Seçtiğin Tatlılara Göre Ne Kadar Bencilsin?

Senin için bir ortamda herkesin mutlu olması oldukça önemli. Kendi isteklerini düşünürken çevrendekilerin ne hissettiğini de hesaba katıyorsun. Hatta bazen başkalarının mutluluğunu kendi mutluluğunun önüne koyabiliyorsun. Bir tatlıyı paylaşmak, son parçayı bir başkasına bırakmak veya herkesin sevdiği bir çeşidi seçmek sana zor gelmiyor. İnsan ilişkilerinde anlayışlı, düşünceli ve uzlaşmacı bir tavır sergiliyorsun. Birinin kendisini dışlanmış veya önemsiz hissetmesini istemiyorsun. Bu nedenle küçük ayrıntılara bile dikkat edebiliyorsun. Senin için önemli olan yalnızca ne aldığın değil, çevrendeki insanlarla nasıl bir deneyim yaşadığın. Fakat senin de unutmaman gereken bir şey var: Her zaman anlayışlı taraf olmak zorunda değilsin. Bazen hayır demek, kendi istediğini seçmek ve başkalarının beklentilerini karşılamamak da gayet normal. Başkalarını düşünürken kendini ihmal etmediğin sürece bu paylaşımcı yönün ilişkilerine büyük katkı sağlayacaktır.