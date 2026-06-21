Dünya Kupası’nda Yaşanan Hayal Kırıklığı Sonrasında "Futbol Ailesi TFF’den Memnun Değil" İddiası

Tepkilerin odağındaki isimlerden biri de TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu. TFF Başkanının, Avustralya maçı sonrası antrenman sahasında yaptığı “sırtlan”, “akbaba” metaforları ve Fatih Terim’in açıklamalarını yanlış anlayarak verdiği cevaplar tepki çekmişti.

Gazeteci Ali Naci Küçük, “343 Digital” isimli YouTube kanalında yaptığı açıklamada, futbol camiasının TFF Başkanından memnun olmadığını iddia etti.

“Türk futbol ailesi mevcut federasyondan memnun değil. Mutlu değil. Hatta birçok kulüp, futbolun önemli isimlerinin yaklaşık 3 haftadır yoğun telefon trafiğinde olduğunu biliyoruz. Futbol camiasının önemli isimleri federasyonun değişmesini istiyor. Gerçekleşir gerçekleşmez yaşayıp göreceğiz. Ama yeni federasyon için ciddi bir çalışma var. Başkanlık için ön planda olan isim de yıllardır adı geçer Mustafa Eröğüt.”