Hakan Çalhanoğlu’nun Eşinden Paylaşım: “Futbolu Değil Sonucu Seviyorsunuz”

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası’nda hayal kırıklığı yaratırken, en çok tepki çeken oyuncuların başında Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu geliyordu. Çalhanoğlu’nun eşi Sinem Çalhanoğlu, gelen tepkilerin ardından eşine destek paylaşımı yaptı. “Dün alkışladığınızı bugün suçlamak, futbolu değil sonucu sevdiğinizi gösterir.” diyen Sinem Çalhanoğlu, “Bugün eleştirdiğiniz takım da, hedef gösterdiğiniz kaptan da sizi Dünya Kupası’na getiren insanlar.” ifadelerini kullandı.