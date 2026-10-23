Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen CHP'den İstifa Ederek YENİ Parti'ye Katıldı

Kararını “Yeni bir başlangıç, yeni bir umut ve yeni bir mücadele zamanı” diye tanımlayan Köymen, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Bu karar, geçmiş mücadelemi, siyasi düşüncelerimi ve geleceğe dair inancımı, yol arkadaşlarımla birlikte değerlendirdiğim bir sürecin sonucudur. Bundan sonraki siyasi yolculuğumda da demokrasiye, laikliğe, hukukun üstünlüğüne, emeğe ve halkın iradesine bağlılıkla Maltepe halkı için çalışmaya devam edeceğim. Şimdi, yola birlikte çıktığımız yol arkadaşlarımızla, yeni bir başlangıç, yeni bir umut ve yeni bir mücadele zamanı. Yeni bir yol, yeni bir heyecan, aynı kararlılıkla, yolumuz açık olsun”