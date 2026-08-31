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Tahliye Olduktan Sonra Yeniden Tutuklanan Deniz Göktaş'a Tahliye Olduğu Suçlardan da Tutuklama Geldi

Tahliye Olduktan Sonra Yeniden Tutuklanan Deniz Göktaş'a Tahliye Olduğu Suçlardan da Tutuklama Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.08.2026 - 22:30
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Komedyen Deniz Göktaş, “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamalarından hakkında tahliye kararı verilmesinin ardından yeniden tutuklandı. Göktaş’ın tutukluluk halinin üç ayrı suçlama kapsamında devam edeceği bildirildi.

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Üç suçtan tutukluluğu devam edecek.

Üç suçtan tutukluluğu devam edecek.

Komedyen Deniz Göktaş hakkında, daha önce tahliye kararı verilen “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamalarıyla ilgili savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklama kararı verildi.

Göktaş, söz konusu iki suçlamadan tutuklu bulunduğu süreçte yapılan itirazın ardından 28 Ağustos Cuma günü tahliye edilmişti. Ancak cezaevinden çıkmadan önce bu kez “suçu ve suçluyu övme” suçlaması kapsamında tutuklanmış ve cezaevinde kalmaya devam etmişti.

Son kararla birlikte Deniz Göktaş’ın tutukluluğunun üç ayrı suçlama kapsamında süreceği bildirildi.

Tahliye olup Daltonlar suç örgütünü övdüğü gerekçesiyle yeniden tutuklanmıştı.

Tahliye olup Daltonlar suç örgütünü övdüğü gerekçesiyle yeniden tutuklanmıştı.

Deniz Göktaş’ın tutukluluğuna yönelik itirazı değerlendiren İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, 28 Ağustos’ta tahliyesine karar verdi.

Tahliye kararının ardından Göktaş, bu kez “suçu ve suçluyu övme” suçlaması kapsamında SEGBİS aracılığıyla sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Göktaş’ın avukatına bilgi verilmediği, bunun yerine barodan avukat talep edildiği belirtildi.

“Ölü Deniz” adlı gösterisinde suçu ya da suçluyu övmek gibi bir niyetinin bulunmadığını savunan Göktaş, “Türkiye’nin giderek yoksun bir ülke haline gelmesi, yöneticiler ve bakanlarda aynısını söylüyor, komedyenim, böyle bir şey yapmam, tamamen mizahi bir eleştiri içerir” dedi.

İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği ise Göktaş’ın gösterisinde kullandığı ifadeleri gerekçe göstererek tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik, söz konusu sözlerin “‘Daltonlar Çetesi’ isimli bilinen suç grubunun suç içerikli eylemlerini öven, meşru gösteren ve suça ulaşılmasını kolaylaştıran ifadeler” niteliğinde olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Mahkeme, Göktaş hakkında “kaçma ve delilleri karartma şüphesi” bulunduğu gerekçesiyle tutuklama kararı verdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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