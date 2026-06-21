Hollanda Kralı ve Kraliçesi Curaçao’nun İlk Dünya Kupası Puanını Soyunma Odasında Kutladı

Dünya Kupası’nda yer alan en küçük ülkelerden biri olan Curaçao, kalecisi Eloy Room’un 15 kurtarışla yıldızlaştığı maçta Ekvador ile golsüz berabere kalarak Dünya Kupası tarihindeki ilk puanını aldı. Hollanda Krallığı’nı oluşturan 4 ülkeden biri olan mütevazı Karayip ülkesinin soyunma odasındaki kutlamasına Hollanda Kralı Willem-Alexander ve eşi Kraliçe Máxima da katıldı.