Sokak Sokak Dolaşıp Kırmızı Levhalar Asıyorlar: Anlamını Çok Az Kişi Biliyor
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Kırmızı levhalar, toplama gününden 3 ila 6 gün önce mahalle girişlerine konuyor.
Yaprakların ev önünde, yol kenarına uzun bir şerit halinde dizilmesi gerekiyor.
Son geçişten sonra sokağa yaprak bırakılmaması isteniyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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