Hakan Çalhanoğlu’nun Eşinden Paylaşım: “Futbolu Değil Sonucu Seviyorsunuz”
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A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası’nda hayal kırıklığı yaratırken, en çok tepki çeken oyuncuların başında Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu geliyordu. Çalhanoğlu’nun eşi Sinem Çalhanoğlu, gelen tepkilerin ardından eşine destek paylaşımı yaptı. “Dün alkışladığınızı bugün suçlamak, futbolu değil sonucu sevdiğinizi gösterir.” diyen Sinem Çalhanoğlu, “Bugün eleştirdiğiniz takım da, hedef gösterdiğiniz kaptan da sizi Dünya Kupası’na getiren insanlar.” ifadelerini kullandı.
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Paraguay yenilgisi sonrasında gruptan çıkma şansını yitiren A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası’nda büyük hayal kırıklığı yarattı.
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Sinem Çalhanoğlu’nun paylaşımı
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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