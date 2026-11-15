16-22 Kasım İstanbul Tiyatro Rehberi: Bu Hafta İzleyebileceğiniz 15 Oyun

Shirley Valentine

Willy Russell'ın ünlü oyununda günlerini mutfakta geçiren ve hayallerini bile unutmuş bir ev kadını, kendini yeniden keşfedip hayatının dizginlerini eline alıyor. Sumru Yavrucuk, yönettiği tek kişilik müzikli komedide hikayedeki bütün karakterleri tek başına canlandırıyor.

Tarih: 18 Kasım Çarşamba, 20.00

Mekan: Forsa Performans Sanatları Merkezi

Tür: Komedi

Oyuncu: Sumru Yavrucuk

Süre: 105 dakika

Yaş sınırı: 12+

Baba

Florian Zeller'in oyunu, hafızası yavaş yavaş çözülen bir baba ile kızı arasındaki bağı anlatıyor. Zaman algısı dağıldıkça tanıdık yüzler yabancılaşıyor, dün ile bugün ve gerçek ile hayal birbirine karışıyor. Muharrem Özcan'ın yönettiği yapımda Haluk Bilginer ile Özlem Zeynep Dinsel başrolde.

Tarih: 18 Kasım Çarşamba, 20.30

Mekan: Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon

Tür: Dram

Oyuncular: Haluk Bilginer, Özlem Zeynep Dinsel, Faruk Barman, Ezgi Coşkun, Kader Karadeniz, Ufuk Tevge, Ceren Şık, Ezgi Metin, Arkan Mert Atakan, Berkay Tüfekçi, Armanç Toktaş

Yaş sınırı: 12+

Sevgili Arsız Ölüm Dirmit

Latife Tekin'in eserinden uyarlanan oyun, köyden şehre göç edip tek odalı bir eve sığan kalabalık bir ailenin tutunma çabasını en küçük kız Dirmit'in gözünden anlatıyor. Ailesi gelenekler adına önüne engeller koysa da Dirmit, dinmeyen merakı ve direnciyle kendine hep bir yol buluyor. Nezaket Erden sahnede tek başına oynuyor.

Tarih: 20 Kasım Cuma, 20.00

Mekan: Fitaş Dünya Büyük Salon

Tür: Trajedi, dram

Oyuncu: Nezaket Erden

Süre: 85 dakika

Yaş sınırı: 12+

Düş Payı

Sait Faik Abasıyanık, Marmara Kliniği'nde tedavi görürken bir gece kapısını Orhan Kemal çalıyor ve yeni film senaryosu için imzasını istiyor. Sait Faik'in tek şartı önce hastaneden birlikte kaçmak. Burgazada'ya uzanan yolculukta gerçek ile kurmaca birbirine karışıyor.

Tarih: 18 Kasım Çarşamba, 20.30

Mekan: Watergarden Performans Merkezi Duru Tiyatro Ataşehir

Tür: Dram

Oyuncular: Murat Akkoyunlu, Fatih Koyunoğlu, Özge Özberk, Barış Yıldız

Süre: 120 dakika

Yaş sınırı: 12+

Ben Fidel

Tolga Pancaroğlu'nun tek başına oynadığı oyun, Küba'da 'Büyük Lider' diye anılan Fidel Castro'nun hayatını kendi ağzından anlatıyor. Küba devrimi ve ülkenin bağımsızlık mücadelesi Castro'nun anlatımıyla sahneye geliyor. Metni Onur Erbilen yazdı ve yönetti.

Tarih: 22 Kasım Pazar, 20.00

Mekan: Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi

Tür: Dram

Oyuncu: Tolga Pancaroğlu

Süre: 80 dakika

Yaş sınırı: 12+

Taksiratlı Şekibe

Rumeli göçmeni bir ailenin kızı olan Şekibe, zengin bir aileye gelin gidiyor ama çilesi bitmiyor. Kaynanasıyla çekişmeler ve gelenekler arasında sıkışınca arkadaşı Müberra'nın önerisiyle psikoloğa gidiyor ve kendini hem güldüren hem hüzünlendiren bir yüzleşmenin içinde buluyor.

Tarih: 17 Kasım Salı, 20.30

Mekan: Küçükçekmece Cennet Kültür ve Sanat Merkezi

Tür: Komedi

Oyuncular: Selviye Hürriyet, Yusuf Emini, Ercan Sarı

Süre: 90 dakika

Yaş sınırı: 13+

Apsolit

Köyden kente göç eden bir ailenin tek çocuğu olan İsmail, duyduğu her sesi taklit edebiliyor ama bu yeteneği köyde büyücülük, şehirde ise eksiklik sayılıyor. Onlarca ses ve karakterle anlatılan hikaye göç ve kimlik gibi meselelere dokunuyor. İbrahim Barulay oyunu yazdı ve sahnede tek başına oynuyor.

Tarih: 16 Kasım Pazartesi, 16.00; 17 Kasım Salı, 20.30

Mekan: Muammer Karaca Tiyatrosu; Moda Sahnesi

Tür: Tek kişilik oyun

Oyuncu: İbrahim Barulay

Süre: 85 dakika

Yaş sınırı: 16+

İki Bekar

Arkadaşlarının çöpçatanlığıyla bir düğün davetinde aynı masaya oturan Shanette, ilişkiye hazırdır ama Jack bağlanmaktan, terk edilmekten ve aldatılmaktan korkar. Sam Bobrick'in komedisini sahneye koyan Emre Kınay, Jack'i de oynuyor. Shanette rolünde Evrim Alasya var, müzikler sahnede canlı çalınıyor.

