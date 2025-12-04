onedio
Bakanlık Kasım Ayında Gıda Güvenliğini İhlal Eden 17 İşletme Hakkında Savcılığa Suç Duyurusunda Bulundu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
04.12.2025 - 11:00

Türkiye’de son günlerde gıda güvenliği ile ilgili endişe verici haberler geliyor. Birçok kentte zehirlenme olayları meydana gelirken, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kasım ayı içerisinde yaptığı denetimlerin raporu açıkladı. Bakanlık, gıda güvenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle denetim yaptığı 17 işletme için savcılığa suç duyurusunda bulunmuş.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kasım ayı içerisinde toplam 122 bin 271 gıda denetimi gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakanlığın denetimlerinde 1963 işletmeye idari yaptırım uygulandı ve toplam 141 milyon 303 bin 503 lira idari para cezası kesildi.

Bakanlık ayrıca gıda güvenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle 17 işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Bakan İbrahim Yumaklı'nın paylaşımı

twitter.com

'1–30 Kasım tarihleri arasında yurt genelinde toplam 122.271 gıda denetimi gerçekleştirdik.

📊 Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen;

⚖️ 1.963 işletmeye idari yaptırım,

📈 141 milyon 303 bin 503 TL idari para cezası uygularken,

📄 17 işletme hakkında suç duyurusunda bulunduk.

✅ Denetimlerimize kararlılıkla devam ederek, kurallara uymayan firma ve işletmelere gereken yaptırımları uygulamayı sürdüreceğiz.

Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimlerini sağlamak için işini hakkıyla yapan tüm işletme, esnaf ve firmalarımıza teşekkür ediyorum.'

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
