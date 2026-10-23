Çukurova Belediyesi'nde Başkan Emrah Kozay Dahil 34 Kişi Tutuklandı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü ve nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlik; Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, geçen dönem belediye başkanlığı koltuğunda oturan Soner Çetin ve 3 belediye başkan yardımcısının da aralarında bulunduğu 34 kişinin tutuklanmasına hükmetti.

Kalan 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest kalanlar arasında bir belediye başkan yardımcısı da yer alıyor. Haklarında gözaltı kararı bulunan 2 kişiyi yakalama çalışmaları ise hâlâ sürüyor.

Ne olmuştu?

Soruşturmanın düğmesine 19 Ekim'de basılmıştı. İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekipleri, aralarında Kozay ve Çetin'in de olduğu 51 şüpheliyi hedef alan bir operasyon başlattı. İlk gün 44 kişi gözaltına alındı; adreslerinde bulunamayan 5 kişinin de yakalanmasıyla bu sayı 49'a çıktı. Gözaltı listesinde 4 belediye başkan yardımcısının yanı sıra belediyeye bağlı bir anonim şirketin yöneticisi de vardı.

Şüpheliler hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamalarıyla işlem yapılıyor.