık Şerbeti ve niceleri... 2025-2026 sezonunda televizyon ekranlarında pek çok dizi izledik ve koca bir sezonu daha geride bıraktık. Reyting rekorlarından erken finallerine, dizilerdeki kaoslardan magazine yansıyan set arkası olaylarına kadar her konuyu didik didik ettik. Ve sezonun sonunda en iyi diziyi seçme zamanımız geldi.
2025-2026 sezonunda yayınlanan dizilerden en iyi oyuncuları, en iyi diziyi, en itici karakteri ve diziden ayrılışıyla şoke eden ismi seçiyoruz!
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1. En İyi Televizyon Dizisi
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2. En İyi Kadın Oyuncu
3. En İyi Erkek Oyuncu
4. En Yakışan Dizi Çifti
5. En İtici Dizi Karakteri
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6. Diziden Ayrılarak Şok Etkisi Yaratan İsim
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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