Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen CHP'den İstifa Ederek YENİ Parti'ye Katıldı
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Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, çeyrek asırdır üyesi olduğu CHP'den istifa ederek Özgür Özel liderliğindeki YENİ Parti'ye katıldı. Köymen kararını sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla duyurdu. Maltepe halkı için çalışmaya devam edeceğini söyleyen Köymen, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ilçenin ilk kadın belediye başkanı olmuştu. Bir gün önce Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı da YENİ Parti'ye geçmişti.
Köymen CHP'den istifa etti.
Köymen kararını yeni bir başlangıç diye tanımladı.
Köymen Maltepe'nin ilk kadın başkanıydı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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