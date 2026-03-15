16 Mart - 22 Mart Akrep Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

16 - 22 Mart 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
15.03.2026 - 18:01

Akrep ve yükselen Akrep burçlarının aşkla imtihanını ve 16 Mart - 22 Mart haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Akrep ve yükselen Akrep burçlarının 16 Mart - 22 Mart haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta aşk hayatında gerçekten büyülü bir döneme giriyorsun. Balık burcundaki Yeni Ay, kalbinde adeta bir bahar rüzgarı estiriyor ve taze, şifalı bir sayfa açıyor. Bu, sadece bir başlangıç değil, aynı zamanda bir dönüşüm süreci.

Romantik dünyanda uzun süredir hissettiğin yalnızlık ise bu hafta yerini hayallerine hizmet eden yeni bir tanışmaya veya mevcut ilişkindeki romantizmin artışına bırakıyor. Belki de uzun zamandır beklediğin o özel kişi sonunda hayatına giriyor veya belki de mevcut ilişkindeki romantizmin dozu artıyor. Her iki durumda da bu hafta aşk hayatında yeni bir sayfa açılıyor.

Kendini akışa bıraktığında, aşkın o büyülü ve iyileştirici tarafıyla yeniden buluşacak... Kalbindeki boşluğu dolduracaksın! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

