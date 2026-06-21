Gazeteci Gökhan Dinç'in Maç Sonu Açıklamaları Paraguay'lı Hesaplarda Viral Hâle Geldi

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A Milli Futbol Takımımız, Paraguay karşısında aldığı 1-0’lık yenilgiyle Dünya Kupası’nda gruptan çıkma şansını kaybetti. Büyük umutlarla gidilen 2026 Dünya Kupası hayal kırıklığıyla sonuçlanırken, teknik direktör Montella ve oyun anlayışı ise tepki çekti.
“BTV” isimli YouTube kanalında maçı değerlendiren gazeteci Gökhan Dinç’in açıklamaları, Paraguaylı hesaplarda viral hâle geldi.
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Gökhan Dinç'in videosunu gelen tepkiler 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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