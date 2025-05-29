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Çağatay Ulusoy Kimdir? Eşref Rüya Dizisinin Eşref'i Çağatay Ulusoy Kimdir? Kaç Yaşında? Nereli? Sevgilisi Kim?

Çağatay Ulusoy Kimdir? Eşref Rüya Dizisinin Eşref'i Çağatay Ulusoy Kimdir? Kaç Yaşında? Nereli? Sevgilisi Kim?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
29.05.2025 - 16:57

'Adını Feriha Koydum' isimli dizide canlandırdığı 'Emir Sarrafoğlu' karakteriyle yıldızı parlayan oyuncu Çağatay Ulusoy, Best Model of Turkey birinciliğiye başladığı kariyerinde zirveye çıktı bildiğiniz gibi.

 Yakışıklılığının yanı sıra oyunculuğuyla da dikkat çeken başarılı oyuncu, Netflix'te birbirinden iddialı dizilerle karşımıza çıkıyor. Şimdilerde Eşref Tek karakteriyle Eşref Rüya'da parlayan  Çağatay Ulusoy kimdir? Çağatay Ulusoy nereli ve kaç yaşında? İşte Çağatay Ulusoy hakkında merak edilenler...

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Çağatay Ulusoy Kimdir?

Çağatay Ulusoy Kimdir?

Türkiye’nin son yıllarda yetiştirdiği en popüler jönlerinden biri olan Çağatay Ulusoy, hem modellik hem de oyunculuk kariyerinde elde ettiği başarılarla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Yarışmalardan dizi setlerine, oradan uluslararası projelere uzanan parıltılı yolculuğu, onu yalnızca bir televizyon yıldızı değil, aynı zamanda global figürlerden biri haline getirdi.

Çağatay Ulusoy Kaç Yaşında?

Çağatay Ulusoy Kaç Yaşında?

Çağatay Ulusoy, 23 Eylül 1990 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 35 yaşındadır.

Çağatay Ulusoy Nereli?

Çağatay Ulusoy Nereli?

İstanbul Bakırköy doğumlu olan Ulusoy’un annesi Boşnak, babası ise Bulgaristan göçmeni Türk kökenlidir.

Çağatay Ulusoy'un Kariyer Başlangıcı

Çağatay Ulusoy'un Kariyer Başlangıcı

Kariyerine modellik ile adım atan Ulusoy, 2010 yılında düzenlenen Best Model of Turkey yarışmasında birinci seçilerek tüm dikkatleri üzerine çekti. Aynı yıl Türkiye’yi Best Model of the World yarışmasında temsil etti. Oyunculuk kariyerine ise hızlı bir giriş yaptı ve 2011 yılında yayınlanan 'Adını Feriha Koydum' dizisinde Emir Sarrafoğlu karakteriyle televizyon dünyasına damga vurdu.

Çağatay Ulusoy'un Özel Hayatı

Çağatay Ulusoy'un Özel Hayatı

Çağatay Ulusoy’un özel hayatı, tıpkı kariyeri gibi magazin gündeminden düşmüyor. İlk olarak Adını Feriha Koydum dizisindeki partneri Gizem Karaca’yla, ardından Berrak Tüzünataç’la kısa bir birliktelik yaşadı. En çok konuşulan ilişkisi ise Medcezir dizisindeki partneri Serenay Sarıkaya ile oldu. Uzun süreli ilişkisini oyuncu Duygu Sarışın’la 2016-2023 arasında sürdürdü.  Çağatay Ulusoy, 2024 yılından bu yana Aslıhan Malbora ile birlikte.

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Çağatay Ulusoy'un Yer Aldığı Diziler

Çağatay Ulusoy'un Yer Aldığı Diziler

  • Adını Feriha Koydum (2011–2012)

  • Emir'in Yolu (2012)

  • Medcezir (2013–2015)

  • İçerde (2016–2017)

  • The Protector / Hakan: Muhafız (2018–2020) – Netflix

  • Yeşilçam (2021) – BluTV

  • Terzi (2023) – Netflix

  • Gaddar (2024) – NOW TV

  • Eşref Rüya (2025) – Yakında yayınlanacak

Çağatay Ulusoy'un Yer Aldığı Filmler

Çağatay Ulusoy'un Yer Aldığı Filmler

  • Anadolu Kartalları (2011)

  • Delibal (2015)

  • Kağıttan Hayatlar (2021) – Netflix

Çağatay Ulusoy'un Öne Çıkan Açıklamaları

Çağatay Ulusoy'un Öne Çıkan Açıklamaları

Geçmişte, 'Meslektaşınla aşk yaşar mısın?' sorusuna verdiği 'Allah belamı versin, bu çevreden biriyle ilişki yaşamam' yanıtı, uzun süre gündemde kalmıştı.

Çağatay Ulusoy, bölüm başı 3,5 milyon TL alacağı iddialarını 'Ne diyebilirim bununla ilgili? Her şeye inanmayın' diyerek yalanladı.

Çağatay Ulusoy'un Güncel Projeleri

Çağatay Ulusoy'un Güncel Projeleri

2025 itibarıyla Ulusoy, NOW TV’de yayınlanan 'Gaddar' dizisinde Dağhan karakteriyle izleyicilerin karşısına çıktı. Ayrıca çok konuşulacak yeni dizisi 'Eşref Rüya' ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Dizide 'Eşref Tek' karakterine hayat verecek olan Ulusoy, bu rolle kariyerinde yeni bir döneme imza atmaya hazırlanıyor.

Çağatay Ulusoy'un Ödül ve Adaylıkları

Çağatay Ulusoy'un Ödül ve Adaylıkları

Ödüller

  • 2010 – Best Model of Turkey yarışmasında birincilik elde etti. 

  • 2012 – Kemal Sunal Kültür ve Sanat Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazandı. 

  • 2014 – Elle Style Awards'ta 'Yılın Erkek Oyuncusu' seçildi. 

  • 2015 – Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazandı. 

  • 2015 – Golden Lens Awards'ta 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü aldı. 

  • 2016 – GQ Türkiye tarafından 'Yılın Adamı' seçildi. 

  • 2017 – Türkiye Gençlik Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazandı. 

  • 2019 – GQ Middle East tarafından 'Yılın Televizyon Yıldızı' ödülüne layık görüldü. 

  • 2022 – Golden Artemis Awards'ta 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazandı. 

Adaylıklar

  • 2014 – Seoul Uluslararası Drama Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' kategorisinde aday gösterildi. 

  • 2017 – Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde 'İçerde' dizisiyle 'En İyi Erkek Oyuncu' ve 'En İyi Dizi Çifti' kategorilerinde adaylık elde etti. 

  • 2019 – Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde 'The Protector' dizisiyle 'En İyi Erkek Oyuncu' kategorisinde aday gösterildi. 

  • 2021 – Footed Newspaper TV Stars Awards'ta 'En İyi Erkek Oyuncu (Film)' kategorisinde adaylık elde etti. 

  • 2023 – 49. Altın Kelebek Ödülleri'nde 'Terzi' dizisiyle 'En İyi Erkek Oyuncu' kategorisinde aday gösterildi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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