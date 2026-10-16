article/comments
article/share
Haberler
Güncel
Yusuf Ulutaş Kimdir, Nereli? Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş Neden Tutuklandı?

Yusuf Ulutaş Kimdir, Nereli? Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş Neden Tutuklandı?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.10.2026 - 23:57 Son Güncelleme: 17.10.2026 - 00:27
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Esenyurt Belediyesi'ne yönelik ihale soruşturmasında tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş gündemde. Peki Yusuf Ulutaş kimdir, nereli ve neden tutuklandı?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yusuf Ulutaş, Esenyurt Belediyesi'nde başkan yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Yusuf Ulutaş, Esenyurt Belediyesi'nde başkan yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Yusuf Ulutaş, Esenyurt Belediyesinde başkan yardımcısı olarak görev yapan avukattır. Haberlere göre Şanlıurfalı olan Ulutaş'ın doğum tarihi ve doğduğu ilçeye ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle kaç yaşında olduğu kesin olarak bilinmiyor.

Ulutaş'ın mesleki geçmişinde avukatlığın yanı sıra siyasi parti teşkilatları ve yerel yönetimlerde üstlendiği görevler de bulunuyor. İfadesinde 24 yıldır avukatlık yaptığını söylediği aktarılan Ulutaş, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcılığı görevine 2024 yılında getirildi.

Yusuf Ulutaş kaç yaşında?

Yusuf Ulutaş'ın doğum tarihi kamuoyuyla paylaşılmadı. Avukatlık mesleğini yaklaşık 24 yıldır sürdürdüğünü belirttiği aktarılan Ulutaş'ın yaşı hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor.

Yusuf Ulutaş nereli?

Yusuf Ulutaş'ın nereli olduğu kamuoyuyla paylaşılmadı.

Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş neden tutuklandı?

Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş neden tutuklandı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Esenyurt Belediyesindeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarıyla soruşturma başlattı. 7 Ekim 2026'da düzenlenen operasyonda 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yusuf Ulutaş'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi, 10 Ekim'de tutuklandı.

Yusuf Ulutaş hakkındaki iddialar ve savunması

Yusuf Ulutaş hakkındaki iddialar ve savunması

Soruşturma dosyasındaki MASAK raporuna ve aramalarda ele geçirildiği öne sürülen para miktarlarına ilişkin basına yansıyan haberlerde farklı rakamlar yer aldı. Haberlere göre Yusuf Ulutaş, ifadesinde hakkındaki iddiaları reddetti. Evinde bulunan paranın avukatlık kazancına ve ailesinin varlıklarına ait olduğunu savundu.

Soruşturma sürüyor. Yusuf Ulutaş hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmuyor.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın