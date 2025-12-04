Bakan Abdulkadir Uraloğlu Açıkladı: İlk Kez Demiryolu Bağlantısına Sahip Olacak Şehir

293 kilometrelik Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun hızlı demiryolu projesinin tamamlanmasıyla hem bölgenin ulaşım altyapısının güçleneceğini hem de lojistik kapasitesinin artacağını belirten Bakan Uraloğlu, Ankara-Çorum arası yolculuk süresinin 1 saat 20 dakikaya, Ankara-Samsun arası yolculuk süresinin ise yaklaşık 2,5 saate düşeceğini belirtti.

Hızlı tren hattının yalnızca İç Anadolu ile Karadeniz'i bağlamakla kalmayacağını, aynı zamanda uluslararası lojistik entegrasyona hizmet edeceğini vurgulayan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun hattı, ilerleyen aşamalarda yapımı planlanan Delice-Kırşehir-Aksaray hızlı demiryolu hattı ile birleşerek, doğu batı ve kuzey-güney koridorlarının bir bütün olarak çalışmasını sağlayacak. Bu nedenle projemiz, Türkiye'nin hem Orta Koridor'da hem de Kalkınma Yolu Projesi'nde etkinliğini artırmak için kritik bir role sahip. Bu proje, Karadeniz havzası ve Samsun Limanı'nın, Akdeniz havzası, İskenderun ve Mersin Limanları ile bağlantısını sağlayarak kuzey-güney koridorunu güçlendirecek, böylece Karadeniz ve Akdeniz limanları arasındaki intermodal ulaşım ağını tamamlayacak. Hattımız, kara yollarındaki ağır trafik yükünün demiryolları ile dengelenmesi, lojistik maliyetlerin azaltılması ve taşımacılığın sürdürülebilir hale getirilmesi açısından stratejik önem taşıyor.”