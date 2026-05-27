1000 TL Altına Alabileceğiniz Kullanışlı Ürünler

Sena YİĞİT
27.05.2026 - 13:15
Evde, arabada, seyahatte ya da masanızın başında hayat kalitenizi bir anda artırmak için devasa bütçeler harcamanıza hiç gerek yok. Günlük koşturmacada 'İyi ki almışım' dedirtecek, her kuruşunun hakkını veren ve tamamen işlevselliğe odaklanan harika tasarımları bir araya getirdik. Tamamı 1000 TL ve altında olan bu pratik yardımcıları incelemeden geçmeyin!

Bu içerik 27.05.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Laptopunun ısınmasından ve durup dururken kasmasından sıkılanların ilk tercihi!

Ayarlanabilir fan hızı ve altı farklı stant kademesiyle öne çıkan bu LCD ekranlı soğutucu, bilgisayarınızın ömrünü uzatırken boyun ağrılarının da önüne geçiyor.

Claws Tornado 4x Turbo LED Fanlı Notebook Soğutucu

Telefon, tablet ve bilgisayar arasında saniyeler içinde dosya aktarmanın en pratik yolu!

Type-C ve USB 3.0 girişlerini bir arada sunan bu mini adaptör, 5 Gbps veri aktarım hızıyla cihazlar arasında fotoğraf ve video taşımayı çocuk oyuncağı yapıyor.

LivX Micro SD Kart Okuyucu Type C to USB Çevirici

Bebeklerin ve çocukların hassas cildini güneşin zararlı ışınlarından korumanın en güvenli adımı!

Yüksek UVA ve UVB koruması sunan bu 200 ml'lik çocuk güneş spreyi, çok yönlü koruyucu yapısıyla ebeveynlerin yaz aylarında çantasından ayırmadığı bir ürün.

Sebamed Baby SPF 50 Çok Yönlü Koruyucu Çocuk Güneş Spreyi

Banyoda veya çamaşır odasında yer kaplayan o devasa eski sepetlere veda edin!

Kullanılmadığı anlarda akordiyon tasarımı sayesinde katlanıp dümdüz olan bu 38 litrelik silikon sepet, çamaşır taşımayı eziyet olmaktan çıkarıp alandan tasarruf sağlıyor.

38 Litre Katlanabilir Silikon Akordiyon Çamaşır Sepeti

Mevsim geçişlerinde yorgan, yastık ve kalın kıyafetleri bazanın altına sığdırmanın formülü!

Küçük evlerin kurtarıcısı olan bu beş parçalı vakumlu hurç seti, tekstil ürünlerinin havasını vakumlayarak gardıroplarınızda inanılmaz bir yer açıyor.

Family Co. 5 Parça Vakumlu Hurç Poşet Seti

Hem şık bir aydınlatma hem de sessiz bir serinlik arayanlar için harika bir tavan vantilatörü!

Uzaktan kumandasıyla üç farklı ışık rengini ve hızını ayarlayabileceğiniz bu kompakt ürün, altı kanatlı sessiz yapısıyla lambayı ve serinliği tek yerde topluyor.

Uzaktan Kumandalı 3 Renk Işıklı Tavan Vantilatörü

Yolculuk esnasında boyun tutulmalarından ve rahatsız uykulardan sıkılanlar buraya!

Yolculuk konforunu zirveye çıkaran %100 ortopedik visko yapılı bu spiral seyahat yastığı, boyun anatomisini tam kavrayarak ağrısız bir uyanış sunuyor.

Visco Planet Ortopedik Spiral Boyun Destekli Seyahat Yastığı

Gece kitap okurken ya da tamirat yaparken ellerinizi tamamen özgür bırakan bükülebilir ışık!

Boynunuza asarak kullanabileceğiniz bu esnek kollu şarjlı lamba, üç farklı renk modu ve ayarlanabilir parlaklığıyla yanınızdakini rahatsız etmeden okuma sağlıyor.

Coverzone LED Kitap Okuma ve Esnek Boyun Işığı

Mutfakta veya banyoda elinizi sürmeden açılan akıllı ve hijyenik bir çöp kutusu!

Otomatik sensörü sayesinde yaklaşınca kapağı sessizce açılan bu 12 litrelik çöp kutusu, iki adet kalem pil ile çalışarak mutfakta maksimum hijyen sunuyor.

Otomatik Sensörlü Sessiz Kapatma 12 Litre Çöp Kutusu

Araba koltuklarının arasındaki kırıntıları ve bagajdaki tozları anında yok eden ultra güçlü mini süpürge!

Kablosuz şarjlı yapısı ve üç kademeli yüksek çekim gücüyle öne çıkan bu mini araç süpürgesi, dar alan aparatı sayesinde her köşeyi saniyeler içinde temizliyor.

Kablosuz Şarjlı 3 Kademeli Mini Araç Süpürgesi

Aynı anda hem bilgisayarınızı çalıştırın hem de telefonunuzu hızlıca şarj edin!

Dört adet priz girişinin yanına iki adet USB-C ve iki adet USB-A çıkışı ekleyen bu iki metrelik akım korumalı priz, cihazlarınızı yüksek akımdan güvenle koruyor.

Akım Korumalı 4lü Priz ve USB Hızlı Şarj İstasyonu

