article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Maaşını ve Tazminatını Alamayan 110 Madenci Gözaltına Alındı!

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.04.2026 - 09:01

Bağımsız Maden İş, Doruk Madencilik işçilerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde ücret ve tazminatlarının ödenmesi talebiyle başlattıkları eylemde 110 madencinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Madencilerin gözaltına alınma görüntüleri: (Kaynak; Yurttaş TV)

Eskişehir'de faaliyet gösteren Doruk Madencilik'te çalışan Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi işçilerin bir kısmı dün yürüyerek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önüne ulaşmıştı. Bağımsız Maden İş, madencilerden 110’unun bu sabah gözaltına alındığını açıkladı.

Bağımsız Maden İş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Enerji Bakanlığı önünde muhatap bulmayı beklerken cevap 110 arkadaşımızı gözaltına almak oldu. Biz madencileriz, gözaltılarla yılmayız, çıkar kaldığımız yerden devam ederiz. Daha önce de söylemiştik: biz Ankara'ya kefenimizle geldik, buradayız' ifadelerine yer verdi.

Polis ablukası nedeniyle madenci eşleri ile görüşemeyen Şeyma Coşkun ve Nuray Yavuz ablukaya tepki gösterdi.

Ev kirasını ödeyemediğini belirten Şeymaz Yavuz, gözyaşlarını tutamayarak, 'Eşlerimizin yanındayız. Her zaman da yanında olacağız. İşten çıkıp şu an eşlerimizi görmeye geldik. Kaç gündür onları göremiyoruz. Biz hakkımızı aramaya geldik buraya. Kimseden sadaka beklemiyoruz; hakkımız olan parayı almaya geldik' dedi. 

Nuray Yavuz ise madencilerin yürüyüşüne polisin müdahalesi esnasında yaşanan arbedeye tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

'Madenciler ittirildi, tekme dağıtıldı. Videolar var, kayıtlar var. Eşi hamile olan var. Bu videoları görüp de rahatsız olanlar var. Bunları yapmaya kimsenin hakkı yok. Madenciler haklarını arıyorlar. Bu zulmü onları yaptıkları bu hakaretleri darbeleri bunu reva gösterenlere yapmaları lazım. Onlar bir suç işlemedi. Haklarını arıyorlar. Aylardır çalışıyorlar. Bizim hayırlı cumamız var. Maşallah holdingin hayırlı cumaları bitmiyor. 'Cuma günü yatıracağız' diye diye rezil kepaze ettiler herkesi.'

Türkiye Komünist Partisi (TKP), Doruk Madencilik’te çalışan ve haklarını alamadıkları gerekçesiyle Eskişehir’den Ankara’ya yürüyen Bağımsız Maden-İş üyesi işçilerin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Türkiye Komünist Partisi, Yıldızlar Holding’e bağlı Doruk Madencilik’te çalışan Bağımsız Maden-İş üyesi işçilerin Ankara’daki yürüyüşleri sırasında gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı. TKP’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'Patronları korumayı bırakın, madencileri serbest bırakın! Yıldızlar Holding’e bağlı Doruk Madencilik’te çalışan Bağımsız Maden-İş üyesi işçiler aylardır haklarını alamadıkları için Eskişehir'den Ankara'ya yürüyüşe geçmişti. Bugün madenciler yürüyüşlerinin 8. gününde Ankara’da gözaltına alındı. Her zaman holding sahiplerinin safında olmakla övünen AKP iktidarı, en temel haklarını istedikleri için madencileri susturmaya çalıştı. Kolluğu, yargısı, patronlar için seferber edildi. Kamu kaynakları, devletin tüm imkanları patronların emrine sunuldu. Sürekli patronlar kazandı. İşçilerinse cebi boşaldı. Bu haksızlığa boyun eğmeyen, emekleri için günlerdir yollarda olan madencileri polis ablukasıyla suçlu gibi göstermeye çalışanlar yanılıyorlar. Asıl suçlular patronlardır. Ülkenin yer altı ve yer üstü tüm kaynaklarına el koyanlardır. İşçilerin haklarını gasp edenlerdir. Maden işçileri yalnız değildir. Madencilerin mücadelesi tüm işçilerin mücadelesidir. Hakları için yürüyen madencileri derhal serbest bırakın.'

Eylemden görüntüler:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
17
11
3
2
2
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın