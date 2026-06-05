Seçtiğin Atıştırmalıklara Göre Kaygı Seviyen Ne Durumda?
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Canın ne zaman sıkılsa ya da keyfin yerine gelse elin bir şeyler atıştırmaya gidiyor mu? Peki ya seçimlerinin sadece damak zevkini değil, ruh halini de ele verdiğini söylesek? Bu testte favori atıştırmalıklarını seçecek, biz de kaygı seviyenin ne durumda olduğunu tahmin edeceğiz!
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Senin kaygı seviyen çok düşük!
Senin kaygı seviyen çok yüksek!
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