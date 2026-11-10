Yazılan Kitapları 2114'e Kadar Kimse Okuyamayacak: Kağıtları İçin Şimdiden Orman Diktiler

Proje için Mayıs 2014'te Oslo'nun kuzeyindeki Nordmarka ormanına 1000 Norveç ladini dikildi. Bu ağaçlar 2114'te kesilecek ve elde edilen kağıtla 100 yıl boyunca yazılan 100 eser basılacak.

Her bahar ormanda bir tören düzenleniyor ve o yılın yazarı eserini burada teslim ediyor. Projeye ilk katılan yazar 2014'te Margaret Atwood oldu. Onu David Mitchell, Elif Şafak, Han Kang ve Karl Ove Knausgård gibi isimler izledi.