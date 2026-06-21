Dünya Kupası’nda Yaşanan Hayal Kırıklığı Sonrasında "Futbol Ailesi TFF’den Memnun Değil" İddiası
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A Milli Futbol Takımımız, yıllar sonra yeniden katıldığı Dünya Kupası’nda hayal kırıklığı yaşadı. Büyük hayallerle katıldığımız turnuvada, Avustralya ve Paraguay yenilgileriyle üçüncü maçlar öncesinde şansımızı kaybettik. Yaşanan hayal kırıklığı sonrasında tepkilerin odağında ise TFF Başkanı, teknik direktör Montella ve futbolcular yer alıyor.
Gazeteci Ali Naci Küçük, Türk futbol camiasının TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan memnun olmadığını ve birçok kulüp ile TFF delegesinin telefon trafiği yaptığını iddia etti. TFF Başkanlığı için öne çıkan isim ise Başakşehir’in asbaşkanı Mustafa Eröğüt oldu.
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Türkiye’nin futbolun zirvesi Dünya Kupası’nda yaşadığı hayal kırıklığının sorumlusunun kim olacağı merak ediliyor.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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