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İstanbul Valiliği'nden Öğrencilere Kantin Desteği: Kartlara Her Ay 2 Bin Lira Yüklenecek

İstanbul Valiliği'nden Öğrencilere Kantin Desteği: Kartlara Her Ay 2 Bin Lira Yüklenecek

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.09.2026 - 15:00
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İstanbul Valiliği himayesindeki Gönülden Bir Öğün Projesi, ihtiyaç sahibi öğrencilerin kartlarına her ay düzenli olarak 2 bin lira yüklüyor. 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde başlayan uygulama Hattat Rakım Ortaokulunda tanıtıldı; proje kapsamında bugüne kadar 50 bin öğrenciye kart verildi, hedefte ise 100 bin öğrenci var.

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Kart Sadece Kantinde Geçerli: Nakit Çekilemiyor, Okul Dışında Harcanamıyor.

Kart Sadece Kantinde Geçerli: Nakit Çekilemiyor, Okul Dışında Harcanamıyor.

Kart, İstanbul Çocukları Vakfı ile İstanbul Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının yürütücülüğünde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinasyonuyla dağıtılıyor. Aynı ailede birden fazla öğrenci varsa her çocuğa ayrı kart tanımlanıyor, destek çocuk başına hesaplanıyor. Valilik bütçesinden 20 bin öğrencinin desteği doğrudan karşılanırken kalan 80 bin öğrenci için sivil toplum kuruluşları, hayırseverler ve firmalarla iş birliğine gidiliyor. Projenin hedefi yalnızca karın doyurmak değil; yemek parası olmadığı için okula gelmeyen öğrencilerin devamsızlık sorununu da çözmek.

Önceliğin Kimlere Verildiği de Netleşti.

Önceliğin Kimlere Verildiği de Netleşti.

Destek kapsamı belirlenirken ihtiyaç durumu ve sosyal riskler dikkate alınıyor; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının kriterlerini karşılayan öğrenciler arasında şehit ve gazi çocukları, yetim ve öksüz öğrenciler, engelli çocuklar ile anne veya babası engelli olanlar öncelikli grupta yer alıyor. Anne babası ayrılmış ya da biri cezaevinde bulunan öğrenciler, koruyucu aile yanında kalanlar, meslek lisesi öğrencileri listede.

Şu ana kadar 50 bin öğrenciye kart verildi. Davut Gül, 'Yüz bin çocuğa kadar kriterleri tutan öğrencilerimize, kardeşlerimize bu kartı vereceğiz' diyerek hedefi 100 bin öğrenciye çıkarmayı planladıklarını söyledi. Öğrencilerin belirlenmesinde okul müdürleri, öğretmenler ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ilgili birimleri de görev alıyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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