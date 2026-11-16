Çiğdem Karaaslan Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Yeni Parti'nin Sorularıyla Gündeme Gelen AK Parti Milletvekili

Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, 16 Kasım 2026'da TBMM'de düzenlediği basın toplantısında fon soruşturmasıyla ilgili yeni isimleri açıklayacağını söyledi ve ilk olarak Çiğdem Karaaslan'ın adını andı. Ümit Özlale, Çiğdem Karaaslan'ın eşi ve kardeşinin, TERA Yatırım ile bağlantılı kişilerle iş ilişkileri bulunduğunu iddia etti. Ümit Özlale'nin iddiasına göre Çiğdem Karaaslan'ın kardeşi, 28 Şubat 2022'de Londra'da kurulan Gainex Global Limited adlı şirketin üç ortağından biri.

Ümit Özlale, Çiğdem Karaaslan'a doğrudan bir suçlama yöneltmediklerini, yalnızca soru sorduklarını ve yanıt beklediklerini söyledi; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve MASAK'tan da para akışlarının incelenmesini istedi. Bunlar Yeni Parti'nin iddiaları olup bağımsız olarak doğrulanmış değil. Çiğdem Karaaslan'dan konuya ilişkin bir açıklama, haberin hazırlandığı saatlerde basına yansımadı.