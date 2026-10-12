Yapraklar Neden Sonbaharda Renk Değiştirir? Asıl Sebep Soğuk Değilmiş

Bu değişimi anlamak için önce yaprağın ne iş yaptığına bakmak gerekiyor. Ağacın en önemli organlarından biri olan yapraklar, fotosentez sayesinde ağacın besinini üretiyor. Yaprak, havadaki karbondioksiti ve kökten gelen suyu güneş ışığının enerjisiyle glikoza dönüştürüyor, bu sırada da oksijen açığa çıkıyor. Ağacın büyümek için kullandığı şeker işte bu glikoz.

İşin kilit maddesi ise klorofil. Klorofil güneş ışığının kırmızı ve mavi kısmını emip yeşil kısmını geri yansıttığı için yapraklar gözümüze yeşil görünüyor. Ağaç yaz boyunca harcadığı klorofilin yerine sürekli yenisini ürettiği için o yeşil hiç solmuyor.