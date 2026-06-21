Bu Ekonomik Olayların Hangisi Önce Yaşandı?
Ekonomi tarihi kulağa biraz sıkıcı geliyor olabilir. Sonuçta faizler, borsalar, para birimleri ve krizler denince insanın aklına ilk olarak eğlence gelmiyor. Ama işin aslı hiç de öyle değil! Çünkü dünya tarihini değiştiren birçok olayın arkasında ekonomik gelişmeler var. Bir gecede servetlerin buharlaştığı borsa çöküşleri, insanların altına hücum ettiği dönemler, yeni para birimlerinin ortaya çıkışı ve küresel krizler… Bunların hepsi, bugün yaşadığımız dünyanın şekillenmesinde büyük rol oynadı.
Bu testte senden kesin tarihleri bilmeni istemiyoruz. Sadece iki ekonomik olaydan hangisinin daha önce yaşandığını tahmin edeceksin. Kimi sorular seni şaşırtacak, kimileri ise yok artık, bu kadar eski miydi dedirtecek!
Hazırsan Başlayalım!
1. Hangisi daha önce yaşandı?
2. Hangisi daha önce yaşandı?
3. Bitcoin, iPhone'dan daha eskidir.
4. Hangisi daha önce yaşandı?
5. Hangisi daha önce yaşandı?
6. Euro, Amerikan dolarından daha eski bir para birimidir.
7. Hangisi daha önce yaşandı?
8. Hangisi daha önce yaşandı?
9. İlk merkez bankaları, otomobillerden daha eskidir.
10. Hangisi daha önce yaşandı?
11. Hangisi daha önce yaşandı?
12. İlk kâğıt para, matbaanın icadından önce kullanılmaya başlanmıştır.
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