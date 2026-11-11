Burcuna Göre Hangi Savunma Mekanizman Baskın?
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Hepimizin zorlandığı, kırıldığı veya kendimizi tehdit altında hissettiğimiz anlarda geliştirdiği bazı davranış kalıpları vardır. Bazen duygularımızla yüzleşmek yerine onları görmezden gelir, bazen yaşadıklarımızı mantığa büründürür, bazen de hissettiklerimizi şakaların arkasına saklarız. Psikolojide bu tepkiler savunma mekanizmaları olarak adlandırılır. Peki senin kendini korumak için en sık başvurduğun yöntem hangisi?
Burcunu seçer misin?
Yer Değiştirme (Displacement)
İnkar (Denial)
Entelektüelleştirme (Intellectualization)
Gerileme (Regression)
Telafi (Compensation)
Rasyonalizasyon (Mantığa Bürüme)
Karşıt Tepki Geliştirme (Reaction Formation)
Yansıtma (Projection)
Mizah (Humor)
Bastırma (Repression)
Duygusal Yalıtım (Isolation of Affect)
Yüceltme (Sublimation)
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