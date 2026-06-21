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Fatih Terim’den İbrahim Hacıosmanoğlu’na Cevap: “Futbolun Merkezindeyim”

etiket Fatih Terim’den İbrahim Hacıosmanoğlu’na Cevap: “Futbolun Merkezindeyim”

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.06.2026 - 13:00
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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Fatih Terim’in açıklamalarını yanlış anlayarak açıklamalarda bulunmuştu. Terim, bugün YouTube’da yayınladığı videoyla Hacıosmanoğlu’na cevap verdi. Yarım asırdır Türk futbolunun merkezinde olduğunu söyleyen Terim, Hacıosmanoğlu’nun aşağıda olduğunu işaret ederek, “Geçelim bunları” ifadelerini kullandı.

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Fatih Terim’in YouTube’da yayınladığı ilk video gündemi meşgul etmişti.

Fatih Terim’in YouTube’da yayınladığı ilk video gündemi meşgul etmişti.

Terim, “Eleştiri yapılacaksa Dünya Kupası sonrasında yapılır. Şimdi destek zamanı” demiş ancak TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu videodaki sözleri yanlış anlayarak Fatih Terim’e tepki göstermişti.

Fatih Terim, bugün yeni bir video yayınlayarak hem Türkiye’nin Paraguay maçını değerlendirdi hem de İbrahim Hacıosmanoğlu’na cevap verdi.

Terim, “Kendimi açıklayacak hâlim yok böyle bir günde. Ne dediğimi tüm ulus doğru anladı. 55-56 yıldır Türk futbolunun merkezindeyim. Yarım asırlık bir külliyattan bahsediyoruz. Türk futbolunun sorunlarına kafa yoralım. (Yeri göstererek) Buralarda zaman kaybetmeyelim.” ifadelerini kullandı.

Fatih Terim’in İbrahim Hacıosmanoğlu’na cevabı

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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