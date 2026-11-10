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Posta Dağıtırken Ayağı Bir Taşa Takıldı: Topladığı Taşlarla 33 Yılda Saray Yaptı

Posta Dağıtırken Ayağı Bir Taşa Takıldı: Topladığı Taşlarla 33 Yılda Saray Yaptı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.11.2026 - 12:01
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Fransa'nın Drôme bölgesindeki Hauterives köyünde yaşayan postacı Ferdinand Cheval, Nisan 1879'da her zamanki gibi posta dağıtıyordu. Yolda ayağı çok tuhaf görünümlü bir taşa takıldı. 43 yaşındaki Cheval için bu taş, içindeki büyük bir hayali uyandırdı.

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Bahçesinde tek başına 33 yıl çalıştı

Bahçesinde tek başına 33 yıl çalıştı

Cheval o günden sonra yollarda bulduğu taşları toplamaya başladı. Kendi kendini yetiştirmiş biriydi. Tam 33 yıl boyunca kimseden yardım almadan bahçesinde bir saray inşa etti.

Sarayı yaparken doğadan, kartpostallardan ve resimli dergilerden ilham aldı. Ortaya çıkan yapı bugün 'Palais Idéal' yani 'İdeal Saray' adıyla biliniyor.

Bugün tarihi anıt olarak korunuyor

Bugün tarihi anıt olarak korunuyor

Cheval sarayı 77 yaşında tamamladı. Ardından köy mezarlığında kendi mezarını yapmaya girişti ve bu iş de 8 yıl sürdü.

İdeal Saray, 1969'da kültür bakanı André Malraux tarafından tarihi anıt ilan edildi. Bir postacının hayaliyle başlayan bu yapı, bugün Fransa'nın en sevilen anıtları arasında gösteriliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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