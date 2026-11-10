Posta Dağıtırken Ayağı Bir Taşa Takıldı: Topladığı Taşlarla 33 Yılda Saray Yaptı
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Bahçesinde tek başına 33 yıl çalıştı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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