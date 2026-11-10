Sokak Sokak Dolaşıp Kırmızı Levhalar Asıyorlar: Anlamını Çok Az Kişi Biliyor

Program 2 Kasım'da başladı ve 11 Aralık'a kadar sürecek. Kent 36 bölgeye ayrıldı; ekipler her bölgeye iki kez uğruyor ve her gün saat 07.00'de çalışmaya başlıyor.

Takvim kesin değil. Hava koşulları ya da başka nedenlerle tamamlanamayan bölgelere en kısa sürede dönülüyor, erken biten ekipler ise başka bölgelere geçiyor. Bu yüzden belediye, sakinlerin mahalle girişlerindeki levhalara bakmasını istiyor.