16-22 Kasım İstanbul Tiyatro Rehberi: Bu Hafta İzleyebileceğiniz 15 Oyun

Shirley Valentine
Willy Russell'ın ünlü oyununda günlerini mutfakta geçiren ve hayallerini bile unutmuş bir ev kadını, kendini yeniden keşfedip hayatının dizginlerini eline alıyor. Sumru Yavrucuk, yönettiği tek kişilik müzikli komedide hikayedeki bütün karakterleri tek başına canlandırıyor.
Baba
Florian Zeller'in oyunu, hafızası yavaş yavaş çözülen bir baba ile kızı arasındaki bağı anlatıyor. Zaman algısı dağıldıkça tanıdık yüzler yabancılaşıyor, dün ile bugün ve gerçek ile hayal birbirine karışıyor. Muharrem Özcan'ın yönettiği yapımda Haluk Bilginer ile Özlem Zeynep Dinsel başrolde.
Tarih: 18 Kasım Çarşamba, 20.30
Mekan: Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon
Tür: Dram
Oyuncular: Haluk Bilginer, Özlem Zeynep Dinsel, Faruk Barman, Ezgi Coşkun, Kader Karadeniz, Ufuk Tevge, Ceren Şık, Ezgi Metin, Arkan Mert Atakan, Berkay Tüfekçi, Armanç Toktaş
Yaş sınırı: 12+
Sevgili Arsız Ölüm Dirmit
Latife Tekin'in eserinden uyarlanan oyun, köyden şehre göç edip tek odalı bir eve sığan kalabalık bir ailenin tutunma çabasını en küçük kız Dirmit'in gözünden anlatıyor. Ailesi gelenekler adına önüne engeller koysa da Dirmit, dinmeyen merakı ve direnciyle kendine hep bir yol buluyor. Nezaket Erden sahnede tek başına oynuyor.
Düş Payı
Sait Faik Abasıyanık, Marmara Kliniği'nde tedavi görürken bir gece kapısını Orhan Kemal çalıyor ve yeni film senaryosu için imzasını istiyor. Sait Faik'in tek şartı önce hastaneden birlikte kaçmak. Burgazada'ya uzanan yolculukta gerçek ile kurmaca birbirine karışıyor.
Tarih: 18 Kasım Çarşamba, 20.30
Mekan: Watergarden Performans Merkezi Duru Tiyatro Ataşehir
Tür: Dram
Oyuncular: Murat Akkoyunlu, Fatih Koyunoğlu, Özge Özberk, Barış Yıldız
Süre: 120 dakika
Yaş sınırı: 12+
Ben Fidel
Tolga Pancaroğlu'nun tek başına oynadığı oyun, Küba'da 'Büyük Lider' diye anılan Fidel Castro'nun hayatını kendi ağzından anlatıyor. Küba devrimi ve ülkenin bağımsızlık mücadelesi Castro'nun anlatımıyla sahneye geliyor. Metni Onur Erbilen yazdı ve yönetti.
Taksiratlı Şekibe
Rumeli göçmeni bir ailenin kızı olan Şekibe, zengin bir aileye gelin gidiyor ama çilesi bitmiyor. Kaynanasıyla çekişmeler ve gelenekler arasında sıkışınca arkadaşı Müberra'nın önerisiyle psikoloğa gidiyor ve kendini hem güldüren hem hüzünlendiren bir yüzleşmenin içinde buluyor.
Tarih: 17 Kasım Salı, 20.30
Mekan: Küçükçekmece Cennet Kültür ve Sanat Merkezi
Tür: Komedi
Oyuncular: Selviye Hürriyet, Yusuf Emini, Ercan Sarı
Süre: 90 dakika
Yaş sınırı: 13+
Apsolit
Köyden kente göç eden bir ailenin tek çocuğu olan İsmail, duyduğu her sesi taklit edebiliyor ama bu yeteneği köyde büyücülük, şehirde ise eksiklik sayılıyor. Onlarca ses ve karakterle anlatılan hikaye göç ve kimlik gibi meselelere dokunuyor. İbrahim Barulay oyunu yazdı ve sahnede tek başına oynuyor.
Tarih: 16 Kasım Pazartesi, 16.00; 17 Kasım Salı, 20.30
Mekan: Muammer Karaca Tiyatrosu; Moda Sahnesi
Tür: Tek kişilik oyun
Oyuncu: İbrahim Barulay
Süre: 85 dakika
Yaş sınırı: 16+
İki Bekar
Arkadaşlarının çöpçatanlığıyla bir düğün davetinde aynı masaya oturan Shanette, ilişkiye hazırdır ama Jack bağlanmaktan, terk edilmekten ve aldatılmaktan korkar. Sam Bobrick'in komedisini sahneye koyan Emre Kınay, Jack'i de oynuyor. Shanette rolünde Evrim Alasya var, müzikler sahnede canlı çalınıyor.
