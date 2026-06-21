Fatih Terim’den İbrahim Hacıosmanoğlu’na Cevap: “Futbolun Merkezindeyim”
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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Fatih Terim’in açıklamalarını yanlış anlayarak açıklamalarda bulunmuştu. Terim, bugün YouTube’da yayınladığı videoyla Hacıosmanoğlu’na cevap verdi. Yarım asırdır Türk futbolunun merkezinde olduğunu söyleyen Terim, Hacıosmanoğlu’nun aşağıda olduğunu işaret ederek, “Geçelim bunları” ifadelerini kullandı.
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Fatih Terim’in YouTube’da yayınladığı ilk video gündemi meşgul etmişti.
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Fatih Terim’in İbrahim Hacıosmanoğlu’na cevabı
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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