Çiğdem Karaaslan Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Yeni Parti'nin Sorularıyla Gündeme Gelen AK Parti Milletvekili
Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin 16 Kasım 2026'da TBMM'de düzenlediği basın toplantısında adı geçen AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, aramalarda öne çıktı. 2015'ten bu yana Samsun milletvekilliği yapan ve uzun süre AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Çiğdem Karaaslan'ın kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Çiğdem Karaaslan hakkında bilinenleri derledik.
Çiğdem Karaaslan, 2015'ten bu yana TBMM'de Samsun'u temsil ediyor.
Çiğdem Karaaslan Kaç Yaşında, Nereli?
Çiğdem Karaaslan'ın Eğitimi ve Mesleği
Çiğdem Karaaslan, Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nü onur öğrencisi olarak bitirdi. Yüksek lisansını Ankara Üniversitesi'nde, tarihi kentlerde kimliksizleşme sorunu üzerine hazırladığı tezle tamamladı. Mimar olan Çiğdem Karaaslan, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Politikalar bölümünde akademik çalışmalar yürüttü.
Çiğdem Karaaslan'ın Siyasi Kariyeri
Çiğdem Karaaslan, siyasete 2005'te AK Parti Gençlik Kolları'nda başladı. 2006 kongresinde AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliğine seçildi ve altı yıl Sosyal Politikalar Başkan Yardımcılığı yaptı. Eylül 2015 kongresinin ardından Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. Çiğdem Karaaslan bu görevini Şubat 2025'teki 8. Olağan Büyük Kongre'ye kadar sürdürdü.
Çiğdem Karaaslan Neden Gündemde?
Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, 16 Kasım 2026'da TBMM'de düzenlediği basın toplantısında fon soruşturmasıyla ilgili yeni isimleri açıklayacağını söyledi ve ilk olarak Çiğdem Karaaslan'ın adını andı. Ümit Özlale, Çiğdem Karaaslan'ın eşi ve kardeşinin, TERA Yatırım ile bağlantılı kişilerle iş ilişkileri bulunduğunu iddia etti. Ümit Özlale'nin iddiasına göre Çiğdem Karaaslan'ın kardeşi, 28 Şubat 2022'de Londra'da kurulan Gainex Global Limited adlı şirketin üç ortağından biri.
Ümit Özlale, Çiğdem Karaaslan'a doğrudan bir suçlama yöneltmediklerini, yalnızca soru sorduklarını ve yanıt beklediklerini söyledi; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve MASAK'tan da para akışlarının incelenmesini istedi. Bunlar Yeni Parti'nin iddiaları olup bağımsız olarak doğrulanmış değil. Çiğdem Karaaslan'dan konuya ilişkin bir açıklama, haberin hazırlandığı saatlerde basına yansımadı.
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