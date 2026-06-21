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Hollanda Kralı ve Kraliçesi Curaçao’nun İlk Dünya Kupası Puanını Soyunma Odasında Kutladı

etiket Hollanda Kralı ve Kraliçesi Curaçao’nun İlk Dünya Kupası Puanını Soyunma Odasında Kutladı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.06.2026 - 10:50
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Dünya Kupası’nda yer alan en küçük ülkelerden biri olan Curaçao, kalecisi Eloy Room’un 15 kurtarışla yıldızlaştığı maçta Ekvador ile golsüz berabere kalarak Dünya Kupası tarihindeki ilk puanını aldı. Hollanda Krallığı’nı oluşturan 4 ülkeden biri olan mütevazı Karayip ülkesinin soyunma odasındaki kutlamasına Hollanda Kralı Willem-Alexander ve eşi Kraliçe Máxima da katıldı.

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Curaçao soyunma odasında kral ve kraliçe!

Curaçao tarih yazmaya devam ediyor.

Curaçao tarih yazmaya devam ediyor.

Yaklaşık 150 bin nüfusa sahip Karayip ülkesi Curaçao, Almanya yenilgisi sonrasında Ekvador ile golsüz berabere kalarak Dünya Kupası’ndaki ilk puanını aldı.

Kansas Stadı’ndaki maçta yaptığı 15 kurtarışla yıldızlaşan Curaçao kalecisi Eloy Room, ülkesinin turnuva tarihindeki ilk puanı almasında büyük pay sahibi oldu.

Almanya’nın 6 puanla son 32 turuna kalmayı garantilediği grupta, Fildişi Sahili 3, Ekvador ve Curaçao 1’er puana ulaştı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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