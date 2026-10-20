Ulaş Akhan Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Esenyurt Belediyesi'ne Atanan Ulaş Akhan'ın Kariyeri
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Esenyurt Belediyesi'nde kayyum olarak görev yapan Can Aksoy'un görevden alınmasının ardından yerine Ulaş Akhan'ın atandığı bildirildi. 19 Ekim 2026'da gündeme gelen atamayla birlikte Ulaş Akhan'ın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve daha önce hangi görevlerde bulunduğu merak ediliyor. İşte Ulaş Akhan hakkında bilinenler.
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Ulaş Akhan, Esenyurt Belediye Başkan Vekilliği'ne getirildi.
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Ulaş Akhan kaç yaşında, nereli?
Ulaş Akhan'ın kariyeri
Ulaş Akhan hangi belediyelerde genel sekreterlik yaptı?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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