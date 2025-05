Çağatay Ulusoy Kimdir? Eşref Rüya Dizisinin Eşref'i Çağatay Ulusoy Kimdir? Kaç Yaşında? Nereli? Sevgilisi Kim?

Kariyerine modellik ile adım atan Ulusoy, 2010 yılında düzenlenen Best Model of Turkey yarışmasında birinci seçilerek tüm dikkatleri üzerine çekti. Aynı yıl Türkiye’yi Best Model of the World yarışmasında temsil etti. Oyunculuk kariyerine ise hızlı bir giriş yaptı ve 2011 yılında yayınlanan 'Adını Feriha Koydum' dizisinde Emir Sarrafoğlu karakteriyle televizyon dünyasına damga vurdu.