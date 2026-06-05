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Seçtiğin Atıştırmalıklara Göre Kaygı Seviyen Ne Durumda?

Seçtiğin Atıştırmalıklara Göre Kaygı Seviyen Ne Durumda?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
05.06.2026 - 11:25
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Canın ne zaman sıkılsa ya da keyfin yerine gelse elin bir şeyler atıştırmaya gidiyor mu? Peki ya seçimlerinin sadece damak zevkini değil, ruh halini de ele verdiğini söylesek? Bu testte favori atıştırmalıklarını seçecek, biz de kaygı seviyenin ne durumda olduğunu tahmin edeceğiz!

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Senin kaygı seviyen çok düşük!

Senin kaygı seviyen çok düşük!

Sen genel olarak hayatın akışına güvenen birisin. Elbette zaman zaman stresli veya endişeli hissettiğin oluyor ancak bu duygular hayatının merkezine yerleşmiyor. Karşına çıkan sorunları büyütmek yerine çözüm odaklı yaklaşıyorsun. Bu sayede zihnini gereksiz yüklerden koruyabiliyorsun. İnsanlar seni sakin, dengeli ve güven veren biri olarak görüyor. Kaygın tamamen yok değil ama onu yönetme konusunda oldukça başarılısın.

Senin kaygı seviyen çok yüksek!

Zihnin adeta hiç susmayan bir bildirim paneli gibi çalışıyor olabilir. Bir konu kapanmadan diğeri başlıyor, bir sorunun cevabını bulmadan yeni bir ihtimal ortaya çıkıyor. Bu durum seni hem zihinsel hem de duygusal olarak yoruyor olabilir. Her şeyi kontrol etmeye çalışmak ve her olasılığı hesaba katmak büyük bir yük yaratabiliyor. Biraz yavaşlamak, dinlenmek ve kendine daha nazik davranmak sana iyi gelebilir. Unutma, her şeyin cevabını bugün bulmak zorunda değilsin.

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
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