Hollanda Kralı ve Kraliçesi Curaçao’nun İlk Dünya Kupası Puanını Soyunma Odasında Kutladı
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Dünya Kupası’nda yer alan en küçük ülkelerden biri olan Curaçao, kalecisi Eloy Room’un 15 kurtarışla yıldızlaştığı maçta Ekvador ile golsüz berabere kalarak Dünya Kupası tarihindeki ilk puanını aldı. Hollanda Krallığı’nı oluşturan 4 ülkeden biri olan mütevazı Karayip ülkesinin soyunma odasındaki kutlamasına Hollanda Kralı Willem-Alexander ve eşi Kraliçe Máxima da katıldı.
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Curaçao soyunma odasında kral ve kraliçe!
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Curaçao tarih yazmaya devam ediyor.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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