Fatih Terim’den İbrahim Hacıosmanoğlu’na Cevap: “Futbolun Merkezindeyim”

Terim, “Eleştiri yapılacaksa Dünya Kupası sonrasında yapılır. Şimdi destek zamanı” demiş ancak TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu videodaki sözleri yanlış anlayarak Fatih Terim’e tepki göstermişti.

Fatih Terim, bugün yeni bir video yayınlayarak hem Türkiye’nin Paraguay maçını değerlendirdi hem de İbrahim Hacıosmanoğlu’na cevap verdi.

Terim, “Kendimi açıklayacak hâlim yok böyle bir günde. Ne dediğimi tüm ulus doğru anladı. 55-56 yıldır Türk futbolunun merkezindeyim. Yarım asırlık bir külliyattan bahsediyoruz. Türk futbolunun sorunlarına kafa yoralım. (Yeri göstererek) Buralarda zaman kaybetmeyelim.” ifadelerini kullandı.