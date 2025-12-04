Bakan Abdulkadir Uraloğlu Açıkladı: İlk Kez Demiryolu Bağlantısına Sahip Olacak Şehir
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun hızlı demiryolu projesi ile ilgili yaptığı açıklamada, “293 kilometrelik Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun hızlı demir yolu projesinin 120 kilometrelik kısmını oluşturan Kırıkkale-Çorum etabını, saatte 200 kilometre hıza uygun şekilde projelendirdik. Yapım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz. Proje tamamlandığında Çorum'a ilk kez demiryolu bağlantısı sağlanacak' ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’de yapılan hızlı tren projeleriyle ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan bilgilendirme yapıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hızlı tren projesi tamamlandığında Ankara-Samsun arası 2.5 saate düşecek.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın