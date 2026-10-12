Yapraklar Neden Sonbaharda Renk Değiştirir? Asıl Sebep Soğuk Değilmiş
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Günler kısalıp havalar serinlemeye başladığında parklar ve ormanlar birkaç hafta içinde bambaşka bir görünüme bürünüyor. Yaz boyunca yemyeşil duran yaprakların önce sararması, ardından kızarması ve sonunda dökülmesi aslında ağacın kışa hazırlanma planının bir parçası. Üstelik o sarı ve turuncu tonlar sonbaharda ortaya çıkmıyor, bütün yaz yaprağın içinde saklı duruyor. Bu yıl ormanların ne kadar renkli olacağını ise büyük ölçüde yazın yağan yağmur belirliyor.
Kaynak: WBUR
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yapraklar yaz boyunca ağacın besin fabrikası gibi çalışıyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gün kısalınca yeşil çekiliyor, saklı duran sarılar ortaya çıkıyor
Kırmızı tonlar ise sonbaharda sıfırdan üretiliyor
Ağaç yapraklarını kışı sağ salim atlatmak için döküyor
Çam ve göknar kışın da yeşil kalmayı mumsu bir kalkana borçlu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Renklerin ne kadar canlı olacağını yazın yağan yağmur belirliyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın