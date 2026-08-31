Tahliye Olduktan Sonra Yeniden Tutuklanan Deniz Göktaş'a Tahliye Olduğu Suçlardan da Tutuklama Geldi

Deniz Göktaş’ın tutukluluğuna yönelik itirazı değerlendiren İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, 28 Ağustos’ta tahliyesine karar verdi.

Tahliye kararının ardından Göktaş, bu kez “suçu ve suçluyu övme” suçlaması kapsamında SEGBİS aracılığıyla sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Göktaş’ın avukatına bilgi verilmediği, bunun yerine barodan avukat talep edildiği belirtildi.

“Ölü Deniz” adlı gösterisinde suçu ya da suçluyu övmek gibi bir niyetinin bulunmadığını savunan Göktaş, “Türkiye’nin giderek yoksun bir ülke haline gelmesi, yöneticiler ve bakanlarda aynısını söylüyor, komedyenim, böyle bir şey yapmam, tamamen mizahi bir eleştiri içerir” dedi.

İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği ise Göktaş’ın gösterisinde kullandığı ifadeleri gerekçe göstererek tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik, söz konusu sözlerin “‘Daltonlar Çetesi’ isimli bilinen suç grubunun suç içerikli eylemlerini öven, meşru gösteren ve suça ulaşılmasını kolaylaştıran ifadeler” niteliğinde olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Mahkeme, Göktaş hakkında “kaçma ve delilleri karartma şüphesi” bulunduğu gerekçesiyle tutuklama kararı verdi.