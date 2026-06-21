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Gazeteci Gökhan Dinç'in Maç Sonu Açıklamaları Paraguay'lı Hesaplarda Viral Hâle Geldi

etiket Gazeteci Gökhan Dinç'in Maç Sonu Açıklamaları Paraguay'lı Hesaplarda Viral Hâle Geldi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.06.2026 - 13:45

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A Milli Futbol Takımımız, Paraguay karşısında aldığı 1-0’lık yenilgiyle Dünya Kupası’nda gruptan çıkma şansını kaybetti. Büyük umutlarla gidilen 2026 Dünya Kupası hayal kırıklığıyla sonuçlanırken, teknik direktör Montella ve oyun anlayışı ise tepki çekti.

“BTV” isimli YouTube kanalında maçı değerlendiren gazeteci Gökhan Dinç’in açıklamaları, Paraguaylı hesaplarda viral hâle geldi.

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Gökhan Dinç'in videosunu gelen tepkiler 👇

Gökhan Dinç'in videosunu gelen tepkiler 👇
twitter.com

'Oyunun nasıl geliştiği ve vücut dilinden yola çıkarak yapılan çeviri:

Sadece topu 10 kişi karşısında amaçsızca paslaşıyorsun. Bundan nasıl gol atarsın. Bu saçmalık.'

👇

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twitter.com

'Hiçbir şey anlamadım ama her şeyi anladım.'

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👇
twitter.com

'Paraguay Twitter'ına nasıl geldim bilmiyorum. Selam dostlar.'

👇

👇
twitter.com

'X'e çeviri özelliği geldi deşifre olduk. Önceden ne güzel kendi kendimizi kandırıyorduk.'

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twitter.com

'Türkçe'den zerre anlamayız, ama yine de hepimiz beyefendiyi anladık.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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