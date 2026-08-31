Tahliye Olduktan Sonra Yeniden Tutuklanan Deniz Göktaş'a Tahliye Olduğu Suçlardan da Tutuklama Geldi
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Komedyen Deniz Göktaş, “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamalarından hakkında tahliye kararı verilmesinin ardından yeniden tutuklandı. Göktaş’ın tutukluluk halinin üç ayrı suçlama kapsamında devam edeceği bildirildi.
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Üç suçtan tutukluluğu devam edecek.
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Tahliye olup Daltonlar suç örgütünü övdüğü gerekçesiyle yeniden tutuklanmıştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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