Seçtiğin Atıştırmalıklara Göre Kaygı Seviyen Ne Durumda?

Zihnin adeta hiç susmayan bir bildirim paneli gibi çalışıyor olabilir. Bir konu kapanmadan diğeri başlıyor, bir sorunun cevabını bulmadan yeni bir ihtimal ortaya çıkıyor. Bu durum seni hem zihinsel hem de duygusal olarak yoruyor olabilir. Her şeyi kontrol etmeye çalışmak ve her olasılığı hesaba katmak büyük bir yük yaratabiliyor. Biraz yavaşlamak, dinlenmek ve kendine daha nazik davranmak sana iyi gelebilir. Unutma, her şeyin cevabını bugün bulmak zorunda değilsin.