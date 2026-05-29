article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
, Hediye
Şezlongda Zamanı Unutturacak Su Gibi Akıp Giden Kitap Önerileri

etiket Şezlongda Zamanı Unutturacak Su Gibi Akıp Giden Kitap Önerileri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
29.05.2026 - 12:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yaz tatilinde şezlonga uzanıp güneşin tadını çıkarırken yapılabilecek en güzel aktivitelerden biri, sizi dünyadan tamamen koparacak bir hikayenin içine dalmaktır. Sayfaların nasıl geçtiğini anlamayacağınız, elinizden bıraktığınız an bile aklınızın içinde dönmeye devam edecek en popüler ve sürükleyici kitapları bir araya getirdik. Çantanıza atmalık o harika listeyi incelemeden tatil alışverişinizi tamamlamayın!

Bu içerik 29.05.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Her sayfasında ters köşe olacağınız soluk soluğa bir psikolojik gerilim macerası!

Her sayfasında ters köşe olacağınız soluk soluğa bir psikolojik gerilim macerası!

Zengin bir ailenin evinde işe giren ve geçmişi sırlarla dolu bir hizmetçinin gözünden anlatılan bu popüler roman, gizemli labirentleri ve beklenmedik finaliyle şezlongda zamanı tamamen unutturuyor.

Hizmetçi Freida McFadden

Çukurova'nın sıcağını ve haksızlığa baş kaldıran bir yiğidin efsanesini derinden hissedin!

Çukurova'nın sıcağını ve haksızlığa baş kaldıran bir yiğidin efsanesini derinden hissedin!

Türk edebiyatının başyapıtlarından olan bu destansı roman, İnce Memed'in ağalara karşı verdiği o unutulmaz mücadeleyi büyüleyici bir dille anlatarak sizi ilk sayfadan itibaren Anadolu'nun kalbine çekiyor.

İnce Memed 1 Yaşar Kemal

İnsan ruhunun en derin karanlıklarına ve aile sırlarına doğru devasa bir yolculuğa çıkın!

İnsan ruhunun en derin karanlıklarına ve aile sırlarına doğru devasa bir yolculuğa çıkın!

Kalınlığı gözünüzü hiç korkutmasın; bir cinayet gizemi etrafında şekillenen bu ikonik başyapıt, kardeşlerin arasındaki felsefi ve psikolojik çatışmalarla sürükleyiciliğin tanımını yeniden yapıyor.

Karamazov Kardeşler Fyodor Mihayloviç Dostoyevski

Hayatın koşturmacasına kısa bir mola verip sevginin ve iyiliğin gücünü yeniden hatırlayın!

Hayatın koşturmacasına kısa bir mola verip sevginin ve iyiliğin gücünü yeniden hatırlayın!

Dünyaca ünlü yazarın zamansız öykülerinden oluşan bu kült eser, insanın hayattaki gerçek amacını ve neyle mutlu olabileceğini sorgulatan, bir oturuşta su gibi akıp giden en popüler içsel yolculuklardan biri.

İnsan Neyle Yaşar Lev Nikolayeviç Tolstoy

Zeka seviyesi yapay olarak artırılan bir adamın ve onun beyaz faresinin kalbinize dokunacak hikayesi!

Zeka seviyesi yapay olarak artırılan bir adamın ve onun beyaz faresinin kalbinize dokunacak hikayesi!

Zihinsel engelli Charlie'nin bir bilimsel deneyle deha seviyesine ulaşmasını ve sonrasında yaşadığı duygusal farkındalıkları anlatan bu popüler bilimkurgu, okuyan herkesi gözyaşlarına boğan bir etkiye sahip.

Algernon'a Çiçekler Daniel Keyes

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kocasını öldürdükten sonra bir daha tek kelime bile konuşmayan bir kadının kan donduran sırrı!

Kocasını öldürdükten sonra bir daha tek kelime bile konuşmayan bir kadının kan donduran sırrı!

Büyük bir travmanın ardından tamamen sessizliğe bürünen ünlü bir ressam kadını ve onun bu gizemini çözmeye çalışan bir psikoterapistin hikayesini anlatan bu popüler gerilim, şezlongda sayfaları havada uçuşturuyor.

Sessiz Hasta Alex Michaelides

Tarihin gizemli dehlizlerinde macera dolu ve heyecanlı bir takibin içine dalın!

Tarihin gizemli dehlizlerinde macera dolu ve heyecanlı bir takibin içine dalın!

Osmanlı döneminde geçen nefes kesici bir hırsızlık ve sır olayını konu alan bu popüler tarihi roman, akıcı dili ve merak uyandıran kurgusuyla yaz aylarında elinizden düşmeyecek cinsten.

Soygun İskender Pala

Ölümle pazarlık eden bir bahçıvanın gözünden hayatın ve zamanın anlamını sorgulayın!

Ölümle pazarlık eden bir bahçıvanın gözünden hayatın ve zamanın anlamını sorgulayın!

Melankolik ama bir o kadar da büyüleyici bir anlatıma sahip olan bu modern eser, sıradışı kurgusu ve derin cümleleriyle seyahatlerde düşünsel bir ferahlık arayanların sepetine eklediği popüler bir tercih.

Bahçıvan ve Ölüm Georgi Gospodinov

İstanbul'un eski sokaklarında düşle gerçeğin birbirine karıştığı fantastik bir atlasa ortak olun!

İstanbul'un eski sokaklarında düşle gerçeğin birbirine karıştığı fantastik bir atlasa ortak olun!

Kendi atlasını yaratmaya çalışan Uzun İhsan Efendi'nin ve oğlunun maceralarını konu alan bu kült roman, felsefi derinliği ve sinematik anlatımıyla Türk edebiyatının en sürükleyici popüler başyapıtları arasında.

Puslu Kıtalar Atlası İhsan Oktay Anar

Bir milletin küllerinden yeniden doğuş hikayesiyle motivasyonunuzu zirveye çıkarın!

Bir milletin küllerinden yeniden doğuş hikayesiyle motivasyonunuzu zirveye çıkarın!

Bataklıklar içindeki bir ülkenin fedakar aydınlar sayesinde nasıl bir beyaz zambaklar ülkesine dönüştüğünü anlatan bu ilham verici kitap, tatilde vizyonunu tazelemek isteyenlerin mutlaka okuması gereken bir klasik.

Beyaz Zambaklar Ülkesinde Grigori Spiridonoviç Petrov

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kendinizi, ilişkilerinizi ve insan olmanın getirdiği tüm karmaşayı daha iyi anlamaya hazır olun!

Kendinizi, ilişkilerinizi ve insan olmanın getirdiği tüm karmaşayı daha iyi anlamaya hazır olun!

Türkiye'nin en önemli psikiyatristlerinden birinin kaleminden çıkan bu popüler psikoloji kitabı, insanın kendi iç dünyasıyla ve toplumla barışmasının yollarını o kadar duru anlatıyor ki adeta bir terapi gibi geliyor.

İnsan Olmak Engin Geçtan

Zihninizin sınırlarını zorlayacak, olasılıklar dünyasında geçen devasa bir zeka oyununa hazır olun!

Zihninizin sınırlarını zorlayacak, olasılıklar dünyasında geçen devasa bir zeka oyununa hazır olun!

Geleceği ve tüm ihtimalleri görebilen dahi bir adamın tehlikeli kaçış hikayesini anlatan bu popüler gerilim romanı, matematiksel kurgusu ve bitmeyen aksiyonuyla şezlongda sayfaları havada uçuşturuyor.

Olasılıksız Adam Fawer

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın