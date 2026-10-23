Çukurova Belediyesi'nde Başkan Emrah Kozay Dahil 34 Kişi Tutuklandı
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Adana'da Çukurova Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturmasında mahkeme kararını verdi. Adliyeye sevk edilen 49 şüpheliden 34'ü tutuklandı. Tutuklananlar arasında Belediye Başkanı Emrah Kozay ile bir önceki dönemin başkanı Soner Çetin de bulunuyor. Kararın ardından gözler, ihalelerden personel maaşlarına uzanan iddiaların ayrıntılarına çevrildi.
Çukurova Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Emrah Kozay dahil 34 kişi tutuklandı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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