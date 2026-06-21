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Dünya Kupası’nda Yaşanan Hayal Kırıklığı Sonrasında "Futbol Ailesi TFF’den Memnun Değil" İddiası

etiket Dünya Kupası’nda Yaşanan Hayal Kırıklığı Sonrasında "Futbol Ailesi TFF’den Memnun Değil" İddiası

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.06.2026 - 11:48
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A Milli Futbol Takımımız, yıllar sonra yeniden katıldığı Dünya Kupası’nda hayal kırıklığı yaşadı. Büyük hayallerle katıldığımız turnuvada, Avustralya ve Paraguay yenilgileriyle üçüncü maçlar öncesinde şansımızı kaybettik. Yaşanan hayal kırıklığı sonrasında tepkilerin odağında ise TFF Başkanı, teknik direktör Montella ve futbolcular yer alıyor.

Gazeteci Ali Naci Küçük, Türk futbol camiasının TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan memnun olmadığını ve birçok kulüp ile TFF delegesinin telefon trafiği yaptığını iddia etti. TFF Başkanlığı için öne çıkan isim ise Başakşehir’in asbaşkanı Mustafa Eröğüt oldu.

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Türkiye’nin futbolun zirvesi Dünya Kupası’nda yaşadığı hayal kırıklığının sorumlusunun kim olacağı merak ediliyor.

Türkiye’nin futbolun zirvesi Dünya Kupası’nda yaşadığı hayal kırıklığının sorumlusunun kim olacağı merak ediliyor.

Tepkilerin odağındaki isimlerden biri de TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu. TFF Başkanının, Avustralya maçı sonrası antrenman sahasında yaptığı “sırtlan”, “akbaba” metaforları ve Fatih Terim’in açıklamalarını yanlış anlayarak verdiği cevaplar tepki çekmişti.

Gazeteci Ali Naci Küçük, “343 Digital” isimli YouTube kanalında yaptığı açıklamada, futbol camiasının TFF Başkanından memnun olmadığını iddia etti.

“Türk futbol ailesi mevcut federasyondan memnun değil. Mutlu değil. Hatta birçok kulüp, futbolun önemli isimlerinin yaklaşık 3 haftadır yoğun telefon trafiğinde olduğunu biliyoruz. Futbol camiasının önemli isimleri federasyonun değişmesini istiyor. Gerçekleşir gerçekleşmez yaşayıp göreceğiz. Ama yeni federasyon için ciddi bir çalışma var. Başkanlık için ön planda olan isim de yıllardır adı geçer Mustafa Eröğüt.”

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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