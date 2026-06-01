Günün Fırsatı: Gece Görüşlü Akıllı Otomatik Kedi Mama Kabı İndirimde

Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
01.06.2026 - 12:16
Günün büyük bir bölümünü dışarıda geçiriyor ve evdeki patili dostunuzun düzenli beslenip beslenmediğini merak ediyorsanız, hayatınızı kolaylaştıracak harika bir fırsat sizi bekliyor. Telefondan kontrollü ve kameralı otomatik mama kabı, Amazon’un günün fırsatları kapsamında güzel bir indirimle öne çıkıyor. Hem dostunuzun beslenme saatlerini düzene sokacak hem de aklınızın evde kalmasını önleyecek Haustier QQ005 Kameralı Akıllı Kedi Köpek Otomatik Mama Kabına gelin yakından bakalım.

Bu içerik 01.06.2026 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Kişiselleştirilmiş Beslenme Planı ve Geniş Hazne

Haustier akıllı mama kabı, patili dostunuzun ihtiyacına göre günde 10 öğüne kadar kuru mama planlaması yapmanızı sağlıyor. Her bir porsiyonu 7-9 gram arasında değişen bu sistemde, tek bir öğün için 20 porsiyona kadar ayar yapabiliyorsunuz. Üstelik 6 litrelikgeniş mama haznesi sayesinde, belirlediğiniz düzene göre patili dostunuzu bir haftadan fazla süre boyunca kesintisiz ve otomatik olarak beslemeye devam ediyor.

İnternet Üzerinden Anlık Takip ve Tek Yönlü Ses Desteği

Entegre kamera ve hoparlör sistemi sayesinde, nerede olursanız olun internet üzerinden dostunuzun durumunu kontrol edebilirsiniz. Cihazın tek yönlü ses iletimi özelliğiyle uzaktan sesinizi ona duyurarak mama saatlerinde hasret gidermeniz de mümkün. Ayrıca uygulama üzerinden ya da cihazın üzerindeki düğmeye çift basarak manuel olarak anında 1 porsiyonluk ekstra ödül maması da gönderebiliyorsunuz.

Kamera Amacına Uygun Tasarım ve Ayarlanabilir Açı

Ürünün üzerinde yer alan açısı ayarlanabilir kamera, temel olarak mama kabının içini ve dostunuzun mamasını yiyip yemediğini kontrol etmeniz için tasarlanmış. 480P çözünürlüğe sahip olan bu kamerayı, ışık kırılmalarından etkilenmeden en net görüntüyü alabilmek için doğrudan mama kabını görecek şekilde konumlandırmanız öneriliyor. Böylece kapta mama kalıp kalmadığını anında net bir şekilde görebiliyorsunuz.

Maksimum Güvenlik ve Kolay Temizlik

Akıllı kızılötesi sensörleri ve özel kilit mekanizması sayesinde mamalar her zaman taze ve güvenli koşullarda saklanıyor, mam miktarı cihaz tarafından otomatik kontrol ediliyor. 

Evcil hayvanınızın sağlığı için hijyen de unutulmamış; cihazın çıkarılabilir metal kasesi sayesinde mama kabını dilediğiniz an pratik bir şekilde çıkarıp kolayca temizleyebiliyorsunuz.

İş gezilerinde, tatillerde ya da ofis günlerinizde evdeki dostunuzu düşünme derdine son vermek ve ona düzenli bir hayat sunmak isterseniz indirimde yer alan fırsata buradan göz atabilirsiniz.

