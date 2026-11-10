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Sokak Sokak Dolaşıp Kırmızı Levhalar Asıyorlar: Anlamını Çok Az Kişi Biliyor

Sokak Sokak Dolaşıp Kırmızı Levhalar Asıyorlar: Anlamını Çok Az Kişi Biliyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
10.11.2026 - 20:27
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ABD'nin Michigan eyaletindeki Livonia'da belediye, 2 Kasım'da başlayan yaprak toplama programı için mahalle girişlerine kırmızı levhalar yerleştiriyor. Levhalar, ekiplerin o bölgeye ne zaman geleceğini birkaç gün önceden haber veriyor.

Ayrıntılar haberimizde.

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Kırmızı levhalar, toplama gününden 3 ila 6 gün önce mahalle girişlerine konuyor.

Kırmızı levhalar, toplama gününden 3 ila 6 gün önce mahalle girişlerine konuyor.

Program 2 Kasım'da başladı ve 11 Aralık'a kadar sürecek. Kent 36 bölgeye ayrıldı; ekipler her bölgeye iki kez uğruyor ve her gün saat 07.00'de çalışmaya başlıyor.

Takvim kesin değil. Hava koşulları ya da başka nedenlerle tamamlanamayan bölgelere en kısa sürede dönülüyor, erken biten ekipler ise başka bölgelere geçiyor. Bu yüzden belediye, sakinlerin mahalle girişlerindeki levhalara bakmasını istiyor.

Yaprakların ev önünde, yol kenarına uzun bir şerit halinde dizilmesi gerekiyor.

Yaprakların ev önünde, yol kenarına uzun bir şerit halinde dizilmesi gerekiyor.

Belediye tek bir büyük yığın yapılmamasını, yaprakların gider ve drenaj kanallarını kapatmamasını istiyor. Posta kutusu direklerinin, sokak levhalarının ve dekoratif taşların yanına da yaprak yığılmaması gerekiyor.

Şeride yalnızca yaprak konabiliyor; dal ve çimen kabul edilmiyor. Toplama haftasında sokağa park edilen araçların da kaldırılması gerekiyor.

Son geçişten sonra sokağa yaprak bırakılmaması isteniyor.

Son geçişten sonra sokağa yaprak bırakılmaması isteniyor.

Yaprak toplama araçları sezon bitince kar temizliği için dönüştürülüyor, bu yüzden geri dönüş yapamıyor. Belediye ekiplerin yaprakların tamamını alamayacağını da belirtiyor.

Geriye kalan yapraklar, haftalık çöp gününde işaretli bidonlara ya da kağıt kompost torbalarına konarak atılabiliyor. Belediye ayrıca ağır ekipman çalışırken sokakta yaprak tırmıklayanların görülmesinin zor olduğu konusunda uyarıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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