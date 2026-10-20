Ulaş Akhan Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Esenyurt Belediyesi'ne Atanan Ulaş Akhan'ın Kariyeri

Esenyurt Belediyesi'nde kayyum olarak görev yapan Can Aksoy'un görevden alınmasının ardından yerine Ulaş Akhan'ın atandığı bildirildi. 19 Ekim 2026'da gündeme gelen atamayla birlikte Ulaş Akhan'ın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve daha önce hangi görevlerde bulunduğu merak ediliyor. İşte Ulaş Akhan hakkında bilinenler.