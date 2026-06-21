article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Türkiye-Paraguay Maçında Golü Atan Matias Galarza Hakemin Düşen Saatine Kısa Süreliğine El Koymuş!

etiket Türkiye-Paraguay Maçında Golü Atan Matias Galarza Hakemin Düşen Saatine Kısa Süreliğine El Koymuş!

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.06.2026 - 10:29
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

A Milli Futbol Takımımız, Paraguay’a tek golle mağlup olunca Dünya Kupası’nda gruptan çıkma şansını kaybetmişti. Türkiye-Paraguay maçında yaşanan ilginç bir an da kameralar tarafından kaydedildi. Maçtaki tek golü atan Matias Galarza, ilk yarının son anlarında yere düşen hakemin saatini alarak koluna taktı. Saati deneyen Galarza, kısa bir süre sonra kol saatini yeniden hakeme verdi.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
28 Gün
:
11 Saat
:
23 Dakika
:
49 Saniye
Anasayfaya Git
D Grubu Sıralamaları Tüm Sıralamalar >
4.
Türkiye
Türkiye
0 G 0 B 2 M 0 Puan

Gelecek Maçlar

26 Haziran 05:00
TUR
TUR
-
USA
USA
26 Haziran 05:00
PAR
PAR
-
AUS
AUS
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye-Paraguay maçında ilginç anlar

Türkiye, Dünya Kupası’nda hayal kırıklığı yarattı.

Türkiye, Dünya Kupası’nda hayal kırıklığı yarattı.

A Milli Futbol Takımımız, büyük umutlarla katıldığı 2026 Dünya Kupası’nda oynadığı ilk iki maçını da kaybedince gruptan çıkma şansını yitirdi. Kötü geçen turnuva nedeniyle vatandaşlar, TFF Başkanı’na, takımın İtalyan teknik direktörü Montella’ya ve futbolculara tepki gösterdi.

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası’ndaki son maçına 26 Haziran’da Türkiye saatiyle 05.00’te ABD karşısında çıkacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın