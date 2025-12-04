onedio
Bakan Abdulkadir Uraloğlu Açıkladı: İlk Kez Demiryolu Bağlantısına Sahip Olacak Şehir

Bakan Abdulkadir Uraloğlu Açıkladı: İlk Kez Demiryolu Bağlantısına Sahip Olacak Şehir

Çorum
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.12.2025 - 10:29

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun hızlı demiryolu projesi ile ilgili yaptığı açıklamada, “293 kilometrelik Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun hızlı demir yolu projesinin 120 kilometrelik kısmını oluşturan Kırıkkale-Çorum etabını, saatte 200 kilometre hıza uygun şekilde projelendirdik. Yapım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz. Proje tamamlandığında Çorum'a ilk kez demiryolu bağlantısı sağlanacak' ifadelerini kullandı.

Türkiye'de yapılan hızlı tren projeleriyle ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan bilgilendirme yapıldı.

Türkiye’de yapılan hızlı tren projeleriyle ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan bilgilendirme yapıldı.

Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun hızlı demiryolu projesinin Delice-Çorum etabında yürütülen çalışmaları inceleyen Bakan Uraloğlu, Çorum Valisi Ali Çalgan, TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt, AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal ve AK Parti Sungurlu İlçe Başkanı Nuh Aluç ile birlikte toplantı gerçekleştirdi.

14 Haziran'da temeli atılan ve TCDD Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen projede çalışmaların kesintisiz devam ettiğini kaydeden Uraloğlu, 'Delice-Çorum etabında 3 bin personelimiz sahada 7/24 görev yapıyor. 6 köprü, 7 tünel, 2 aç-kapa tünel, 2 menfez, üst ve alt geçitlerde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kazı çalışmalarında yüzde 72,4 ilerleme sağladık. Hat genelinde ise yüzde 13,75 fiziki ilerleme sağlarken, altyapıda yüzde 16,97 fiziki ilerleme kaydettik' dedi.

Hızlı tren projesi tamamlandığında Ankara-Samsun arası 2.5 saate düşecek.

Hızlı tren projesi tamamlandığında Ankara-Samsun arası 2.5 saate düşecek.

293 kilometrelik Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun hızlı demiryolu projesinin tamamlanmasıyla hem bölgenin ulaşım altyapısının güçleneceğini hem de lojistik kapasitesinin artacağını belirten Bakan Uraloğlu, Ankara-Çorum arası yolculuk süresinin 1 saat 20 dakikaya, Ankara-Samsun arası yolculuk süresinin ise yaklaşık 2,5 saate düşeceğini belirtti. 

Hızlı tren hattının yalnızca İç Anadolu ile Karadeniz'i bağlamakla kalmayacağını, aynı zamanda uluslararası lojistik entegrasyona hizmet edeceğini vurgulayan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun hattı, ilerleyen aşamalarda yapımı planlanan Delice-Kırşehir-Aksaray hızlı demiryolu hattı ile birleşerek, doğu batı ve kuzey-güney koridorlarının bir bütün olarak çalışmasını sağlayacak. Bu nedenle projemiz, Türkiye'nin hem Orta Koridor'da hem de Kalkınma Yolu Projesi'nde etkinliğini artırmak için kritik bir role sahip. Bu proje, Karadeniz havzası ve Samsun Limanı'nın, Akdeniz havzası, İskenderun ve Mersin Limanları ile bağlantısını sağlayarak kuzey-güney koridorunu güçlendirecek, böylece Karadeniz ve Akdeniz limanları arasındaki intermodal ulaşım ağını tamamlayacak. Hattımız, kara yollarındaki ağır trafik yükünün demiryolları ile dengelenmesi, lojistik maliyetlerin azaltılması ve taşımacılığın sürdürülebilir hale getirilmesi açısından stratejik önem taşıyor.”

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
