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Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında Kırmızı Bültenle Aranan Batuhan Karadeniz’in Yorumları Dünyada Viral Oldu

etiket Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında Kırmızı Bültenle Aranan Batuhan Karadeniz’in Yorumları Dünyada Viral Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.06.2026 - 14:51

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Türkiye’nin Paraguay yenilgisi sonrasında Dünya Kupası’nda gruptan çıkma şansını kaybetmesi, futbolseverlerde büyük hayal kırıklığı yarattı. Yaşanan hayal kırıklığı, maç sonu yayın yapan yorumcuların açıklamalarına da yansıdı.

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski futbolcu Batuhan Karadeniz’in videosu da Güney Amerika'da viral hâle geldi. İspanyolca altyazı eklenerek paylaşılan videodaki Karadeniz’in tarzı, Arjantin’de daha önce viral olan Ivan Zen isimli taraftara ve Arjantinli yorumcu Flavio Azzaro’ya benzetildi.

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Batuhan Karadeniz'in benzetildiği 2017 yılında Arjantin'de viral olan taraftarın paylaşımı 👇

Viral olan Batuhan Karadeniz ile ilgili birçok paylaşım da yapıldı 👇

Viral olan Batuhan Karadeniz ile ilgili birçok paylaşım da yapıldı 👇
twitter.com

'Böyle şeyler yüzünden Dünya Kupası insanlık tarihinin en önemli etkinliği.'

👇

👇
twitter.com

'Türkçe hiç bilmiyorum ama parmaklarımla saymaya başlayınca her şey netleşti.'

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twitter.com

'Aynı fotoğraf'

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twitter.com

'Hiçbir şey anlamadan her şeyi anlamış olmam inanılmaz'

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twitter.com

'İzlemeye başladım ve Arda Güler'den bahsettiği kısımda 'Arda,' 'Madrid,' 'Fenerbaçhe' kelimelerini anladım ve 'Maradona' diye düşündüm. Keşke şu an Türkçe bilseydim.'

👇

👇
twitter.com

'Dini meseleleri bir kenara bırakırsak, Türklerin bize benzediğine dair asılsız bir şüphem var.'

👇

👇
twitter.com

'Çevirmen koymaya bile gerek yok. Yemin ederim her şeyi anladım. Futbol, var olan en büyük şey.'

👇

👇
twitter.com

'Annem Türk dizileri izliyor, bu adamın ne dediğini ona soracağım.'

Batuhan Karadeniz'e yapılan İspanyolca dublaj 👇

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Batuhan'ın Güney Amerika'da viral olmasına Türkler de yorumsuz kalmadı. 👇

Batuhan'ın Güney Amerika'da viral olmasına Türkler de yorumsuz kalmadı. 👇
twitter.com

'Bütün Arjantinliler Batuhan Karadeniz'i keşfetmiş ve onun eski bir patlayan wonderkid olduğunu öğreniyorlar.'

👇

👇
twitter.com

'Batuhan karadeniz söve söve bir gecede Arjantin’de megastar oldu…'

👇

👇
twitter.com

'X’e gelen otomatik çeviri özelliğini çok seviyorum.

Bu özellik sayesinde Batuhan Karadeniz’in milli takım isyanı artık sınırları aştı.

Arjantinli bir futbolsever bile aynı duyguları hissedebiliyor.

Dediği gibi: Futbol evrensel bir dil.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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