Yazılan Kitapları 2114'e Kadar Kimse Okuyamayacak: Kağıtları İçin Şimdiden Orman Diktiler
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Norveç'in başkenti Oslo'da 100 yıl sürecek sıra dışı bir proje var. İskoç sanatçı Katie Paterson'ın başlattığı Future Library yani Gelecek Kütüphanesi projesinde her yıl bir yazar yeni bir eser yazıyor. Ancak bu eserleri 2114 yılına kadar kimse okuyamıyor.
Kitapların kağıdı bu ormandan çıkacak
Eserler kütüphanedeki sessiz odada bekliyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın