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Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen CHP'den İstifa Ederek YENİ Parti'ye Katıldı

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen CHP'den İstifa Ederek YENİ Parti'ye Katıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
23.10.2026 - 19:26
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Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, çeyrek asırdır üyesi olduğu CHP'den istifa ederek Özgür Özel liderliğindeki YENİ Parti'ye katıldı. Köymen kararını sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla duyurdu. Maltepe halkı için çalışmaya devam edeceğini söyleyen Köymen, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ilçenin ilk kadın belediye başkanı olmuştu. Bir gün önce Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı da YENİ Parti'ye geçmişti.

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Köymen CHP'den istifa etti.

Köymen CHP'den istifa etti.

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, CHP'den istifa ettiğini ve YENİ Parti'ye katıldığını sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla duyurdu. Çeyrek asırdır CHP üyesi olduğunu belirten Köymen, kararını şu ifadelerle açıkladı:

“Siyaset; eşitlik, özgürlük, adalet ve demokrasi ilkeleri doğrultusunda topluma karşı sorumluluk üstlenmek, halkın iradesini ve kamusal yararı her şeyin üzerinde tutmaktır. Değişen şartlar ve toplumsal ihtiyaçlar karşısında yeni yollar açabilmek de siyasi sorumluluğun bir parçasıdır. Bu anlayışla çeyrek asırdır üyesi olduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek Sayın Özgür Özel'in liderliğindeki YENİ Parti saflarına katıldığımı kamuoyuyla paylaşmak isterim”

Köymen kararını yeni bir başlangıç diye tanımladı.

Köymen kararını yeni bir başlangıç diye tanımladı.

Kararını “Yeni bir başlangıç, yeni bir umut ve yeni bir mücadele zamanı” diye tanımlayan Köymen, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Bu karar, geçmiş mücadelemi, siyasi düşüncelerimi ve geleceğe dair inancımı, yol arkadaşlarımla birlikte değerlendirdiğim bir sürecin sonucudur. Bundan sonraki siyasi yolculuğumda da demokrasiye, laikliğe, hukukun üstünlüğüne, emeğe ve halkın iradesine bağlılıkla Maltepe halkı için çalışmaya devam edeceğim. Şimdi, yola birlikte çıktığımız yol arkadaşlarımızla, yeni bir başlangıç, yeni bir umut ve yeni bir mücadele zamanı. Yeni bir yol, yeni bir heyecan, aynı kararlılıkla, yolumuz açık olsun”

Köymen Maltepe'nin ilk kadın başkanıydı.

Köymen Maltepe'nin ilk kadın başkanıydı.

Esin Köymen, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde yüzde 59,06 oy alarak Maltepe'nin ilk kadın belediye başkanı olmuştu. TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Anadolu 2. Büyükkent Bölge Temsilciliği'nde (Maltepe) 2 dönem yönetim kurulu sekreterliği, 2 dönem de yönetim kurulu başkanlığı yapan Köymen, şubenin 45, 46 ve 47. dönemlerinde de yönetim kurulu başkanlığı görevlerini üstlendi. CHP'den ihracı istenen Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ise bir gün önce aldığı kararla YENİ Parti'ye katılmıştı. Kösedağı'nın kararıyla İstanbul'da YENİ Parti'ye geçen ilk belediye Kadıköy olmuştu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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