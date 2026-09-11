İstanbul Valiliği'nden Öğrencilere Kantin Desteği: Kartlara Her Ay 2 Bin Lira Yüklenecek

Destek kapsamı belirlenirken ihtiyaç durumu ve sosyal riskler dikkate alınıyor; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının kriterlerini karşılayan öğrenciler arasında şehit ve gazi çocukları, yetim ve öksüz öğrenciler, engelli çocuklar ile anne veya babası engelli olanlar öncelikli grupta yer alıyor. Anne babası ayrılmış ya da biri cezaevinde bulunan öğrenciler, koruyucu aile yanında kalanlar, meslek lisesi öğrencileri listede.

Şu ana kadar 50 bin öğrenciye kart verildi. Davut Gül, 'Yüz bin çocuğa kadar kriterleri tutan öğrencilerimize, kardeşlerimize bu kartı vereceğiz' diyerek hedefi 100 bin öğrenciye çıkarmayı planladıklarını söyledi. Öğrencilerin belirlenmesinde okul müdürleri, öğretmenler ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ilgili birimleri de görev alıyor.