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Çukurova Belediyesi'nde Başkan Emrah Kozay Dahil 34 Kişi Tutuklandı

Çukurova Belediyesi'nde Başkan Emrah Kozay Dahil 34 Kişi Tutuklandı

Adana Belediye Başkanı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
23.10.2026 - 08:35
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Adana'da Çukurova Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturmasında mahkeme kararını verdi. Adliyeye sevk edilen 49 şüpheliden 34'ü tutuklandı. Tutuklananlar arasında Belediye Başkanı Emrah Kozay ile bir önceki dönemin başkanı Soner Çetin de bulunuyor. Kararın ardından gözler, ihalelerden personel maaşlarına uzanan iddiaların ayrıntılarına çevrildi.

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Çukurova Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Emrah Kozay dahil 34 kişi tutuklandı.

Çukurova Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Emrah Kozay dahil 34 kişi tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü ve nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlik; Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, geçen dönem belediye başkanlığı koltuğunda oturan Soner Çetin ve 3 belediye başkan yardımcısının da aralarında bulunduğu 34 kişinin tutuklanmasına hükmetti.

Kalan 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest kalanlar arasında bir belediye başkan yardımcısı da yer alıyor. Haklarında gözaltı kararı bulunan 2 kişiyi yakalama çalışmaları ise hâlâ sürüyor.

Ne olmuştu?

Soruşturmanın düğmesine 19 Ekim'de basılmıştı. İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekipleri, aralarında Kozay ve Çetin'in de olduğu 51 şüpheliyi hedef alan bir operasyon başlattı. İlk gün 44 kişi gözaltına alındı; adreslerinde bulunamayan 5 kişinin de yakalanmasıyla bu sayı 49'a çıktı. Gözaltı listesinde 4 belediye başkan yardımcısının yanı sıra belediyeye bağlı bir anonim şirketin yöneticisi de vardı.

Şüpheliler hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamalarıyla işlem yapılıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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