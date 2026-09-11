İstanbul Valiliği'nden Öğrencilere Kantin Desteği: Kartlara Her Ay 2 Bin Lira Yüklenecek
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İstanbul Valiliği himayesindeki Gönülden Bir Öğün Projesi, ihtiyaç sahibi öğrencilerin kartlarına her ay düzenli olarak 2 bin lira yüklüyor. 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde başlayan uygulama Hattat Rakım Ortaokulunda tanıtıldı; proje kapsamında bugüne kadar 50 bin öğrenciye kart verildi, hedefte ise 100 bin öğrenci var.
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Kart Sadece Kantinde Geçerli: Nakit Çekilemiyor, Okul Dışında Harcanamıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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