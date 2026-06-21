Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında Kırmızı Bültenle Aranan Batuhan Karadeniz’in Yorumları Dünyada Viral Oldu

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Türkiye’nin Paraguay yenilgisi sonrasında Dünya Kupası’nda gruptan çıkma şansını kaybetmesi, futbolseverlerde büyük hayal kırıklığı yarattı. Yaşanan hayal kırıklığı, maç sonu yayın yapan yorumcuların açıklamalarına da yansıdı.
Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski futbolcu Batuhan Karadeniz’in videosu da Güney Amerika'da viral hâle geldi. İspanyolca altyazı eklenerek paylaşılan videodaki Karadeniz’in tarzı, Arjantin’de daha önce viral olan Ivan Zen isimli taraftara ve Arjantinli yorumcu Flavio Azzaro’ya benzetildi.
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Batuhan Karadeniz'in benzetildiği 2017 yılında Arjantin'de viral olan taraftarın paylaşımı 👇
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Viral olan Batuhan Karadeniz ile ilgili birçok paylaşım da yapıldı 👇
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Batuhan Karadeniz'e yapılan İspanyolca dublaj 👇
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Batuhan'ın Güney Amerika'da viral olmasına Türkler de yorumsuz kalmadı. 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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