Tarih: 16 Kasım Pazartesi, 20.30

Mekan: Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi

Tür: Komedi

Oyuncular: Emre Kınay, Evrim Alasya

Süre: 120 dakika

Yaş sınırı: 12+

Miss Turkey

Ali Cüneyd Kılcıoğlu'nun oyununda aldatılmış ve ötekileştirilmiş evli bir kadın, yaşadıklarını gözyaşı yerine mizahla anlatıyor. Adıyla güzellik yarışmalarına gönderme yapan oyunda Ece Özdikici, kadın ve erkek yaklaşık 10 karakteri tek başına canlandırıyor.

Tarih: 16 Kasım Pazartesi, 20.30

Mekan: Caddebostan Kültür Merkezi A Salonu

Tür: Komedi, dram

Oyuncu: Ece Özdikici

Süre: 50 dakika

Seyfi Bey

Oyun, 2007'de bir kış gecesi Seyfi Dursunoğlu'nun Günay Restoran'daki kulisinde geçiyor. Huysuz Virjin'e dönüşmeye hazırlanan Seyfi Bey'e gelen bir telefon, o gecenin akışını değiştiriyor. Kariyerine Huysuz Virjin'in metin yazarı olarak başlayan Armağan Çağlayan ustasını canlandırıyor.

Tarih: 19 Kasım Perşembe, 20.30; 20 Kasım Cuma, 20.30; 21 Kasım Cumartesi, 20.30; 22 Kasım Pazar, 18.00

Mekan: Watergarden Performans Merkezi Duru Tiyatro; Trump Sahne; Kadıköy Eğitim Sahnesi; Akatlar Kültür Merkezi

Tür: Dram

Oyuncu: Armağan Çağlayan

Süre: 90 dakika

Yaş sınırı: 16+

Amadeus

Peter Shaffer'ın oyunu, genç ve dahi Mozart'ın yükselişi karşısında hayranlıkla kıskançlık arasında sıkışan besteci Salieri'nin hikayesini anlatıyor. Işıl Kasapoğlu'nun yönettiği yapımda Selçuk Yöntem Salieri'yi, Tansu Biçer Mozart'ı canlandırıyor. Sekiz sezondur sahnelenen oyun veda turnesinde.

Tarih: 17 Kasım Salı, 20.30

Mekan: Zorlu PSM Turkcell Sahnesi

Tür: Trajedi

Oyuncular: Selçuk Yöntem, Tansu Biçer, Dilan Çiçek Deniz, Özlem Öçalmaz, Sabri Özmener, Yiğit Pakmen, Cihan Uçan, Coşkun Ülgen, Kevork Türker, Ceren Aydın, Ela Atila, Gökay Gökçakıl, Numan Direkçi, Kerem Atasavun, Murat Yılmaz

Süre: 150 dakika, ara dahil

Yaş sınırı: 12+

Doğu Ekspresinde Cinayet

Agatha Christie'nin romanından Ken Ludwig'in uyarladığı oyunda İstanbul'dan yola çıkan Doğu Ekspresi'nde daha ilk gece bir cinayet işleniyor. Tren karda mahsur kalınca Hercule Poirot, polis gelmeden katili bulmak için zamanla yarışıyor. Poirot'yu Savaş Özdural oynuyor.

Tarih: 20 Kasım Cuma, 20.30; 21 Kasım Cumartesi, 20.30; 22 Kasım Pazar, 17.00

Mekan: Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi Büyük Salon; Tiyatro Akla Kara Kadıköy Sahnesi; Tiyatro Akla Kara Kadıköy Sahnesi

Tür: Polisiye

Oyuncular: Savaş Özdural, Orçun Kaptan, Özdemir Çiftçioğlu, Hakan Akın, Oya İnci, Gizem Tataroğlu, Can Esendal, Ilgın Angın, Can Şıkyıldız, Kerem Tataroğlu, Romina Özipekçi, Hilal Yurdakul, Özgür Özdural

Süre: 120 dakika, iki perde

Yaş sınırı: 13+

Toz

Murat Mahmutyazıcıoğlu'nun yazdığı tek kişilik oyunda Zerrin Tekindor, çocukluğundan bugüne uzanan anılarına dalan Handan'ı canlandırıyor. Ev kadını bir anne ile titiz avukat bir babanın huzursuz evinde büyüyen Handan'ın hafızasından sesler ve yüzler birer birer sahneye geliyor. Afife ödüllü oyunu Hira Tekindor yönetiyor.

Tarih: 19 Kasım Perşembe, 20.30

Mekan: Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi

Tür: Trajedi, dram

Oyuncu: Zerrin Tekindor

Süre: 65 dakika

Yaş sınırı: 13+

Ölü'n Bizi Ayırana Dek

Boşanmaya karar veren Cansu ile Serdar, kendileri için düzenlenen kutlama partisinin ertesi sabahı aynı yatakta uyanıyor ve salondaki kanepede bir ceset buluyor. Önceki geceden pek az şey hatırlayan çift, hangisinin katil olduğunu ararken evliliğini de yeniden gözden geçiriyor. Oyunu Hakan Yılmaz yönetiyor.

Tarih: 21 Kasım Cumartesi, 20.30; 22 Kasım Pazar, 16.00

Mekan: Sahne Dragos; Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon

Tür: Komedi

Oyuncular: Ebru Cündübeyoğlu, Hakan Yılmaz, Volkan Aktan

Süre: 160 dakika, iki perde

Yaş sınırı: 12+

Uykusuz Bir Rüya, Salim

Adana'da ailesiyle yaşayan Salim, İstanbul'a amcasının yanına gönderiliyor. Amcasının kebapçı dükkanında çalışırken tanık olduğu olaylar onu geri dönüşü olmayan bir yola sürüklüyor. Yiğit Sertdemir'in yönettiği oyunda Salim'i Berkay Ateş canlandırıyor.