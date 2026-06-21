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Hakan Çalhanoğlu’nun Eşinden Paylaşım: “Futbolu Değil Sonucu Seviyorsunuz”

etiket Hakan Çalhanoğlu’nun Eşinden Paylaşım: “Futbolu Değil Sonucu Seviyorsunuz”

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.06.2026 - 10:07
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A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası’nda hayal kırıklığı yaratırken, en çok tepki çeken oyuncuların başında Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu geliyordu. Çalhanoğlu’nun eşi Sinem Çalhanoğlu, gelen tepkilerin ardından eşine destek paylaşımı yaptı. “Dün alkışladığınızı bugün suçlamak, futbolu değil sonucu sevdiğinizi gösterir.” diyen Sinem Çalhanoğlu, “Bugün eleştirdiğiniz takım da, hedef gösterdiğiniz kaptan da sizi Dünya Kupası’na getiren insanlar.” ifadelerini kullandı.

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Paraguay yenilgisi sonrasında gruptan çıkma şansını yitiren A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası’nda büyük hayal kırıklığı yarattı.

Paraguay yenilgisi sonrasında gruptan çıkma şansını yitiren A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası’nda büyük hayal kırıklığı yarattı.

Avustralya yenilgisiyle başlayan Dünya Kupası’nda ikinci maçta da uzun süre 10 kişi oynayan Paraguay’a tek golle kaybetmiştik. Milli Takımın hayal kırıklığı yaratan performansının ardından en çok tepki çeken futbolcuların başında takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu geliyordu.

Hakan Çalhanoğlu’nun eşi Sinem Çalhanoğlu’ndan eşine destek, tepki gösterenlere ise eleştiri niteliğinde bir paylaşım geldi.

Sinem Çalhanoğlu’nun paylaşımı

Sinem Çalhanoğlu’nun paylaşımı

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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