Tarih: 16 Kasım Pazartesi, 20.30
Mekan: Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi
Tür: Komedi
Oyuncular: Emre Kınay, Evrim Alasya
Süre: 120 dakika
Yaş sınırı: 12+
Miss Turkey
Ali Cüneyd Kılcıoğlu'nun oyununda aldatılmış ve ötekileştirilmiş evli bir kadın, yaşadıklarını gözyaşı yerine mizahla anlatıyor. Adıyla güzellik yarışmalarına gönderme yapan oyunda Ece Özdikici, kadın ve erkek yaklaşık 10 karakteri tek başına canlandırıyor.
Seyfi Bey
Oyun, 2007'de bir kış gecesi Seyfi Dursunoğlu'nun Günay Restoran'daki kulisinde geçiyor. Huysuz Virjin'e dönüşmeye hazırlanan Seyfi Bey'e gelen bir telefon, o gecenin akışını değiştiriyor. Kariyerine Huysuz Virjin'in metin yazarı olarak başlayan Armağan Çağlayan ustasını canlandırıyor.
Tarih: 19 Kasım Perşembe, 20.30; 20 Kasım Cuma, 20.30; 21 Kasım Cumartesi, 20.30; 22 Kasım Pazar, 18.00
Mekan: Watergarden Performans Merkezi Duru Tiyatro; Trump Sahne; Kadıköy Eğitim Sahnesi; Akatlar Kültür Merkezi
Tür: Dram
Oyuncu: Armağan Çağlayan
Süre: 90 dakika
Yaş sınırı: 16+
Amadeus
Peter Shaffer'ın oyunu, genç ve dahi Mozart'ın yükselişi karşısında hayranlıkla kıskançlık arasında sıkışan besteci Salieri'nin hikayesini anlatıyor. Işıl Kasapoğlu'nun yönettiği yapımda Selçuk Yöntem Salieri'yi, Tansu Biçer Mozart'ı canlandırıyor. Sekiz sezondur sahnelenen oyun veda turnesinde.
Tarih: 17 Kasım Salı, 20.30
Mekan: Zorlu PSM Turkcell Sahnesi
Tür: Trajedi
Oyuncular: Selçuk Yöntem, Tansu Biçer, Dilan Çiçek Deniz, Özlem Öçalmaz, Sabri Özmener, Yiğit Pakmen, Cihan Uçan, Coşkun Ülgen, Kevork Türker, Ceren Aydın, Ela Atila, Gökay Gökçakıl, Numan Direkçi, Kerem Atasavun, Murat Yılmaz
Süre: 150 dakika, ara dahil
Yaş sınırı: 12+
Doğu Ekspresinde Cinayet
Agatha Christie'nin romanından Ken Ludwig'in uyarladığı oyunda İstanbul'dan yola çıkan Doğu Ekspresi'nde daha ilk gece bir cinayet işleniyor. Tren karda mahsur kalınca Hercule Poirot, polis gelmeden katili bulmak için zamanla yarışıyor. Poirot'yu Savaş Özdural oynuyor.
Tarih: 20 Kasım Cuma, 20.30; 21 Kasım Cumartesi, 20.30; 22 Kasım Pazar, 17.00
Mekan: Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi Büyük Salon; Tiyatro Akla Kara Kadıköy Sahnesi; Tiyatro Akla Kara Kadıköy Sahnesi
Tür: Polisiye
Oyuncular: Savaş Özdural, Orçun Kaptan, Özdemir Çiftçioğlu, Hakan Akın, Oya İnci, Gizem Tataroğlu, Can Esendal, Ilgın Angın, Can Şıkyıldız, Kerem Tataroğlu, Romina Özipekçi, Hilal Yurdakul, Özgür Özdural
Süre: 120 dakika, iki perde
Yaş sınırı: 13+
Toz
Murat Mahmutyazıcıoğlu'nun yazdığı tek kişilik oyunda Zerrin Tekindor, çocukluğundan bugüne uzanan anılarına dalan Handan'ı canlandırıyor. Ev kadını bir anne ile titiz avukat bir babanın huzursuz evinde büyüyen Handan'ın hafızasından sesler ve yüzler birer birer sahneye geliyor. Afife ödüllü oyunu Hira Tekindor yönetiyor.
Ölü'n Bizi Ayırana Dek
Boşanmaya karar veren Cansu ile Serdar, kendileri için düzenlenen kutlama partisinin ertesi sabahı aynı yatakta uyanıyor ve salondaki kanepede bir ceset buluyor. Önceki geceden pek az şey hatırlayan çift, hangisinin katil olduğunu ararken evliliğini de yeniden gözden geçiriyor. Oyunu Hakan Yılmaz yönetiyor.
Tarih: 21 Kasım Cumartesi, 20.30; 22 Kasım Pazar, 16.00
Mekan: Sahne Dragos; Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon
Tür: Komedi
Oyuncular: Ebru Cündübeyoğlu, Hakan Yılmaz, Volkan Aktan
Süre: 160 dakika, iki perde
Yaş sınırı: 12+
Uykusuz Bir Rüya, Salim
Adana'da ailesiyle yaşayan Salim, İstanbul'a amcasının yanına gönderiliyor. Amcasının kebapçı dükkanında çalışırken tanık olduğu olaylar onu geri dönüşü olmayan bir yola sürüklüyor. Yiğit Sertdemir'in yönettiği oyunda Salim'i Berkay Ateş canlandırıyor.
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