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Bu Ekonomik Olayların Hangisi Önce Yaşandı?

etiket Bu Ekonomik Olayların Hangisi Önce Yaşandı?

Mert Şenoğul
Mert Şenoğul - Onedio Üyesi
21.06.2026 - 15:31
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Ekonomi tarihi kulağa biraz sıkıcı geliyor olabilir. Sonuçta faizler, borsalar, para birimleri ve krizler denince insanın aklına ilk olarak eğlence gelmiyor. Ama işin aslı hiç de öyle değil! Çünkü dünya tarihini değiştiren birçok olayın arkasında ekonomik gelişmeler var. Bir gecede servetlerin buharlaştığı borsa çöküşleri, insanların altına hücum ettiği dönemler, yeni para birimlerinin ortaya çıkışı ve küresel krizler… Bunların hepsi, bugün yaşadığımız dünyanın şekillenmesinde büyük rol oynadı.

Bu testte senden kesin tarihleri bilmeni istemiyoruz. Sadece iki ekonomik olaydan hangisinin daha önce yaşandığını tahmin edeceksin. Kimi sorular seni şaşırtacak, kimileri ise yok artık, bu kadar eski miydi dedirtecek!

Hazırsan Başlayalım!

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1. Hangisi daha önce yaşandı?

2. Hangisi daha önce yaşandı?

3. Bitcoin, iPhone'dan daha eskidir.

4. Hangisi daha önce yaşandı?

5. Hangisi daha önce yaşandı?

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6. Euro, Amerikan dolarından daha eski bir para birimidir.

7. Hangisi daha önce yaşandı?

8. Hangisi daha önce yaşandı?

9. İlk merkez bankaları, otomobillerden daha eskidir.

10. Hangisi daha önce yaşandı?

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11. Hangisi daha önce yaşandı?

12. İlk kâğıt para, matbaanın icadından önce kullanılmaya başlanmıştır.

Ekonomi kitabını yeni açmışsın!

Ekonomi tarihi konusunda henüz yolun başındasın. Ama üzülme; dünya ekonomisinin yüzlerce yıllık hikâyesini herkes bilemez. Üstelik bazı sorular gerçekten kafa karıştırıcıydı. Kağıt paranın Amerika'nın keşfinden önce kullanılması veya ilk borsanın Sanayi Devrimi'nden çok daha eski olması birçok kişiyi şaşırtıyor. Senin için güzel haber şu: Birkaç belgesel, birkaç kitap ve biraz merakla bu alanda hızla gelişebilirsin. Sonuçta her büyük yatırımcı da bir zamanlar ilk ekonomik terimini öğreniyordu!

Piyasaları takip ediyorsun!

Ekonomi tarihine hiç de yabancı değilsin! Büyük krizleri, önemli dönüm noktalarını ve küresel ekonomik gelişmeleri büyük ölçüde biliyorsun. Muhtemelen haberleri takip ediyor, zaman zaman ekonomi içerikleri tüketiyor ve dünya tarihine ilgi duyuyorsun. Bazı detaylar seni şaşırtmış olabilir ama genel performansın oldukça iyi. Birkaç tarihi detay daha öğrendiğinde ekonomi tarihinin yürüyen ansiklopedisi olabilirsin.

Sen resmen ekonomi tarihi arşivisin!

Tebrikler! Senin ekonomik olayların kronolojisine hâkimiyetin gerçekten etkileyici. Hangi krizin ne zaman yaşandığını, hangi kurumun önce kurulduğunu ve para tarihindeki dönüm noktalarını çok iyi biliyorsun. Muhtemelen ekonomi, tarih veya finans senin ilgi alanlarından biri. Arkadaş ortamında 'Aslında ilk borsa 1600'lerde kurulmuştu...' diye cümle kuran kişi olma ihtimalin oldukça yüksek. Seninle ekonomi tarihi sohbeti yapmak hem öğretici hem de biraz göz korkutucu olabilir!

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Mert Şenoğul
Mert Şenoğul
Onedio Üyesi
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