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İnsana İlginç Bir Şekilde Zevk Veren Tuhaf Alışkanlıklar

İnsana İlginç Bir Şekilde Zevk Veren Tuhaf Alışkanlıklar

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
01.09.2026 - 13:20
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Kabul edelim, herkesin başkalarına itiraf etmekte zorlandığı ilginç bir alışkanlığı vardır. Kimi kaç yaşına gelirse gelsin kaldırımdaki kırmızı çizgilere basmaz, kimi de içtiği kahvenin kağıdını minik minik parçalamazsa rahat edemez. 

Emin olun, aşağıda okuyacağınız ilginç alışkanlıklar sizi çok güldürecek! :)

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Twitter'dan takipçilerimize kendilerine zevk veren garip bir alışkanlıkları olup olmadığını sorduk.

1. Şaşıracağınız cevaplardan bazılar şöyle:

1. Şaşıracağınız cevaplardan bazılar şöyle:

2. 👇🏻

2. 👇🏻

3. 👇🏻

3. 👇🏻

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4. 👇🏻
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9. 👇🏻
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14. 👇🏻
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15. 👇🏻

16. Sizin böyle alışkanlıklarınız var mı? Hadi bizimle paylaşın...

16. Sizin böyle alışkanlıklarınız var mı? Hadi bizimle paylaşın...
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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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