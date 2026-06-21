Türkiye-Paraguay Maçında Golü Atan Matias Galarza Hakemin Düşen Saatine Kısa Süreliğine El Koymuş!
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A Milli Futbol Takımımız, Paraguay’a tek golle mağlup olunca Dünya Kupası’nda gruptan çıkma şansını kaybetmişti. Türkiye-Paraguay maçında yaşanan ilginç bir an da kameralar tarafından kaydedildi. Maçtaki tek golü atan Matias Galarza, ilk yarının son anlarında yere düşen hakemin saatini alarak koluna taktı. Saati deneyen Galarza, kısa bir süre sonra kol saatini yeniden hakeme verdi.
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Türkiye-Paraguay maçında ilginç anlar
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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