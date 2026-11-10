Posta Dağıtırken Ayağı Bir Taşa Takıldı: Topladığı Taşlarla 33 Yılda Saray Yaptı

Cheval sarayı 77 yaşında tamamladı. Ardından köy mezarlığında kendi mezarını yapmaya girişti ve bu iş de 8 yıl sürdü.

İdeal Saray, 1969'da kültür bakanı André Malraux tarafından tarihi anıt ilan edildi. Bir postacının hayaliyle başlayan bu yapı, bugün Fransa'nın en sevilen anıtları arasında gösteriliyor.