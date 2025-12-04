Bakanlık Kasım Ayında Gıda Güvenliğini İhlal Eden 17 İşletme Hakkında Savcılığa Suç Duyurusunda Bulundu

Türkiye’de son günlerde gıda güvenliği ile ilgili endişe verici haberler geliyor. Birçok kentte zehirlenme olayları meydana gelirken, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kasım ayı içerisinde yaptığı denetimlerin raporu açıkladı. Bakanlık, gıda güvenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle denetim yaptığı 17 işletme için savcılığa suç duyurusunda bulunmuş.