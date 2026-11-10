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Yazılan Kitapları 2114'e Kadar Kimse Okuyamayacak: Kağıtları İçin Şimdiden Orman Diktiler

Yazılan Kitapları 2114'e Kadar Kimse Okuyamayacak: Kağıtları İçin Şimdiden Orman Diktiler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.11.2026 - 13:46
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Norveç'in başkenti Oslo'da 100 yıl sürecek sıra dışı bir proje var. İskoç sanatçı Katie Paterson'ın başlattığı Future Library yani Gelecek Kütüphanesi projesinde her yıl bir yazar yeni bir eser yazıyor. Ancak bu eserleri 2114 yılına kadar kimse okuyamıyor.

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Kitapların kağıdı bu ormandan çıkacak

Kitapların kağıdı bu ormandan çıkacak

Proje için Mayıs 2014'te Oslo'nun kuzeyindeki Nordmarka ormanına 1000 Norveç ladini dikildi. Bu ağaçlar 2114'te kesilecek ve elde edilen kağıtla 100 yıl boyunca yazılan 100 eser basılacak.

Her bahar ormanda bir tören düzenleniyor ve o yılın yazarı eserini burada teslim ediyor. Projeye ilk katılan yazar 2014'te Margaret Atwood oldu. Onu David Mitchell, Elif Şafak, Han Kang ve Karl Ove Knausgård gibi isimler izledi.

Eserler kütüphanedeki sessiz odada bekliyor

Eserler kütüphanedeki sessiz odada bekliyor

Teslim edilen eserler Oslo'nun yeni halk kütüphanesi Deichman'ın en üst katındaki 'Sessiz Oda'da saklanıyor. Odanın duvarları da aynı ormandan gelen ağaçlarla kaplandı.

Ziyaretçiler odada yazarların adlarını ve eserlerin isimlerini görebiliyor. Ancak eserlerin hiçbiri okunamıyor. Projeyi, 100 yıl boyunca sürdürmek ve her yıl yeni yazarı seçmek için kurulan Future Library Vakfı yürütüyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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