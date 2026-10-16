Yusuf Ulutaş Kimdir, Nereli? Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş Neden Tutuklandı?

Yusuf Ulutaş, Esenyurt Belediyesinde başkan yardımcısı olarak görev yapan avukattır. Haberlere göre Şanlıurfalı olan Ulutaş'ın doğum tarihi ve doğduğu ilçeye ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle kaç yaşında olduğu kesin olarak bilinmiyor.

Ulutaş'ın mesleki geçmişinde avukatlığın yanı sıra siyasi parti teşkilatları ve yerel yönetimlerde üstlendiği görevler de bulunuyor. İfadesinde 24 yıldır avukatlık yaptığını söylediği aktarılan Ulutaş, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcılığı görevine 2024 yılında getirildi.

Yusuf Ulutaş kaç yaşında?

Yusuf Ulutaş'ın doğum tarihi kamuoyuyla paylaşılmadı. Avukatlık mesleğini yaklaşık 24 yıldır sürdürdüğünü belirttiği aktarılan Ulutaş'ın yaşı hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor.

Yusuf Ulutaş nereli?

Yusuf Ulutaş'ın nereli olduğu kamuoyuyla paylaşılmadı.