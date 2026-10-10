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İstanbul'da Ataşehir Belediyesi AKP'ye Geçti

İstanbul'da Ataşehir Belediyesi AKP'ye Geçti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
10.10.2026 - 11:33
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Ataşehir Belediyesi, AK Parti yönetimine geçti. Başkan vekilliği seçimini AK Parti'nin adayı Serdar Orhan kazandı.

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Ataşehir Belediyesi AKP'ye geçti.

Ataşehir Belediyesi AKP'ye geçti.

CHP’den yüzde 56,38 oyla Ataşehir Belediye Başkanı seçilen Onursal Adıgüzel yaklaşık altı ay önce tutuklandı. Başkan vekili seçilen Murat Güneş'in tutuklanmasının ardından belediye bugün yine başkan vekili seçimine gitti.

Yeni Parti ve CHP seçime katılmazken AKP’nin adayı meclis üyesi Serdar Orhan’dı.

Seçimi Serdar Orhan kazandı. Ataşehir Belediyesi AKP'ye geçti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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