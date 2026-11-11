Burcuna Göre Hangi Savunma Mekanizman Baskın?

Sen zor durumlarla başa çıkmak için mizaha başvuruyor olabilirsin. Seni üzen bir olay karşısında şaka yapmak, yaşadığın hayal kırıklığını komik bir hikayeye dönüştürmek veya en zor anlarda bile insanları güldürmek senin kendini koruma yöntemlerinden biri olabilir. Yay burcunun iyimser ve esprili doğası bu mekanizmayla oldukça uyumlu. Başına gelen olumsuzlukları büyütmek yerine onlarla dalga geçmeyi, olaylara farklı bir açıdan bakmayı tercih edebilirsin. Böylece hem kendini rahatlatır hem de çevrendekilerin senin ne kadar etkilendiğini anlamasını zorlaştırırsın. Mizah, psikolojide olgun savunma mekanizmalarından biri olarak kabul edilir. Ancak her şeyi şakaya vurmak, bazı duygularınla yüzleşmeni geciktirebilir. Bazen komik bir hikayenin arkasında gerçekten incinmiş biri olabilir. Her zaman güldürmek zorunda değilsin.