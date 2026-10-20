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Ulaş Akhan Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Esenyurt Belediyesi'ne Atanan Ulaş Akhan'ın Kariyeri

Ulaş Akhan Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Esenyurt Belediyesi'ne Atanan Ulaş Akhan'ın Kariyeri

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
20.10.2026 - 09:24
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Esenyurt Belediyesi'nde kayyum olarak görev yapan Can Aksoy'un görevden alınmasının ardından yerine Ulaş Akhan'ın atandığı bildirildi. 19 Ekim 2026'da gündeme gelen atamayla birlikte Ulaş Akhan'ın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve daha önce hangi görevlerde bulunduğu merak ediliyor. İşte Ulaş Akhan hakkında bilinenler.

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Ulaş Akhan, Esenyurt Belediye Başkan Vekilliği'ne getirildi.

Ulaş Akhan, Esenyurt Belediye Başkan Vekilliği'ne getirildi.

Basına yansıyan haberlere göre İçişleri Bakanlığı, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un görevini sona erdirdi ve yerine Van Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreteri Ulaş Akhan'ı getirdi. Can Aksoy'un İstanbul Vali Yardımcılığı görevini sürdüreceği aktarıldı.

Bazı haberlerde atamaya ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadığı belirtildi.

Ulaş Akhan kaç yaşında, nereli?

Ulaş Akhan kaç yaşında, nereli?

Ulaş Akhan, 1978 yılında Edirne'de doğdu. 2001 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.

Ulaş Akhan'ın kariyeri

Ulaş Akhan'ın kariyeri

Ulaş Akhan, 2005 yılında Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nda Vergi Denetmen Yardımcısı olarak göreve başladı. 2006 yılında mülki idare amirliği mesleğine geçti.

Sivas Koyulhisar, Kastamonu Seydiler, Elazığ Alacakaya ve Ağrı Doğubayazıt'ta kaymakamlık, Kilis'te vali yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2018'de Antalya'nın Kaş ilçesine kaymakam olarak atandı.

Ulaş Akhan hangi belediyelerde genel sekreterlik yaptı?

Ulaş Akhan hangi belediyelerde genel sekreterlik yaptı?

Ulaş Akhan, 2019 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği'ne getirildi. Mart 2025'te ise Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği'ne atandı. Yerel basında yer alan haberlere göre Ulaş Akhan, 14 Ekim 2026'da Van'daki görevinden alınarak Ankara'ya çekilmişti.

Esenyurt Belediyesi'nde neler yaşandı?

Esenyurt Belediyesi, Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 2024'te tutuklanmasının ardından kayyum yönetimine geçmiş ve göreve Can Aksoy getirilmişti. 7 Ekim 2026'da belediyeye yönelik ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet iddialarıyla bir operasyon düzenlendi; soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş tutuklandı.

Can Aksoy'un görevden alınmasına ilişkin resmi bir gerekçe kamuoyuyla paylaşılmadı. Soruşturma sürüyor ve iddialar yargı sürecinde netleşecek.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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